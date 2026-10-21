Il maltempo rischia di condizionare una delle serate più attese della stagione europea del Como. La sfida contro il Manchester United, valida per la terza giornata della League Phase e in programma oggi alle 18:45 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia", è infatti a rischio a causa delle forti precipitazioni previste sulla Lombardia.

Il punto della situazione e la fiducia del Como

Per il maltempo che si sta abbattendo sulla Lombardia, nelle ore precedenti alla partita è prevista una forte e violente perturbazione. Sulla zona è stata segnalata un'allerta arancione per il maltempo, con il rischio di temporali e possibili conseguenze del terreno di gioco. La principale preoccupazione è proprio sulla tenuta e la condizione del prato del Sinigaglia, che potrebbe non riuscire a drenare tutta l'acqua prevista. Anche le condizioni sugli spalti preoccupano e potrebbero risultare complicate per i tifosi:

Como 1907 contro AS Roma - Serie A 2026/27

COMO, ITALIA - 11 OTTOBRE: I tifosi del Como 1907 mostrano il loro sostegno durante la partita di Serie A tra Como 1907 e AS Roma allo stadio Giuseppe Sinigaglia, l'11 ottobre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nonostante le previsioni, dal Como filtra fiducia sulla possibilità di disputare regolarmente l'incontro. Al momento, secondo le informazioni disponibili, non risulta un rinvio ufficiale della gara: la decisione dipenderà dall'evoluzione delle condizioni meteorologiche e dalla valutazione sulla sicurezza e sulla praticabilità del campo.

Anche Michael Carrick, allenatore del Manchester United, ha ridimensionato le preoccupazioni legate al meteo. Interrogato, nella conferenza stampa prepartita, sulle possibili conseguenze della pioggia, il tecnico ha risposto con una battuta: "No, siamo abituati alla pioggia". Resta comunque da capire se le precipitazioni consentiranno alle due squadre di scendere in campo senza problemi. Un eventuale rinvio aprirebbe anche un problema per la questione del recupero, in un periodo piuttosto denso di appuntamenti per entrambe le squadre.

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Per il Como, affrontare una squadra dalla storia europea come il Manchester United rappresenta un'altra occasione per misurare le proprie ambizioni. Per gli inglesi, invece, l'obiettivo è quello di tornare a vincere in Europa e di raddrizzare una stagione che è partita in modo negativo anche in Premier League. Tutto, però, dipenderà anche dal cielo sopra il Sinigaglia: la pioggia potrebbe diventare il principale protagonista della serata. Como-Manchester United resta dunque in programma alle 18:45, salvo eventuali decisioni ufficiali legate al maltempo.