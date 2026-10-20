Il Manchester United si avvicina alla sfida contro il Como in un clima di forte incertezza. Come riportato da Sky Sports UK, diversi giocatori non hanno preso parte all’allenamento mattutino, alimentando i dubbi sulle scelte a disposizione di Michael Carrick. La lista completa degli assenti comprende Luke Shaw, Lisandro Martínez, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Šeško e Manuel Ugarte, oltre ad Ayden Heaven, fermato da una malattia, e Leny Yoro, indisponibile per squalifica.

Quattro assenze che fanno tanto rumore

BREAKING: Manchester United had several players missing from training this morning including Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo and Luke Shaw 🚨 pic.twitter.com/MKtuqm8tNj — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 20, 2026

A destare particolare attenzione sono soprattutto le assenze di. Al momento, infatti, non è chiaro se la loro mancata partecipazione alla seduta sia legata esclusivamente a questioni fisiche oppure se possano esserci anche altre ragioni, comprese eventuali motivazioni disciplinari. Si tratta, al momento, di interrogativi e non di circostanze confermate.I riflettori sono puntati in particolare, finito al centro dell’attenzione dopo un duro sfogo davanti alla stampa contro la dirigenza dello United. Le sue dichiarazioni aggiungono un elemento di interesse alla vicenda,Per chiarire la situazione saranno necessari ulteriori aggiornamenti da parte del club e dello staff tecnico.

LEEDS, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, applaude i tifosi in seguito al pareggio della squadra nella partita di Premier League 2026/27 tra Leeds United e Manchester United, disputata a Elland Road il 18 ottobre 2026 a Leeds, in Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Manchester United, momento delicato: serve una svolta

Le incognite sulle assenze arrivano in una fase complicata per i Red Devils. Il pareggio per 1-1 contro il Leeds ha prolungato a sei partite la striscia senza vittorie, aumentando la pressione sulla squadra e su Carrick. Il rendimento altalenante e la difficoltà nel trovare continuità hanno reso ancora più urgente una reazione.

Anche in Europa il percorso non è stato privo di ostacoli: dopo il successo per 4-0 contro il Sabah, è arrivata la sconfitta per 2-0 contro l’Atlético Madrid. La sfida contro il Como rappresenta quindi un’occasione importante per rilanciare le ambizioni europee, ma lo United rischia di affrontarla con una rosa fortemente ridotta.