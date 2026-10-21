La vigilia di una notte storica per la città di Como si è tinta improvvisamente di nero a causa di alcuni disordini tra tifoserie. A poche ore dalla tanto attesa sfida di Champions League che vedrà opposto il Como al Manchester United, la quiete del centro cittadino è stata interrotta da momenti di forte tensione, verificatisi nel cuore della notte. Quella che doveva essere una semplice attesa per una grande giornata di calcio si è trasformata in una parentesi di cronaca, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine nei luoghi più frequentati del centro.

Como-Manchester United, scontri nella notte

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Tre feriti dopo gli incidenti

I disordini sono scoppiati all'improvviso all'interno di, uno dei punti di ritrovo principali della movida comasca. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, un gruppo composto da circa una decina di tifosi inglesi delsi è incrociato con alcuni tifosi del. Per motivi che restano tuttora d'accertare, tra le due fazioni è nata quasi subito una violenta discussione, degenerata in un vero e proprio scontro fisico. Durante la rissa non sono state usate armi, ma il confronto ha travolto gli arredi dei locali della piazza: diversi tavoli sono stati lanciati nel corso dello scontro.Il bilancio finale dello scontro parla di tre feriti. Si tratta didi 43, 45 e 49 anni, rimasti coinvolti negli incidenti e successivamente trasportati in ospedale. I tre sono stati accompagnati al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato contusioni varie ed escoriazioni: per nessuno di loro si parla di lesioni di grave entità.