"Abbiamo bisogno di giocatori così, può indossare la 10 dell'Argentina". Senza giri di parole, ma netto e schietto come sempre: Dibu Martinez, con qualche parola, ha sentenziato sul futuro numero 10 dell'Argentina. Per lui non ci sono dubbi: sarà Nico Paz a prendere in mano l'eredità di Messi. Un'investitura importante, non frutta del caso. Il gioiello del Como ha stupito tutti: da quando Leo ha lasciato, si è preso lui in mano il peso tecnico della squadra. In patria se ne sono accorti tutti. Anche contro il Costa Rica, ha fatto il suo show: due gol e due assist. Una prestazione super. Ci sono stati vari dibattiti in Argentina, ma Dibu Martinez - grande estimatore di Paz - non ha dubbi: sarà lui il nuovo numero 10 dell'Argentina.

Ancora nessuno con la 10. Ma Dibu Martinez non ha dubbi: "Nico Paz può farci vincere"

Due partite senza, due match senza vedere il numero 10 in campo. L'Argentina non ha ancora deciso - ufficialmente - a chi andrà l'onore di indossare quella maglia così pesante. Controe il Costa Rica, l'assenza di Leo si è sentita. Ma Scaloni sta già guardando al futuro, plasmando la mente dei suoi per continuare a vincere anche senza il più grande. Anche perché, l'Argentina ha un futuro roseo in mano. E talenti come Nico Paz, lo dimostrano. ", con quell'umiltà e il lavoro che mette,e prendersi quel peso sulle spalle.. Lui può portarci a vincere molte partite", così Dibu Martinez ha chiaramente esposto in che parte della storia vuole trovarsi.

CORDOBA, ARGENTINA - 17 NOVEMBRE: Nico Paz, giocatore dell’Argentina, festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante l’amichevole internazionale tra Argentina e Costa Rica, disputata allo stadio Mario Alberto Kempes il 17 novembre 2026 a Cordoba, in Argentina.

(Foto di Hernan Cortez/Getty Images)

Quella in cui l'Argentina ricomincia affidandosi ad un nuovo numero 10: Nico Paz. La scelta avverrà nelle prossime settimane. In lizza ci sono anche Mastantuono, Soulé e Lautaro Martinez. Tutti nomi importanti. Ma nessuno - a detta del portiere argentino - all'altezza del trequartista lariano. Che ora si gode il momento e guarda al futuro: c'è un intero paese da portare in trionfo. E Nico Paz sembra già pronto.