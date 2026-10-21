La tensione sociale in Francia torna a condizionare il calendario del calcio professionistico e mette nel mirino una gara di Ligue 1: la partita tra Tolosa e Troyes, infatti, cambia ufficialmente data a pochi giorni dal fischio d'inizio. Ecco i dettagli.

Caos in Francia: le manifestazioni fanno slittare Tolosa-Troyes

Sono giorni complicati nella terra francese, che si prepara ad una nuova giornata di, prevista proprio per sabato 24 ottobre, giorno in cui inizialmente si sarebbe dovuta svolgere la partita tra, nel tardo pomeriggio. A preoccupare le autorità sono soprattutto glie i danni registrati durane le manifestazioni del 17 ottobre, che hanno spinto il governo a predisporre un dispositivo di sicurezza rafforzato: le mobilitazioni stanno infattidiverse città francesi e vedono la partecipazione di gruppi e organizzazioni con richieste differenti, accomunati dalladel caro vita e delle misure economiche del governo. Secondo le ricostruzioni della stampa locale, a Tolosa, luogo che ospiterà il match, la manifestazione del 17 ottobre ha provocato danneggiamenti a edifici e attività commerciali, oltre acon le

In vista del nuovo appuntamento, le autorità hanno annunciato misure straordinarie per prevenire il ripetersi degli incidenti, disponendo proprio a Tolosa un coprifuoco notturno. Proprio alla luce di questo clima di forte tensione, si inserisce la gara di campionato tra Tolosa e Troyes, portando alla richiesta da parte della Prefettura dell'Alta Garonna di modificare la programmazione della partita, per evitare di sottrarre agenti alla gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni: richiesta che è stata accolta dalla Lega francese.

PARIGI, FRANCIA - 17 OTTOBRE: I manifestanti marciano lungo una strada durante le manifestazioni del 17 ottobre 2026 a Parigi, Francia. Il coinvolgimento dei Gilets Jaunes (Gialli) con i blocchi scolastici francesi in corso amplia la portata di queste manifestazioni collegando le lamentele localizzate degli studenti a politiche economiche più ampie. I sindacati studenteschi ha originariamente avviato il movimento per protestare contro il sottofinanziamento, il deterioramento delle infrastrutture e l'acuta carenza di insegnanti nelle scuole superiori e nelle università francesi. Unendosi alle proteste, i Gilets Jaunes introducono la loro piattaforma consolidata contro i tagli all'austerità, l'aumento del costo della vita e l'aumento dei prezzi del carburante nell'azione guidata dai giovani. (Foto di Carl Court/Getty Images)

Tolosa-Troyes, la nuova data del match

La gara, inizialmente prevista per sabato 24 ottobre, giornata della nuova manifestazione sociale, è ora stataufficialmente al giorno successivo,, lasciandol'orario del tardo pomeriggio alle 17:15. Il rinvio rappresenta dunque una conseguenza diretta delle esigenze di, non una decisione legata alle squadre o alle condizioni sportive. L'attenzione, tuttavia, resta comunque rivolta alla giornata di sabato, nella qualedelle proteste potrebbeanche altre attività pubbliche e sportive.