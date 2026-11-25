Jamal Musiala e il Bayern Monaco stanno attraversando un momento particolarmente delicato, che coinvolge non soltanto la carriera professionale del fantasista tedesco ma anche la sua sfera personale. Tra la primavera e l'estate del 2025 il talento classe 2003 ha accusato una disfunzione neurologica che gli ha provocato crisi di assenza, sintomi tornati purtroppo a manifestarsi negli ultimi giorni. Sul web è immediatamente impazzato un rumor infondato sul suo presunto ritiro dal calcio giocato, una fake news che ha infastidito profondamente il giocatore e il suo entourage.

Musiala è rimasto lontano dai campi a lungo prima di tornare in azione venerdì sera contro il Colonia, e il piano medico prevede di convivere con il problema neurologico mentre prosegue regolarmente le cure. Accanto all'aspetto sanitario, tuttavia, ha tenuto banco anche la questione legata al contratto di Musiala, rinnovato nel febbraio 2025 fino al 2030, fino a rendere necessario un vertice straordinario tra la dirigenza bavarese e la sua agenzia.

Rummenigge apre alla revisione del contratto tra Musiala e il Bayern Monaco, ma la FIFPro insorge

La polemica contrattuale è esplosa in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Karl-Heinzai microfoni di Sky, che hanno sollevato l'ipotesi di rivedere alle cifre dell'accordo qualora ilsportivo del calciatore non evolvesse secondo le attese: "Dobbiamo parlare con la famiglia, il giocatore e, soprattutto, con l'agenzia. Perché quelle cifre, con tutto il rispetto, non sono più sostenibili", ha affermato il dirigente bavarese, pur escludendo categoricamente una: "Non immagino Jamal lasciare il club né un'altra società acquistarlo in queste circostanze". Le parole di Rummenigge hanno scatenato la reazione immediata delmondiale dei calciatori (FIFPro), che si è schierato subito in difesa di Jamalattraverso un duro comunicato ufficiale: "I contratti vanno rispettati. Un infortunio o un calo di forma non danno diritto a un club di rinegoziare le condizioni che ha concordato".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 20 NOVEMBRE: Jamal Musiala, dell'FC Bayern Monaco, parla con Vincent Kompany, allenatore dell'FC Bayern Monaco, prima di fare il suo ingresso in campo come sostituto durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern Monaco e 1. FC Köln, disputata all'Allianz Arena il 20 novembre 2026 a Monaco di Baviera, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il comunicato del Bayern Monaco: "La salute di Musiala viene prima di tutto"

Dopo l'incontro costruttivo tenutosi martedì tra ile i rappresentanti dell'agenziale due parti hanno deciso di rompere il silenzio pubblicando online una nota congiunta per ricostruire con precisione l'esatta cronologiae ribadire la pienadel calciatore da parte della società bavarese: "Nella giornata di martedì si è svolta una conversazione costruttiva tra l'FC Bayern München e i rappresentanti di Jamal Musiala. La salute del giocatore viene prima di tutto per entrambe le parti. Musiala conta su tutto il supporto nel suo percorso di recupero".

"Di fronte alle numerose voci emerse negli ultimi giorni, l'FC Bayern e 11WINS, l'agenzia che rappresenta Jamal, chiariscono quanto segue: Jamal Musiala ha svolto i primi esami il 22 aprile 2025 per sintomi simili a quelli delle crisi di assenza. Ciò è avvenuto in coordinamento con l'FC Bayern e il suo dipartimento medico, subito dopo la prima comparsa dei sintomi neurologici. L'FC Bayern e i rappresentanti di Jamal Musiala hanno concordato di proseguire i colloqui in un clima di collaborazione e riservatezza", recita il comunicato congiunto.