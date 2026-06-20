Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Igor Protti, spentosi ieri (19 giugno) all'età di 58 anni dopo aver combattuto con straordinario coraggio contro una grave malattia. La notizia della sua morte ha suscitato una profonda ondata di commozione in tutto il paese, unendo nel dolore tifosi, società sportive e colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane oltre a quelle atletiche.

Tra i messaggi più toccanti e significativi spicca senza dubbio quello di Giorgio Chiellini, che con Protti ha condiviso i primi passi della sua straordinaria carriera con la maglia del Livorno dal 2000 al 2004.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

La lettera di Chiellini dedicata a Igor Protti

L'ex difensore della nazionale e della Juventus tra le altre, ha voluto rendere omaggio a quello che considerava molto più di un semplice compagno di squadra, descrivendolo come, un mentore e un punto di riferimento fondamentale per la sua crescita professionale e personale.

LIVORNO, ITALIA - 24 GENNAIO: In veste di ex giocatore, Igor Protti dell'AS Livorno saluta i tifosi durante la partita di Serie A tra Livorno e Napoli allo Stadio Armando Picchi il 24 gennaio 2010 a Livorno, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ecco la lettera di Giorgio Chiellini postata sul profilo Instagram, dedicata all'ex compagno di squadra e amico Igor Protti: "Ciao Igor, non è facile trovare le parole, perché quello che sei stato per me va oltre quello che si riesce a scrivere. Ti ho conosciuto che ero un bambino, tu eri il mio idolo e capitano. Per tanti anni sei stato in quel gruppo davvero come un fratello maggiore. Uno di quelli che ti fanno crescere senza accorgertene, che ti danno tanto non con discorsi lunghi, ma con l’esempio quotidiano".

Caricamento post Instagram...

"E non hai mai smesso di starmi vicino, più nelle difficoltà che nelle gioie, perché sentivi anche da lontano quando avevo bisogno di te. Ti devo tanto. In tante scelte, in tanti atteggiamenti, c’è dentro qualcosa che mi hai lasciato tu. Fa male salutarti, perché certe persone vorresti averle sempre accanto. Ma allo stesso tempo so che quello che mi hai dato resta, ed è qualcosa che mi porto dentro ogni giorno. Grazie davvero di tutto, Igor, per quello che sei stato e per quello che continuerai a essere per me".