La contemporaneità con la cerimonia del Pallone d'Oro riporta alla luce quanto accadde lo scorso anno
"Massacro alla parigina": il Barcellona contesta la coreografia del Psg
L'ultima rivisitazione al calendario della Ligue1 ha mandato su tutte le furie i tifosi del PSG, stufi di rivivere la stessa situazione dello scorso anno. La contemporaneità della partita dei parigini con la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2026 ripropone, infatti, quanto accadde la scorsa stagione con Le Classique giocato mentre Dembélé riceveva il riconoscimento.
PSG-Lione, tifosi del Paris furiosi: "Come l'anno scorso, stavolta boicottiamo"È Le Parisien che esprime chiaramente la tentazione, quasi una minaccia, dei tifosi dei 2 volte Campioni d'Europa: "Boicottiamo la partita. Una volta non abbiamo detto nulla, ma due volte? Non tentiamo la sorte". Non potersi godere la cerimonia a cui prenderanno parte diversi interpreti del PSG non sparge esattamente entusiasmo tra la folla - eufemismo. Oltre allo stesso Ousmane Dembélé vincitore in carica, c'è tra i papabili Khvicha Kvaratskhelia. Entrambi, ad onor del vero, sono infortunati. Inoltre, il 2006 Warren Zaire-Emery è candidato al Trofeo Kopa.
Il rinvio è stato motivato da ragioni di ordine pubblico e questioni di sicurezza per le proteste sociali in corso nella capitale francese. Anche su questo aspetto, però, c'è qualcosa che non torna, stando al parere dei sostenitori del Paris. Difatti, non ci si spiega il perché del mantenimento della partita di NFL allo Stade de France di Parigi nella giornata di domenica. Come si anticipava, non è una prima volta per il Paris.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA