I Red Devils devono correre ai ripari. L'inizio stagionale da horror della squadra di Michael Carrick sta deludendo sia il club che i tifosi del Manchester United: già fuori dalla Coppa di Lega dopo una disastrosa rimonta all'Old Trafford del Brighton, una pesante sconfitta incassata in Champions League contro l'Atletico Madrid e appena 7 punti in 7 giornate in campionato. Risultati decisamente lontani dall'ottimo finale di stagionale visto soltanto qualche mese fa, aggravata da qualche pesante assenza, soprattutto, nel reparto offensivo. Una situazione che, in ottica mercato di gennaio, è già sotto l'attenzione della dirigenza di Manchester, la quale nel mirino avrebbe già messo l'attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta.

Mateta-Manchster United: possibile colpo a gennaio

Secondo quanto riportato dal noto sito d'informazione sportiva britannico talkSPORT, il profilo disarebbe finito sul taccuino della dirigenza del Manchester United. L'attaccante del Crystal Palace, sempre secondo la fonte sopracitata, sarebbe infatti aperto alla possibilità di lasciareper trovar casa dalle parti dell'Old Trafford.

Il centravanti francese, a un passo dal vestire la maglia del Milan se non fosse stato per il fatto di non aver superato le doppie visite mediche, rappresenta una soluzione di grande fisicità ed esperienza, arricchita dalle recenti vittorie della FA Cup e della Conference League alla guida delle Eagles. Un'operazione che, qualora dovesse effettivamente trovare degli sviluppi nel corso della sessione di calciomercato invernale, sarebbe agevolata da due importanti situazioni.

Jean-Philippe Mateta would be keen on January transfer to Man United as club's stance revealed | @alex_crookhttps://t.co/FQt8FKQ1Lp — talkSPORT (@talkSPORT) October 20, 2026

Il contratto in scadenza e l'emergenza Sesko

Come accennato, l'ipotetica trattativa trasarebbe agevolata da due importanti fattori, riguardanti sia le Eagles che i Red Devils. Per quanto riguarda i londinesi, l'accordo dicon la società del sud di Londra scadrà la prossima estate e, in assenza di progressi sul rinnovo, ilpotrebbe quindi valutare di cedere l'attaccante francese a gennaio, in modo tale da evitare di perderlo a parametro zero nel corso della prossima finestra estiva.

LIPSIA, GERMANIA - 27 MAGGIO: Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace festeggia con il trofeo della UEFA Conference League dopo la vittoria della sua squadra nella finale della UEFA Conference League 2026, disputata tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid alla Football Arena Leipzig il 27 maggio 2026 a Lipsia, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Quanto al Manchester United, i Red Devils invece devono fare attualmente i conti con l'infortunio di Benjamin Sesko e con la necessità di avere più alternative nel ruolo di centravanti, avendo, infatti, a disposizione i soli Cunha e Mbeumo (non proprio prime punte).

Infine, il possibile arrivo di Mateta sarebbe un'importante risposta alle recenti critiche mosse da Lisandro Martinez riguardo ai pochi rinforzi arrivati dal mercato estivo. Una questione che, dalle parti di Manchester, sembra aver provocato una profonda spaccatura: da un lato la squadra, che continua a difendere Carrick puntando il dito verso la società e, indirettamente, verso il Director of Football Jason Wilcox; dall'altra la dirigenza del Manchester United, ancora una volta, al centro delle critiche e lontana dalla realtà sportiva.