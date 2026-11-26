Il Liverpool di Andoni Iraola, dopo un inizio di stagione balbettante in cui non riusciva a trovare la quadra e a innescare gli uomini di maggior talento, adesso, sta ingranando sia in Premier League, dove i punti di distacco dall'Arsenal capolista sono appena 7, e in Champions League, forte dei 12 punti nelle prime 5 giornate della League Phase. L'esibizione perpetrata sul campo di un sempre ostico Club Brugge, domato senza troppi problemi, interrompendo la striscia di 37 partite consecutive in gol di Tresoldi, Forbs e compagni, la dice lunga sul potenziale offensivo dei Reds e del quadrilatero formato da Barcola - Wirtz - Munoz e Isak.

Liverpool: operazione divertimento

Gli investimenti esosi messi in campo dalla società nella finestra estiva del mercato 2025, con un anno di ritardo, stanno cominciando a far vedere i propri frutti. Il tandem formato da, pagati in due più di 300 milioni, l'anno scorso aveva prodotto la miseria di. In questa stagione, alle soglie di dicembre, hanno già contribuito a. Situazione completamente rovesciata da uno stato fisico nettamente migliore nel caso dello svedese e psicologico per il tedesco che, anche in Nazionale, sta rispondendo presente alla cura

BRUGES, BELGIUM - NOVEMBER 25: Alexander Isak del Liverpool festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita del Gruppo Fase Lega MD5 della UEFA Champions League 2026/27 tra Club Brugge KV e Liverpool FC allo Stadio Jan Breydel il 25 novembre 2026 a Bruges, in Belgio. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

L'ex Newcastle, a testimonianza del super inizio di stagione, è a solo un gol in trasferta dall'eguagliare il record storico di Mohamed Salah che, dall'agosto all'ottobre 2021, segnò 10 gol. Isak, dalla doppietta contro l'Ipswich di settembre, ne ha messi a segno altri sei. A proposito di numeri, nel rotondo 0-3 rifilato al Brugge, c'è stata gloria anche per Alisson. Se non ha potuto operare in porta, e il merito va anche alla difesa, ha voluto ritagliarsi uno spazio servendo l'assist del gol del KO di Isak, diventando il primo portiere del Liverpool in Champions a riuscirci.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Liverpool broke Club Brugge's streak of 37 consecutive matches scoring last night!



Andoni Iraola's machine is WORKING! 🤯 pic.twitter.com/TKfN20BuNQ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 26, 2026

Brugge al tappeto, ma con onore

La situazione di classifica del, nonostante la sconfitta senza appello dinanzi i propri sostenitori, è abbastanza tranquilla grazie ai 9 punti racimolati fin qui, con la possibilità concreta di entrare nelle prime 24 e, chissà, sognare anche le prime otto posizioni. Ieri sera, tuttavia, è terminato un periodo che, di certo, entrerà nella storia del club. Infatti, dopo 37 partite, disputate tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa fra tutte le competizioni,e compagni non hanno trovato la via della rete, mettendo fine a una striscia che durava dall'1 febbraio scorso, nella sconfitta per 1-0 contro l'. In questo lasso di tempo sono arrivate 28 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi, con 98 gol segnati.