Ashley Young mette in guardia i Red Devils su un eventuale approdo di Antonio Conte. Nel pieno di una tempesta mediatica, riguardante il pessimo inizio stagionale del Manchester United, con il ruolo da allenatore di Michael Carrick sempre di più sulla graticola, la stampa sportiva inglese ha iniziato ad avanzare alcuni possibili nomi in caso di esonero del tecnico di Wallsend. Secondo quanto riportato da talkSPORT, infatti, i profili attualmente valutati dalla dirigenza dei Red Devils sarebbero principalmente tre: Fabian Hurzeler, Julian Nagelsmann e Antonio Conte.

Quanto a quest'ultimo, il rumors è stato ulteriormente avvalorato dalle precedenti parole di Conte a The Athletic, in cui il tecnico italiano si è dichiarato pronto a voler riportare in auge un grande club. Parole che Ashley Young ha avuto modo di commentare e per le quali, da ex giocatore di Conte (ai tempi dell'Inter), ha espresso delle perplessità in merito a un suo arrivo allo United.

Young: " Antonio Conte è pazzo, lo senti parlare in continuazione"

Ho lavorato con Antonio Conte sotto la sua guida all'Inter, ed è pazzo, tra l'altro. Davvero pazzo. È un po' come Diego Simeone a bordo campo. Lo senti parlare in continuazione".

Intervistato a Overlap Daily,ha commentato l'indiscrezione secondo cuipotrebbe diventare il nuovo allenatore del Manchester United , dichiarando: "

Continuando, l'ex Everton e Aston Villa ha aggiunto: "Le riunioni con lui erano lunghe. E quando dico lunghe, intendo che se perdevamo la partita, potevamo andare a fare la riunione dopo la partita e questo bloccava letteralmente tutto e potevamo rimanere lì per tre o quattro ore".

"Se i giocatori non correranno, potrebbe essere un disastro "

".

Nel corso dell'intervista, l'ex calciatore dei Red Devils ha poi sostenuto: "Credo che sia proprio questo uno dei motivi per cui, perché non mette alla prova solo i giocatori, che cerca di testare mentalmente, ma anche il consiglio di amministrazione e i proprietari

NAPOLI, ITALIA - 24 MAGGIO: L'allenatore dell'SSC Napoli, Antonio Conte, osserva durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Udinese Calcio allo stadio Diego Armando Maradona, il 24 maggio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Infine, Ashley Young ha concluso il suo intervento, avanzando l'ipotesi di un eventuale disastro: "Si è parlato molto delle statistiche relative alla corsa del Manchester United. Ecco, se i giocatori non correranno e Antonio Conte dovesse arrivare lì, potrebbe essere un disastro".