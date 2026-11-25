Pep Guardiola rompe il silenzio e decide di parlare pubblicamente per la prima volta dopo l'addio al Manchester City al podcast di Romario. Il tecnico catalano, accostato alla panchina degli Stati Uniti d'America dopo l'addio di Mauricio Pochettino e a quella saudita, ha fatto sapere, tramite il proprio entourage, di riprendere l'attività agonistica soltanto nella prossima stagione. Intanto, si è recato in Brasile, nel tour per staccare la spina, come da lui stesso ammesso, e ha parlato di diversi temi con Romario: dal dualismo Messi -Ronaldo al rimorso per non aver allenato Neymar passando per le difficoltà di Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro e, naturalmente, il rifiuto alla Nazionale italiana.

"In imbarazzo per aver rifiutato l'Italia"

ha raccontato delle avance diper convincerlo ad accettare la panchina dell', prima dello scandalo legato ae delle dimissioni dei due: "Sì, ho parlato con l'Italia. È la prima volta che ne parlo pubblicamente. È stato un onore.. È stato uno dei più grandi onori della mia carriera che abbiano pensato a me come a qualcuno che potesse allenare l'Italia. Ma mi hanno contattato in un momento in cui avevo bisogno di fermarmi., due persone di cui sono affezionato,".

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 25: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, saluta durante il After Party Celebration per celebrare i successi delle squadre maschile, femminile e dell'accademia del Manchester City durante la stagione 25/26 alla Co-op Live Arena il 25 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Lewis Storey/Getty Images)

A proposito di Nazionali, non poteva mancare la domanda di Romario su Carlo Ancelotti, di cui ne è strenuo oppositore per l'operato mostrato fin qui sulla panchina della Nazionale brasiliana: "Ha bisogno di più tempo. Ho affrontato Carlo molte volte e mi ha battuto milioni di volte. Non metterò in discussione la sua capacità. È arrivato in un nuovo Paese con una cultura diversa e a volte serve un po' più di tempo. Con una nazionale si ha pochissimo tempo per allenarsi e la maggior parte degli allenatori guida una nazionale per la prima volta. Il calcio è calcio, ma si ha meno tempo per adattarsi. Tutti parlano della sua gestione dei giocatori e dicono che sia il numero uno sotto questo aspetto. Ma l'ho affrontato e, quando si tratta di decisioni tattiche, è anche molto intuitivo e intelligente".

Caricamento post Instagram...

Guardiola su Messi, CR7 e Neymar

Nel corso della lunghissima intervista, non potevano mancare dei passaggi sui tre migliori giocatori della passata generazione.ha così commentato il dualismo, vissuto in prima persona, tra: "Penso che si siano aiutati molto a vicenda a mantenere quel livello.. Tenevano costantemente d'occhio ciò che faceva l'altro. "Voglio essere migliore di lui. Voglio vincere più di lui". È questo che li spingeva a fare un altro passo avanti".

BARCELONA, SPAIN - MAY 05: Lionel Messi del FC Barcelona (a sinistra) abbraccia il suo allenatore Josep Guardiola del FC Barcelona dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di La Liga tra FC Barcelona e RCD Espanyol al Camp Nou il 5 maggio 2012 a Barcellona, Spagna. Questa è stata l'ultima partita di Guardiola. (Photo by David Ramos/Getty Images)

E sull'addio burrascoso di Ronaldo alla Nazionale portoghese si auspica un riconoscimento degno di nota: "Ci dovrebbe essere una celebrazione. Deve sentirsi amato dalla sua gente e deve anche fare uno sforzo per dimenticare quello che è successo. Non puoi giudicare un'intera carriera in base a 1 o 2 mesi o a un disaccordo con una o due persone. I grandi giocatori come lui devono andarsene dalla porta principale. Se lo merita per tutto quello che ha dato al calcio, e il calcio deve riconoscerlo. Le generazioni future dovrebbero sognare di lasciare il calcio come Romário, Cristiano, Messi o Maldini". Infine, spazio a uno dei rimorsi della carriera di Guardiola, ovvero, quello di non aver mai allenato Neymar: "Mi sarebbe piaciuto tantissimo. Nella sua fase migliore, era un giocatore di un'eleganza e una bellezza incredibile. Lo prendevano a calci e lui continuava a giocare. Quando abbiamo affrontato il Santos in finale, abbiamo guardato dei video e ho pensato: "Ma dio mio, che giocatore". Un giocatore diverso. Mi sarebbe piaciuto tantissimo allenarlo".