L'ex CT del Belgio ha commentato la super prestazione del trequartista argentina contro lo United: parole al miele per una delle future stelle del calcio mondiale
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Il Como ha iniziato a far parlare di sé anche fuori dai confini italiani. Il club di Serie A ha appena trionfato per 4-1 contro una big storica del panorama calcistico europeo: il Manchester United. I Red Devils sono in profonda crisi da più di 10 anni ormai, ma il risultato dei comaschi rimane di assoluto valore. È la prima stagione europea del club, conquistata attraverso un grande percorso nella stagione passata. La squadra è ben oltre le più rosee aspettative del presidente Suwarso, che di certo non si aspettava una crescita così esponenziale dei lariani.Il poker al club inglese è stato il compimento di un percorso iniziato non molto tempo fa, costruito a partire dalle sapienti mani di un esordiente Cesc Fabregas e dalla dirigenza capace di operare in maniera sublime nel calciomercato. Non è un caso che il giocatore simbolo del Como sia Nico Paz, arrivato durante la prima sessione di trasferimenti dopo la promozione dalla B.
Roberto Martinez elogia Nico PazNico Paz è la stella indiscussa del Como di Cesc Fabregas. Arrivato nel 2024, il trequartista si è consacrato di anno in anno, migliorando sempre di più il proprio score di gol e assist. Dopo la spesa ingente fatta dalla dirigenza per tenerlo (probabilmente) ancora una stagione, l'argentino sta ripagando i 66 milioni con grandi prestazioni anche in campo europeo. Contro lo United è arrivata una doppietta, abbellita anche dall'assist per Douvikas.
Il suo talento non sta più passando inosservato. Dalle convocazioni con l'Argentina, passando per i tentativi di riportarlo a Madrid in estate e concludendo con le parole dell'ex CT di Belgio e Portogallo (esonerato dopo il Mondiale 2026), Roberto Martinez. L'ex allenatore dei lusitani ha così commentato la prestazione di Nico Paz in un'analisi per il sito ufficiale della Uefa, presso cui lavora come osservatore tecnico: "2 gol e 1 assist: questo è ciò che fa una stella. Sembrava di vedere Maradona in campo per come si è caricato la squadra sulle spalle. Lo teniamo d'occhio per come gestisce la pressione, oltre che per le sue qualità nel controllo palla e nell'equilibrio".
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