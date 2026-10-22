Mentre si prepara a indossare lo smoking in vista della cerimonia del Pallone d'Oro, in programma lunedì 26 ottobre e di cui ne è uno dei primissimi favoriti, Harry Kane continua a regalare spettacolo nel terreno di gioco. Contro l'Arsenal, nella terza giornata di Champions League, ha lasciato il segno con la solita freddezza dal dischetto, che gli ha permesso di continuare l'incredibile striscia di 10 partite consecutive a segno nella massima competizione continentale, minacciando prepotentemente il record di Cristiano Ronaldo.

Non solo gol

Essere il centravanti del Bayern Monaco e della, per giunta con la fascia al braccio, non è una responsabilità per tutti. Ma, dall'arrivo in Baviera nel 2023, ha cambiato completamente rullino di marcia, diventando un meraviglioso attaccante completo e, allo stesso tempo, regista offensivo. L'assist con cui ha mandato in porta, in occasione del momentaneo 1-1, è esplicativo in tal senso. Una palla tagliata dalla linea di metà campo, pensata per sorprendere alle spallee schiaffeggiata con i giri contati, ha permesso al canadese di calciare a tu per tu con

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 21: Harry Kane del FC Bayern Monaco segna il secondo gol della sua squadra dal dischetto durante la partita della Fase a Gironi MD3 della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC alla Football Arena Munich il 21 ottobre 2026 a Monaco, Germania. (Photo by Leonhard Simon/Getty Images)

In mezzo a una prestazione da dominatore assoluto, playmaker e leader, l'Uragano non si è nemmeno fatto mancare il gol. Arrivato dagli sviluppi di un calcio di rigore, ha permesso all'ex Tottenham di segnare in dieci partite consecutive di Champions League e superare i precedenti record di Robert Lewandowski e Ruud van Nistelrooy. Nel mirino, adesso, rimane soltanto Cristiano Ronaldo che, dal giugno 2017 all'aprile 2018, ha timbrato consecutivamente 11 partite. E l'ultimo ostacolo, per Kane, si chiama Atletico Madrid.

Harry Kane is actually freaking insane!! Few crazy passes in this Half pic.twitter.com/MMuCAgpS8i — 🤫🗿¹⁸ (@OlisialaEra) October 21, 2026

Pallone d'Oro?

Nel post partita a MPlus, emozionato per il traguardo raggiunto, nonostante il 2-2 casalingo contro l', per lui derby in virtù della lunga militanza agli, ha toccato il tema del, che lo vede come uno dei principali favoriti alla vittoria finale: "". Un modo di fare profondamente differente dalla continua campagna di elezione che hanno sostenuto

Viking FK - FC Bayern Monaco - UEFA Champions League 2026/27, Fase campionato, 2ª giornata

STAVANGER, NORVEGIA - 13 OTTOBRE: Harry Kane dell'FC Bayern Monaco festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase campionato di UEFA Champions League 2026/27 (2ª giornata) tra Viking FK e FC Bayern Monaco, disputata al Viking Stadion il 13 ottobre 2026 a Stavanger, in Norvegia. (Foto di Ole Martin Wold - UEFA/UEFA via Getty Images)

Poi ha aggiunto: "Mi concentro sul migliorare di anno in anno, sul dare il meglio di me stesso e sull'avere la migliore carriera possibile. Sarei orgoglioso se dovessi vincerlo, ma la cosa più importante è mostrare di poter fare sempre di più. Vincerlo sarebbe un enorme passo nella mia carriera".