Il Manchester United sprofonda sempre di più in una crisi che coinvolge risultati, prestazioni e ora anche rapporti interni. Dopo la disfatta europea contro il Como, le indiscrezioni su uno scontro tra Matheus Cunha e l'allenatore Michael Carrick alimenta il malumore e i dubbi sul futuro dei Red Devils.

Tensione alle stelle: scontro tra Cunha e Carrick

La sconfitta per 4-1 contro il Como ha lasciato strascichi pesanti in casa. Secondo quanto riferito dal 'The Sun', l'allenatoresarebbe stato protagonista di un acceso confronto con, in unavvenuto lontano dalle telecamere. Le tensioni sarebbero emerse durante l'ennesima serata complicata degli inglesi, incapaci di contrastare l'intensità e l'organizzazione tattica della squadra allenata da, che hala partita dal primo all'ultimo minuto. Un segnale, soprattutto perché arriva in un momento in cui la fiducia sembra progressivamente venir meno da ogni parte della rosa, dai giocatori fino al tecnico stesso.

A rendere maggiormente significativa la vicenda, confermando indirettamente un malcontento da parte di Carrick nei confronti del brasiliano, è stata la sostituzione proprio di Cunha all'intervallo, lasciando spazio a Diallo per provare a cambiare l'inerzia della partita, senza però ottenere la reazione sperata.

COMO, ITALIA - 21 OTTOBRE: I giocatori del Manchester United riconoscono i tifosi dopo la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 tra Como 1907 e Manchester United allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 ottobre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

United, una sconfitta senza appello e una crisi sempre più profonda

La partita si è messa subitoper lo United, con lo svantaggio dopo appena due minuti firmatoe il raddoppio nella ripresa siglato da, già affossando di fatto ogni chance per gli inglesi. Ladi Paz e il poker dihanno messo infine unalla gara del, mentre sul finale la rete diha invece sollevato laper i suoi, impotenti di fronte all'armata di Fabregas. Il ko contro il Como rappresenta un punto critico per il Manchester United, arriva a sette partite consecutivein tutte le competizioni, mostrando specialmente in Championsdifensive e difficoltà nell'imporre il proprio gioco, compromettendo il percorso nella fase campionato.

Anche le dichiarazioni post partita raccontano un ambiente sotto pressione e sfiduciato: Bruno Fernandes ha evidenziato i problemi legati all'approccio iniziale, mentre Carrick ha criticato l'impegno dei suoi giocatori, sottolineando come nessun sistema tattico possa funzionare senza intensità e disponibilità al sacrificio. Il ritorno in campo di Matthijs De Ligt, assente dal campo per circa undici mesi, e il gol di Zirkzee restano note marginali in una serata disastrosa.