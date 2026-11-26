Il Bayern Monaco sta attraversando uno dei momenti più duri della sua storia recente. Tra i tantissimi infortuni che hanno, di fatto, azzerato le scelte, ultimi quelli di Kane e Olise, e i conseguenti risultati negativi, 5 pareggi e una sconfitta nelle ultime 11 fra tutte le competizioni, la squadra di Vincent Kompany è precipitata al 15esimo posto in Champions, a -2 dal Borussia Dortmund in campionato e in una spirale negativa, frutto anche di continue tensioni interne relative al caso legato a Jamal Musiala. A seguito delle parole di Karl-Heinz Rummenigge, membro del Consiglio Direttivo dei bavaresi, si sono innescati una serie di messaggi a difesa del numero 10, come quello del capitano Joshua Kimmich.

Kimmich: parole da capitano

Nell'ennesima serata storta del, uscito sconfitto per 2-1 dallo Stade Pierre-Mauroy, casa del, a seguito di una rimonta propiziata dall'autogol didopo il vantaggio iniziale di, le maggiori attenzioni si sono concentrare in mixed zone, per catturare le parole dei protagonisti su. E, le difese del classe 2003 sono state prese dal suo capitano:

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 17 OTTOBRE: Joshua Kimmich dell'FC Bayern München guarda durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra l'FC Bayern München e la RB Leipzig all'Allianz Arena il 17 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il centrocampista tedesco, nella prima parte dell'intervista, non prende una posizione chiara, analizzando entrambe le parti in gioco: "Capisco perfettamente che, per un club, questa non sia una situazione facile. Quando rinnovi il contratto, soprattutto a quell'età, non si tratta di rilassarti, ma di una responsabilità che vuoi rispettare. Poi, però, sono arrivati tanti infortuni e, nell'ultimo anno e mezzo, penso che non sia riuscito a giocare quattro o cinque partite di fila. Ecco perché è comprensibile, in una certa misura, che non sia al suo livello abituale e che il club possa preoccuparsi per la sua salute".

Joshua Kimmich's full statement on Jamal Musiala:



"Generally speaking, you have to look at the situation from different perspectives. I have absolute understanding for the fact that this is not an easy situation for a club either. Of course, I've witnessed Jamal's journey over… pic.twitter.com/pdLtaI2Jwc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 25, 2026

La difesa

Facciamo un passo indietro. Venerdì scorso, a minuti dall'inizio della sfida contro il Colonia, Rummenigge rilasciò delle dichiarazioni inequivocabili a Sky Sport DE nei confronti della situazione in cui Musiala è costretto a vivere ormai da mesi: "Dobbiamo parlare con la famiglia, con il giocatore e, soprattutto, con la società. Perché quelle somme, con tutto il rispetto, non sono più sostenibili". Nel post partita, quando le parole avevano già fatto il giro del mondo, la dirigenza, guidata da Max Eberl, Vincent Kompany e tutti i giocatori si schierarono dalla parte di Musiala. Ne è seguito anche un comunicato dello stesso club, in cui si legge che: "La salute viene prima di tutto, da entrambe le parti".

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 10: Jamal Musiala del FC Bayern Monaco si riscalda prima della partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 MD1 tra FC Bayern Monaco e FK Bodo/Glimt alla Football Arena Munich il 10 settembre 2026 a Monaco, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Ieri sera, però, ha voluto esporsi il capitano Kimmich, attaccando il modus operandi della società, pur senza nominare Rummenigge: "Ciò che non capisco è il modo in cui questo venga comunicato pubblicamente. Non dovrebbe mai accadere che un giocatore venga esposto in questo modo e debba sopportare tutto il peso. Il club è sempre il primo e più grande di noi, ma non è più grande della persona. Questo è assolutamente inaccettabile e non è nello stile del Bayern. È qualcosa che deve essere affrontato a porte chiuse, con l'agente di Jamal o con se stesso. Per me, la cosa più importante è che lui venga ogni giorno al centro sportivo e si diverta a giocare a calcio".