Una notte da ricordare per il Boca Juniors. La squadra argentina conquista la finale della Copa Sudamericana 2026 grazie ad una vittoria in trasferta sul campo del Vasco da Gama, per 3-1. Una semifinale ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata, gli Xeneizes rispondono con una prestazione di carattere e ribaltano la qualificazione davanti al pubblico del Maracanã.

L'avvio incisivo degli argentini

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Il Boca Juniors entra in campo e dà la sensazione di volere maggiormente questa finale rispetto agli avversari. L'avvio è significativo:con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ristabilendo immediatamente l'equilibrio nel doppio confronto. Gli Xeneizes non si fermano e continuano a spingere,: ripartenza avviata da Sebastian Villa che permette a Miguel Merentiel di presentarsi davanti al portiere avversario e firmare il 2-0.Il Vasco da Gama prova a reagire e tornare in partita all'inizio della ripresa, approfittando di un Boca più prudente., che al 66' porta sul 2-1 la squadra brasiliana, riaprendo completamente la sfida e alimentando le speranze della sua formazione.

Vasco Da Gama-Boca Juniors - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 20 OTTOBRE: Leandro Paredes del Boca Juniors festeggia il secondo gol della sua squadra durante la semifinale di seconda tappa della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Vasco da Gama e Boca Juniors allo stadio Sao Januario il 20 ottobre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Il momento decisivo della semifinale avviene al minuto 88. Leandro Paredes, entrato nel secondo tempo nonostante non fosse al meglio a livello muscolare, sigla il 3-1 decisivo con una conclusione dalla distanza che sorprende il portiere avversario. Un gol pesantissimo, che spegne le speranze del Vasco e consegna al Boca il pass per la finale. Per la squadra argentina è il premio ad una serata di grande personalità, nella quale ha avuto la capacità di colpire nei momenti decisivi facendo la differenza. Per il Vasco rimane l'amarezza di una qualificazione sfumata avanti al proprio pubblico, dopo essere arrivato al ritorno con un vantaggio conquistato a Buenos Aires. Il Boca si giocherà il titolo continentale il 21 novembre a Barranquilla, contro la vincente della semifinale tra Atletico Mineiro e Montevideo City Torque.