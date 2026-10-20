L'argentino dopo le critiche alla stampa, Shaw e Rashford al centro delle critiche per alcuni atteggiamenti in campo. In casa United è polveriera

Michele Massa
Manchester United Casemiro

Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia

Il Manchester United si avvicina alla sfida contro il Como in un clima di forte incertezza. Come riportato da Sky Sports UK, diversi giocatori non hanno preso parte all’allenamento mattutino, alimentando i dubbi sulle scelte a disposizione di Michael Carrick. La lista completa degli assenti comprende Luke Shaw, Lisandro Martínez, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Šeško e Manuel Ugarte, oltre ad Ayden Heaven, fermato da una malattia, e Leny Yoro, indisponibile per squalifica.

Quattro assenze che fanno tanto rumore

A destare particolare attenzione sono soprattutto le assenze di Rashford, Martínez, Mainoo e Shaw. Al momento, infatti, non è chiaro se la loro mancata partecipazione alla seduta sia legata esclusivamente a questioni fisiche oppure se possano esserci anche altre ragioni, comprese eventuali motivazioni disciplinari. Si tratta, al momento, di interrogativi e non di circostanze confermate.
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
I riflettori sono puntati in particolare su Lisandro Martínez, finito al centro dell’attenzione dopo un duro sfogo davanti alla stampa contro la dirigenza dello United. Le sue dichiarazioni aggiungono un elemento di interesse alla vicenda, ma non costituiscono una prova di un eventuale collegamento tra le sue parole e l’assenza dall’allenamento. Per chiarire la situazione saranno necessari ulteriori aggiornamenti da parte del club e dello staff tecnico.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
LEEDS, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, applaude i tifosi in seguito al pareggio della squadra nella partita di Premier League 2026/27 tra Leeds United e Manchester United, disputata a Elland Road il 18 ottobre 2026 a Leeds, in Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Manchester United, momento delicato: serve una svolta

Le incognite sulle assenze arrivano in una fase complicata per i Red Devils. Il pareggio per 1-1 contro il Leeds ha prolungato a sei partite la striscia senza vittorie, aumentando la pressione sulla squadra e su Carrick. Il rendimento altalenante e la difficoltà nel trovare continuità hanno reso ancora più urgente una reazione.

Anche in Europa il percorso non è stato privo di ostacoli: dopo il successo per 4-0 contro il Sabah, è arrivata la sconfitta per 2-0 contro l’Atlético Madrid. La sfida contro il Como rappresenta quindi un’occasione importante per rilanciare le ambizioni europee, ma lo United rischia di affrontarla con una rosa fortemente ridotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti