Il consueto gol e il panoramico assist per Davies hanno, ancora una volta, consacrato Harry Kane: l'inglese, in attesa del Pallone d'Oro, si avvicina a CR7
Bayern Monaco, che disastro all'Oktoberfest tra risate e imprevisti
Mentre si prepara a indossare lo smoking in vista della cerimonia del Pallone d'Oro, in programma lunedì 26 ottobre e di cui ne è uno dei primissimi favoriti, Harry Kane continua a regalare spettacolo nel terreno di gioco. Contro l'Arsenal, nella terza giornata di Champions League, ha lasciato il segno con la solita freddezza dal dischetto, che gli ha permesso di continuare l'incredibile striscia di 10 partite consecutive a segno nella massima competizione continentale, minacciando prepotentemente il record di Cristiano Ronaldo.
Non solo golEssere il centravanti del Bayern Monaco e della Nazionale inglese, per giunta con la fascia al braccio, non è una responsabilità per tutti. Ma Kane, dall'arrivo in Baviera nel 2023, ha cambiato completamente rullino di marcia, diventando un meraviglioso attaccante completo e, allo stesso tempo, regista offensivo. L'assist con cui ha mandato in porta Alphonso Davies, in occasione del momentaneo 1-1, è esplicativo in tal senso. Una palla tagliata dalla linea di metà campo, pensata per sorprendere alle spalle Timber e schiaffeggiata con i giri contati, ha permesso al canadese di calciare a tu per tu con Raya.
In mezzo a una prestazione da dominatore assoluto, playmaker e leader, l'Uragano non si è nemmeno fatto mancare il gol. Arrivato dagli sviluppi di un calcio di rigore, ha permesso all'ex Tottenham di segnare in dieci partite consecutive di Champions League e superare i precedenti record di Robert Lewandowski e Ruud van Nistelrooy. Nel mirino, adesso, rimane soltanto Cristiano Ronaldo che, dal giugno 2017 all'aprile 2018, ha timbrato consecutivamente 11 partite. E l'ultimo ostacolo, per Kane, si chiama Atletico Madrid.
Pallone d'Oro?Nel post partita a MPlus, emozionato per il traguardo raggiunto, nonostante il 2-2 casalingo contro l'Arsenal, per lui derby in virtù della lunga militanza agli Spurs, ha toccato il tema del Pallone d'Oro, che lo vede come uno dei principali favoriti alla vittoria finale: "Non posso dire se lo merito o no, dipende dagli altri". Un modo di fare profondamente differente dalla continua campagna di elezione che hanno sostenuto Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
Poi ha aggiunto: "Mi concentro sul migliorare di anno in anno, sul dare il meglio di me stesso e sull'avere la migliore carriera possibile. Sarei orgoglioso se dovessi vincerlo, ma la cosa più importante è mostrare di poter fare sempre di più. Vincerlo sarebbe un enorme passo nella mia carriera".
© RIPRODUZIONE RISERVATA