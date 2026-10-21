La squadra argentina ribalta la sconfitta dell'andata e conquista la finale della Copa Sudamericana 2026. Al Maracanã finisce 3-1
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Una notte da ricordare per il Boca Juniors. La squadra argentina conquista la finale della Copa Sudamericana 2026 grazie ad una vittoria in trasferta sul campo del Vasco da Gama, per 3-1. Una semifinale ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata, gli Xeneizes rispondono con una prestazione di carattere e ribaltano la qualificazione davanti al pubblico del Maracanã.
L'avvio incisivo degli argentiniIl Boca Juniors entra in campo e dà la sensazione di volere maggiormente questa finale rispetto agli avversari. L'avvio è significativo: nei primi minuti di partita Lautaro Di Lollo sblocca subito il risultato con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ristabilendo immediatamente l'equilibrio nel doppio confronto. Gli Xeneizes non si fermano e continuano a spingere, trovando il raddoppio al 34': ripartenza avviata da Sebastian Villa che permette a Miguel Merentiel di presentarsi davanti al portiere avversario e firmare il 2-0.
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Il momento decisivo della semifinale avviene al minuto 88. Leandro Paredes, entrato nel secondo tempo nonostante non fosse al meglio a livello muscolare, sigla il 3-1 decisivo con una conclusione dalla distanza che sorprende il portiere avversario. Un gol pesantissimo, che spegne le speranze del Vasco e consegna al Boca il pass per la finale. Per la squadra argentina è il premio ad una serata di grande personalità, nella quale ha avuto la capacità di colpire nei momenti decisivi facendo la differenza. Per il Vasco rimane l'amarezza di una qualificazione sfumata avanti al proprio pubblico, dopo essere arrivato al ritorno con un vantaggio conquistato a Buenos Aires. Il Boca si giocherà il titolo continentale il 21 novembre a Barranquilla, contro la vincente della semifinale tra Atletico Mineiro e Montevideo City Torque.
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