Giorgio Chiellini torna indietro nel tempo e svela un retroscena poco conosciuto della sua carriera. Prima di diventare una bandiera della Juventus e uno dei difensori più importanti della storia recente del calcio italiano, l'ex capitano bianconero ebbe l'opportunità di trasferirsi in Inghilterra, all'Arsenal. Un'opportunità arrivata quando aveva 16 anni e che decise sorprendentemente di non cogliere. A raccontarlo è stato proprio lo stesso Chiellini nel corso di una lunga intervista al podcast Business of Sport.

Chiellini e il no all'Arsenal: "Non volevo lasciare il Livorno gratis"

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All'epoca il difensore militava nel settore giovanile del Livorno e aveva attirato l'attenzione dei Gunners, che avevano individuato in lui un profilo interessante per il proprio progetto. L'offerta era particolarmente importante per un ragazzo della sua età:, una cifra che oggi corrisponderebbe a 60.000 euro. A occuparsi del settore giovanile dell'Arsenal era Liam Brady, ma nonostante le prospettive e l'importanza del club londinese,Alla base della decisione c'era soprattutto il legame con la società amaranto , nella quale era cresciuto. Il giovane Giorgio non voleva lasciare la squadra della propria città senza permetterle di ricavare qualcosa dalla sua partenza: "Ancora oggi non so bene perché, visto che non aveva alcun senso rifiutare un'opportunità simile, ma non volevo lasciare il mio club gratis o quasi". Il difensore ha spiegato anche un particolare relativo al suo primo contratto: prima dei 16 anni, non avendo ancora un contratto professionistico, sarebbe stato possibile lasciare il club con un indennizzo minimo.. Una scelta dettata dal senso di appartenenza e dal desiderio di non voltare le spalle alla società che l'aveva cresciuto.

TORINO, ITALIA - 15 DICEMBRE: Giorgio Chiellini parla sul palco durante la festa di Natale della Juventus allo Juventus Stadium, il 15 dicembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Con il passare degli anni, però, la prospettiva è cambiata. Ripensando a quella possibilità, Chiellini non nasconde qualche rimpianto e ammette che oggi darebbe un consiglio completamente diverso a un giovane nella sua stessa situazione: "A ripensarci oggi, onestamente consiglierei a mio figlio, mio nipote o a chiunque altro di andare all'Arsenal al 100%". Un'ammissione significativa, soprattutto considerando ciò che sarebbe successo successivamente. Chiellini avrebbe costruito una carriera straordinaria, diventando uno dei simboli della Juventus e della nazionale italiana. Ma a 16 anni, quando il calcio offrì la prima grande occasione internazionale, scelse di seguire il cuore anziché la convenienza professionale.