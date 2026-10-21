Il Manchester United continua ad avere problemi in campo. I Red Devils faticano a trovare continuità e risultati in questo difficile inizio di stagione. Dopo l'esonero di Ruben Amorim nel gennaio scorso, le cose a Manchester sembravano finalmente andare per il verso giusto. Michael Carrick ha trascinato i suoi ragazzi verso un terzo posto insperato e inaspettato a metà stagione. Vittorie contro Arsenal, Manchester City... uno spogliatoio finalmente unito e libero dalle enormi pressioni che da anni circondano il campo da gioco dello United.

Erik Ten Hag: "Sancho didn’t want to play on the right side, which was very weird; he played often on the right. He said he felt more comfortable on the left. So there we had an issue, and we were late." [@lauriewhitwell] pic.twitter.com/IROXGbbkct — utdreport (@utdreport) October 21, 2026

Ten Hag e l'incomprensione con Sancho

Eppure, questo inizio di annata sembrerebbe confermare la maledizione che gira attorno alla squadra inglese. Unche dura ormai dall'addio di Sir Alex Ferguson e a cui non è ancora stato trovato rimedio. Ci aveva provato, con scarsi risultati (ad esclusione di un terzo posto e di una League Cup),, protagonista indiscusso del miracoloso Ajax del 2019.Erik Ten Hag arriva sulla panchina dei Red Devils nella stagione 2022-23. Il compito era arduo:il sesto posto dell'annata precedente, raggiunto con il cambio di ben 3 tecnici (Solskjær, Carrick e Ragnick). Tuttavia, i segnali erano positivi, considerando anche l'ingente mercato fatto: arrivano infattipermilioni di euro, Casemiro per 70, Lisandro Martinez per 57, Malacia per 15 ed Eriksen gratis. L'ala brasiliana è arrivata in seguito ad un vero e proprio caso: il rendimento sotto le aspettative die un suo particolare rifiuto.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 21 MAGGIO: Jadon Sancho, dell'Aston Villa, riprende un video con il proprio telefono durante la parata per la conquista del trofeo da parte dell'Aston Villa, il 21 maggio 2026 a Birmingham, in Inghilterra. L'Aston Villa ha sconfitto l'SC Freiburg nella finale di UEFA Europa League a Istanbul, aggiudicandosi il suo primo trofeo europeo dopo 44 anni. (Foto di Cameron Smith/Getty Images)

Il calciatore inglese è arrivato la stagione precedente rispetto a quella di arrivo del tecnico olandese. L'obiettivo di Ten Hag era quello di recuperare e valorizzare il talento pagato 85 milioni. Tuttavia, in un'intervista a The Athletic, l'ex allenatore dello United ha rivelato il perché dell'acquisto così esoso di Antony: "Abbiamo dovuto investire cifre alte su Antony (allenato da Ten Hag all'Ajax) perché Sancho non voleva più giocare a destra. Diceva che si trovava meglio a sinistra. A me suonava molto strano, perché lui dava il massimo giocando proprio su quella fascia. Purtroppo questa sua scelta ci ha fatto ritardare molto nell'organizzazione e perciò siamo stati costretti a intervenire alla fine del mercato".