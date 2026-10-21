Héctor Bellerín passa alle vie legali contro Mikel Angulo. Il calciatore del Real Betis ha presentato una querela nei confronti dello youtuber per alcune dichiarazioni ritenute di contenuto omofobo, pronunciate durante una trasmissione in diretta sulla piattaforma YouTube. Secondo quanto riportato da Europa Press, l’atto contesta al creator un presunto reato d’odio in concorso con ingiurie gravi commesse pubblicamente. La querela è stata depositata presso la sezione istruttoria del Tribunale di Siviglia.

Bellerin denuncia Angulo, cosa è successo

🇪🇸 Héctor Bellerín ha sporto denuncia nei giorni scorsi contro Iñaki Angulo, uno youtuber spagnolo che in una sua diretta aveva rivolto insulti omofobi al difensore del Betis.#omofobia



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L’episodio risale al 4 settembre, durante una diretta nella quale Angulo commentava la partita tra Real Betis e Real Madrid. Nel corso dell’analisi del match, facendo riferimento allo smalto sulle unghie e alla lettura di libri scritti da donne. Successivamente, avrebbe rivolto al difensore espressioni offensive a sfondo omofobo, arrivando a definirlo "un omosessuale non dichiarato".La vicenda non riguarda soltanto il procedimento avviato dal calciatore. Anche il Real Betis ha deciso di intervenire,Il club chiede che le dichiarazioni vengano esaminate e che, qualora emergano elementi sufficienti, si proceda con l’apertura di un eventuale procedimento sanzionatorio.

SIVIGLIA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Hector Bellerin del Real Betis si contende il pallone con Santi Cazorla del Real Oviedo durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompie e Real Oviedo allo stadio La Cartuja il 3 maggio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Cosa rischia l'influencer

Nell’esposto, la società richiama la legge spagnola 19/2007, che contempla come infrazioni molto gravi la diffusione, attraverso strumenti tecnologici legati all’informazione o alle attività sportive, di contenuti che promuovano intolleranza o discriminazioni anche in relazione all’orientamento sessualePossono inoltre essere applicate misure accessorie, tra cui il divieto di accesso agli impianti sportivi.

Ora spetterà alle autorità competenti valutare i fatti e stabilire se sussistano gli estremi per procedere. Intanto, la doppia iniziativa legale di Bellerín e del Betis porta al centro del dibattito il tema degli insulti discriminatori nel calcio e della responsabilità di chi commenta pubblicamente le prestazioni e la vita personale degli atleti.