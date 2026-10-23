Il calcio francese si ritrova davanti a una coincidenza che rischia di rubare la scena a una delle partite più attese della stagione. PSG-Lione, una delle sfide più importanti di Ligue 1, non si giocherà più domenica sera, come inizialmente previsto, ma lunedì 26 ottobre. Il rinvio porterà la partita a disputarsi proprio mentre a Londra andrà in scena la cerimonia del Pallone d'Oro, creando una sovrapposizione tra due eventi principali del panorama calcistico internazionale.

La decisione è stata presa su richiesta della Prefettura di polizia di Parigi, preoccupata per la gestione dell'ordine pubblico in una capitale che nel fine settimana sarà interessata da manifestazioni e altri grandi eventi sportivi.

PSG-Lione rinviata a lunedì: il motivo della decisione

Come riportato da L'Equipe, la Lega calcistica francese ha ufficializzato il cambiamento di programma dopo la richiesta delle autorità parigine, che hanno evidenziato le difficoltà organizzative e di sicurezza legate agli appuntamenti previsti nella capitale. Oltre alle manifestazioni annunciate nel fine settimana, è in programma anche la partita di NFL tra New Orleans Saints e Pittsburgh Steelers allo Stade de France, un altro evento che contribuirà a impegnare numerosi membri delle forze dell'ordine.

PARIGI, FRANCIA - 09 APRILE: La polizia è schierata all'esterno dello stadio mentre aumentano le misure di sicurezza al Parco dei Principi il 09 aprile 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

La sfida tra PSG e Lione si disputerà quindi lunedì 26 ottobre alle 20:30, quasi 24 ore dopo l'orario originariamente previsto, fissato per domenica alle 20:45. Il confronto mette di fronte le prime due squadre della classifica, entrambe a quota 14 punti, con il Lione davanti per differenza reti.

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La nuova programmazione ripropone una coincidenza già verificatasi nel 2025. In quell'occasione, il Classique tra Marsiglia e PSG era stato rinviato di un giorno a causa delle forti piogge che avevano colpito il sud della Francia, finendo per disputarsi nella stessa serata della cerimonia del Pallone d'Oro. Ousmane Dembélé aveva poi conquistato il prestigioso riconoscimento individuale, nonostante fosse indisponibile per infortunio.

Anche quest'anno diversi giocatori del PSG sono attesi alla cerimonia, in programma lunedì a Londra dalle 19:30. Tra i candidati figurano lo stesso Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, entrambi alle prese con problemi fisici, oltre ad altri protagonisti della squadra parigina, campione d'Europa nelle ultime due stagioni.