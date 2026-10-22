La pesante sconfitta per 4-1 in Champions League aggrava la crisi dei Red Devils: spuntano indiscrezioni su un acceso confronto tra Cunha e l'allenatore
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Il Manchester United sprofonda sempre di più in una crisi che coinvolge risultati, prestazioni e ora anche rapporti interni. Dopo la disfatta europea contro il Como, le indiscrezioni su uno scontro tra Matheus Cunha e l'allenatore Michael Carrick alimenta il malumore e i dubbi sul futuro dei Red Devils.
Tensione alle stelle: scontro tra Cunha e CarrickLa sconfitta per 4-1 contro il Como ha lasciato strascichi pesanti in casa Manchester United. Secondo quanto riferito dal 'The Sun', l'allenatore Michael Carrick sarebbe stato protagonista di un acceso confronto con Matheus Cunha, in un diverbio avvenuto lontano dalle telecamere. Le tensioni sarebbero emerse durante l'ennesima serata complicata degli inglesi, incapaci di contrastare l'intensità e l'organizzazione tattica della squadra allenata da Fabregas, che ha dominato la partita dal primo all'ultimo minuto. Un segnale preoccupante, soprattutto perché arriva in un momento in cui la fiducia sembra progressivamente venir meno da ogni parte della rosa, dai giocatori fino al tecnico stesso.
A rendere maggiormente significativa la vicenda, confermando indirettamente un malcontento da parte di Carrick nei confronti del brasiliano, è stata la sostituzione proprio di Cunha all'intervallo, lasciando spazio a Diallo per provare a cambiare l'inerzia della partita, senza però ottenere la reazione sperata.
United, una sconfitta senza appello e una crisi sempre più profondaLa partita si è messa subito in salita per lo United, con lo svantaggio dopo appena due minuti firmato Nico Paz e il raddoppio nella ripresa siglato da Douvikas, già affossando di fatto ogni chance per gli inglesi. La seconda marcatura di Paz e il poker di Ramon hanno messo infine un punto esclamativo alla gara del Como, mentre sul finale la rete di Zirkzee ha invece sollevato la bandiera bianca per i suoi, impotenti di fronte all'armata di Fabregas. Il ko contro il Como rappresenta un punto critico per il Manchester United, arriva a sette partite consecutive senza vittorie in tutte le competizioni, mostrando specialmente in Champions fragilità difensive e difficoltà nell'imporre il proprio gioco, compromettendo il percorso nella fase campionato.
Anche le dichiarazioni post partita raccontano un ambiente sotto pressione e sfiduciato: Bruno Fernandes ha evidenziato i problemi legati all'approccio iniziale, mentre Carrick ha criticato l'impegno dei suoi giocatori, sottolineando come nessun sistema tattico possa funzionare senza intensità e disponibilità al sacrificio. Il ritorno in campo di Matthijs De Ligt, assente dal campo per circa undici mesi, e il gol di Zirkzee restano note marginali in una serata disastrosa.
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