Dopo aver chiuso la sua lunga avventura sulla panchina del Manchester City, Pep Guardiola non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Ad oggi l'ex centrocampista è ancora libero da contratto ma nelle ultime ore si è fatto molto il suo nome come nuova guida o di un club della Suadi Pro League, oppure direttamente della nazionale dell'Arabia Saudita. Sulla situazione è intervenuto l'agente dello stesso allenatore spagnolo. Ecco le sue parole.

Guardiola, nuova avventura in Arabia Saudita? L'agente: "Abbiamo ricevuto offerte ma ha rifiutato"

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Quale futuro per Pep Guardiola ? Dopo ben 10 anni alla guida delcon cui ha vinto tutto, lo spagnolo al momento si sta godendo il suo più che meritato riposo: libero da qualsiasi contratto. Al mondo del calcio fa strano vedere un allentore del calibro dell'ex centrocampista del"senza lavoro" ma nelle ultime ore il suo nome sarebbe stato accostato al ricco calcio saudita, se non addirittura alla nazionale dell'A confermalo è stato l'agente del tecnico, Josep Mariache ha parlato al quotidiano saudita: "Abbiamo avuto delle offerte dall'Arabia Saudita tramite intermediari". Guardiola ha però deciso di continuare il suo periodo di pausa. Di conseguenza, seppur tentato dalle ricchissime proposte economiche arrivate per lui dall'Arabia, continuerà a rimanere svincolato: "Ha rifiutato subito tutte le proposte". Ha aggiunto il suo agente.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 15 MARZO: L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, durante la partita di Premier League tra Manchester City FC e Brighton & Hove Albion FC all'Etihad Stadium, il 15 marzo 2025 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

L'ipotesi più accreditata è dunque che Guardiola continuerà a vivere il suo anno sabatico per poi decidere il prossimo giugno se "tornare nella mischia" o rimanere ancora svincolato. Anche in questo caso sono arrivate le conferme di Orobitg: "Pep comincerà a discutere ufficialmente il suo futuro non prima dell'inizio della prossima stagione". Come ricordiamo, la scorsa estate il suo nome è stato accostato a quello dell'Italia su richiesta del duo Maldini-Leonardo, ma alla fine la scelta è caduta su Roberto Mancini.