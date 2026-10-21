Nemmeno il termine "sciagura" riesce a racchiudere a pieno il significato della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Khvicha Kvaratskhelia. La stella georgiana, nel pieno del suo prime e alla guida di un Paris Saint-Germain già presente sui libri di storia di questo meraviglioso sport, ha anticipatamente concluso la sua stagione dopo il grave infortunio rimediato durante il match di ieri sera al Parco dei Principi contro il Barcellona. Una situazione sfortunata, a tratti tragica da un punto di vista strettamente calcistico, che ha scatenato una serie di messaggi da parte del mondo del calcio. Tra questi, molto toccante e d'incoraggiamento, il commento rilasciato da Cristiano Ronaldo sotto il post sfogo del calciatore georgiano.

Ronaldo: "Le battaglie più difficili sono quelle che nessuno vede"

".

Il fenomeno portoghese ha mandato uno speciale messaggio d'incoraggiamento adopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, pubblicando un commento sotto il post della stella delcon su scritto: ". Conosco quella sensazione, Kvara

Continuando, Cristiano Ronaldo ha aggiunto: "Ma non dimenticare mai ciò che ti ha portato fin qui e non lasciare che un momento difficile ti faccia dubitare di quanto lontano tu possa arrivare".

"Il meglio deve ancora venire"

Concludendo il suo commento con un messaggio di speranza, l'ex attaccante di Manchester United (tra le altre) ha affermato: "Mantieni viva quella fiamma dentro di te. Il meglio deve ancora venire".

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 7 MAGGIO: Cristiano Ronaldo, dell'Al-Nassr, appare abbattuto dopo che Houssem Aouar, dell'Al-Ittihad, segna il terzo gol per la sua squadra durante la partita della Saudi Pro League tra Al-Nassr e Al-Ittihad, disputata all'Al-Awwal Park il 7 maggio 2025 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Parole particolarmente significative per Khvicha Kvaratskhelia, il quale non ha mai nascosto la propria ammirazione per Cristiano Ronaldo, considerato un idolo fin dall'infanzia. Attraverso questo messaggio, tutt'altro che di circostanza, CR7 ha quindi mostrato la sua vicinanza all'ex Napoli, in attesa di un ritorno che, seppur molto lontano e con diversi dubbi sulle spalle, possa far riemergere dalle proprie ceneri una fenice pronta a dominare nuovamente il più grande palcoscenico europeo.