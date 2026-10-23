L'ultima rivisitazione al calendario della Ligue1 ha mandato su tutte le furie i tifosi del PSG, stufi di rivivere la stessa situazione dello scorso anno. La contemporaneità della partita dei parigini con la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2026 ripropone, infatti, quanto accadde la scorsa stagione con Le Classique giocato mentre Dembélé riceveva il riconoscimento.

PSG-Lione, tifosi del Paris furiosi: "Come l'anno scorso, stavolta boicottiamo"

È Le Parisien che esprime chiaramente la tentazione, quasi una minaccia, dei tifosi dei 2 volte Campioni d'Europa: "Boicottiamo la partita.". Non potersi godere la cerimonia a cui prenderanno parte diversi interpreti del PSG non sparge esattamente entusiasmo tra la folla - eufemismo. Oltre allo stesso Ousmane Dembélé vincitore in carica, c'è tra i papabili Khvicha. Entrambi, ad onor del vero, sono infortunati. Inoltre, il 2006 Warren Zaire-Emery è candidato al Trofeo Kopa.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 18 SETTEMBRE: I tifosi del PSG mostrano il loro sostegno prima della partita del Gruppo C della UEFA Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain ad Anfield il 18 settembre 2018 a Liverpool, Regno Unito. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il rinvio è stato motivato da ragioni di ordine pubblico e questioni di sicurezza per le proteste sociali in corso nella capitale francese. Anche su questo aspetto, però, c'è qualcosa che non torna, stando al parere dei sostenitori del Paris. Difatti, non ci si spiega il perché del mantenimento della partita di NFL allo Stade de France di Parigi nella giornata di domenica. Come si anticipava, non è una prima volta per il Paris.

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Il 22 settembre 2025, quando Dembélé batté la concorrenza die Vitinha, issandosi al primo posto dei gradimenti espressi dalla giuria, il Paris Saint-Germain scendeva in campo nel Classique. L'accesissima rivalità col Marsiglia non fu goduta appieno e i parigini si arresero ai biancoblù 1-0. I tifosi sperano che la storia, almeno questa volta, vada in maniera differente.