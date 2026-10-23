Il Como ha iniziato a far parlare di sé anche fuori dai confini italiani. Il club di Serie A ha appena trionfato per 4-1 contro una big storica del panorama calcistico europeo: il Manchester United. I Red Devils sono in profonda crisi da più di 10 anni ormai, ma il risultato dei comaschi rimane di assoluto valore. È la prima stagione europea del club, conquistata attraverso un grande percorso nella stagione passata. La squadra è ben oltre le più rosee aspettative del presidente Suwarso, che di certo non si aspettava una crescita così esponenziale dei lariani.

🇦🇷💎 𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐀𝐙 (𝟐𝟐) highlights against Manchester United!



𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆. 📚 pic.twitter.com/3WUi5XiIgS — Rising Stars XI (@RisingStarXI) October 22, 2026

Roberto Martinez elogia Nico Paz

Il poker al club inglese è stato il compimento di un percorso iniziato non molto tempo fa, costruito a partire dalle sapienti mani di un esordientee dalla dirigenza capace di operare in maniera sublime nel calciomercato. Non è un caso che il giocatore simbolo del Como sia, arrivato durante la prima sessione di trasferimenti dopo la promozione dalla B.Nico Paz è la stella indiscussa del Como di Cesc Fabregas. Arrivato nel, il trequartista si è consacrato di anno in anno, migliorando sempre di più il proprio score di gol e assist. Dopo la spesa ingente fatta dalla dirigenza per tenerlo (probabilmente) ancora una stagione, l'argentino sta ripagando i 66 milioni con grandi prestazioni anche in campo europeo. Contro lo United è arrivata una, abbellita anche dall'assist per Douvikas.

COMO, ITALIA - 21 OTTOBRE: Nico Paz del Como 1907 festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e Manchester United, disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 ottobre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il suo talento non sta più passando inosservato. Dalle convocazioni con l'Argentina, passando per i tentativi di riportarlo a Madrid in estate e concludendo con le parole dell'ex CT di Belgio e Portogallo (esonerato dopo il Mondiale 2026), Roberto Martinez. L'ex allenatore dei lusitani ha così commentato la prestazione di Nico Paz in un'analisi per il sito ufficiale della Uefa, presso cui lavora come osservatore tecnico: "2 gol e 1 assist: questo è ciò che fa una stella. Sembrava di vedere Maradona in campo per come si è caricato la squadra sulle spalle. Lo teniamo d'occhio per come gestisce la pressione, oltre che per le sue qualità nel controllo palla e nell'equilibrio".