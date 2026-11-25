Torna a parlare Guardiola e lo fa toccando diversi temi: dal rifiuto alla Nazionale italiana alla difesa di Ancelotti, passando per l'addio di CR7 al Portogallo
Manchester City, allenamento... in spiaggia! I giocatori palleggiano con Pep Guardiola
Pep Guardiola rompe il silenzio e decide di parlare pubblicamente per la prima volta dopo l'addio al Manchester City al podcast di Romario. Il tecnico catalano, accostato alla panchina degli Stati Uniti d'America dopo l'addio di Mauricio Pochettino e a quella saudita, ha fatto sapere, tramite il proprio entourage, di riprendere l'attività agonistica soltanto nella prossima stagione. Intanto, si è recato in Brasile, nel tour per staccare la spina, come da lui stesso ammesso, e ha parlato di diversi temi con Romario: dal dualismo Messi -Ronaldo al rimorso per non aver allenato Neymar passando per le difficoltà di Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro e, naturalmente, il rifiuto alla Nazionale italiana.
"In imbarazzo per aver rifiutato l'Italia"Guardiola ha raccontato delle avance di Paolo Maldini e Leonardo per convincerlo ad accettare la panchina dell'Italia, prima dello scandalo legato a Pirlo e delle dimissioni dei due: "Sì, ho parlato con l'Italia. È la prima volta che ne parlo pubblicamente. È stato un onore. Mi sono quasi sentito in imbarazzo a dire di no a una nazionale e a un paese come l'Italia. È stato uno dei più grandi onori della mia carriera che abbiano pensato a me come a qualcuno che potesse allenare l'Italia. Ma mi hanno contattato in un momento in cui avevo bisogno di fermarmi. Se Paolo Maldini e Leonardo, due persone di cui sono affezionato, mi avessero contattato tra 1 o 2 anni, probabilmente avrei accettato".
A proposito di Nazionali, non poteva mancare la domanda di Romario su Carlo Ancelotti, di cui ne è strenuo oppositore per l'operato mostrato fin qui sulla panchina della Nazionale brasiliana: "Ha bisogno di più tempo. Ho affrontato Carlo molte volte e mi ha battuto milioni di volte. Non metterò in discussione la sua capacità. È arrivato in un nuovo Paese con una cultura diversa e a volte serve un po' più di tempo. Con una nazionale si ha pochissimo tempo per allenarsi e la maggior parte degli allenatori guida una nazionale per la prima volta. Il calcio è calcio, ma si ha meno tempo per adattarsi. Tutti parlano della sua gestione dei giocatori e dicono che sia il numero uno sotto questo aspetto. Ma l'ho affrontato e, quando si tratta di decisioni tattiche, è anche molto intuitivo e intelligente".
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Guardiola su Messi, CR7 e NeymarNel corso della lunghissima intervista, non potevano mancare dei passaggi sui tre migliori giocatori della passata generazione. Guardiola ha così commentato il dualismo, vissuto in prima persona, tra Messi e Ronaldo: "Penso che si siano aiutati molto a vicenda a mantenere quel livello. Se Messi non avesse avuto Cristiano, e Cristiano non avesse avuto Messi, forse avrebbero avuto stagioni leggermente meno impressionanti. Tenevano costantemente d'occhio ciò che faceva l'altro. "Voglio essere migliore di lui. Voglio vincere più di lui". È questo che li spingeva a fare un altro passo avanti".
E sull'addio burrascoso di Ronaldo alla Nazionale portoghese si auspica un riconoscimento degno di nota: "Ci dovrebbe essere una celebrazione. Deve sentirsi amato dalla sua gente e deve anche fare uno sforzo per dimenticare quello che è successo. Non puoi giudicare un'intera carriera in base a 1 o 2 mesi o a un disaccordo con una o due persone. I grandi giocatori come lui devono andarsene dalla porta principale. Se lo merita per tutto quello che ha dato al calcio, e il calcio deve riconoscerlo. Le generazioni future dovrebbero sognare di lasciare il calcio come Romário, Cristiano, Messi o Maldini". Infine, spazio a uno dei rimorsi della carriera di Guardiola, ovvero, quello di non aver mai allenato Neymar: "Mi sarebbe piaciuto tantissimo. Nella sua fase migliore, era un giocatore di un'eleganza e una bellezza incredibile. Lo prendevano a calci e lui continuava a giocare. Quando abbiamo affrontato il Santos in finale, abbiamo guardato dei video e ho pensato: "Ma dio mio, che giocatore". Un giocatore diverso. Mi sarebbe piaciuto tantissimo allenarlo".
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