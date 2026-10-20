L'argentino dopo le critiche alla stampa, Shaw e Rashford al centro delle critiche per alcuni atteggiamenti in campo. In casa United è polveriera
Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia
Il Manchester United si avvicina alla sfida contro il Como in un clima di forte incertezza. Come riportato da Sky Sports UK, diversi giocatori non hanno preso parte all’allenamento mattutino, alimentando i dubbi sulle scelte a disposizione di Michael Carrick. La lista completa degli assenti comprende Luke Shaw, Lisandro Martínez, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Šeško e Manuel Ugarte, oltre ad Ayden Heaven, fermato da una malattia, e Leny Yoro, indisponibile per squalifica.
Quattro assenze che fanno tanto rumoreA destare particolare attenzione sono soprattutto le assenze di Rashford, Martínez, Mainoo e Shaw. Al momento, infatti, non è chiaro se la loro mancata partecipazione alla seduta sia legata esclusivamente a questioni fisiche oppure se possano esserci anche altre ragioni, comprese eventuali motivazioni disciplinari. Si tratta, al momento, di interrogativi e non di circostanze confermate.
Manchester United, momento delicato: serve una svoltaLe incognite sulle assenze arrivano in una fase complicata per i Red Devils. Il pareggio per 1-1 contro il Leeds ha prolungato a sei partite la striscia senza vittorie, aumentando la pressione sulla squadra e su Carrick. Il rendimento altalenante e la difficoltà nel trovare continuità hanno reso ancora più urgente una reazione.
Anche in Europa il percorso non è stato privo di ostacoli: dopo il successo per 4-0 contro il Sabah, è arrivata la sconfitta per 2-0 contro l’Atlético Madrid. La sfida contro il Como rappresenta quindi un’occasione importante per rilanciare le ambizioni europee, ma lo United rischia di affrontarla con una rosa fortemente ridotta.
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