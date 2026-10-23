La crisi Getafe si è trasformata in guerra aperta tra José Bordalas e Angel Torres. Dopo la pesante sconfitta per 2-5 contro il Lugano in Conference League, il tecnico degli Azulones aveva pubblicamente denunciato le promesse non mantenute dalla società e una rosa, a suo giudizio, incapace di sostenere il triplice impegno stagionale, aggiungendo addirittura di essersi sentito "ingannato" dal suo stesso club. La risposta del presidente Torres, però, non si è fatta attendere e, come si poteva ben immaginare, i toni non sono stati assolutamente pacati.

Torres: "Bisogna avere coraggio a dirmi che l'ho ingannato"

Bisogna avere coraggio

per dirmi

, dopo 30 anni, che l'ho ingannato.

Non ho ingannato nessuno

".

Getafe ha aggiunto: "Non ho nulla da dire in merito alla vicenda. Viviamo in un paese libero e ognuno dice quello che vuole. José Bordalas è fatto così". Successivamente, il presidente delha aggiunto: "Non ho nulla da dire in merito alla vicenda. Viviamo in un paese libero e ognuno dice quello che vuole.".

🚨 'RAJADÓN' de ÁNGEL TORRES en RESPUESTA a BORDALÁS:



👉 "Cuando un entrenador hace 4 cambios al descanso, es que se ha EQUIVOCADO".



❌ "Ha faltado el respeto a toda la plantilla".



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"Bordalas è libero di andarsene"

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Intervistato ai microfoni di Radio Caderna SER,ha duramente risposto alle accuse del tecnico Bordalas, affermando: "Nel corso dell'intervista,ha poi rincarato la dose, aprendo a un possibile addio del tecnico di Alicante: "ha firmato il contratto perché lo voleva. In ogni caso,. Se noi delsiamo tutti così scarsi, cosa possiamo farci? Quello che non capisco è cosa ci faccia qui

GETAFE, SPAGNA - 22 OTTOBRE: José Bordalás Jiménez, allenatore del Getafe CF, osserva prima della partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Conference League 2026/27 tra Getafe CF e FC Lugano, disputata al Coliseum Alfonso Pérez il 22 ottobre 2026 a Getafe, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il patron del club degli Azulones ha così chiuso la sua dura replica a José Bordalas, dichiarando: "La composizione di una rosa inadatta alle tre competizioni? Non intendo entrare nel merito; abbiamo una delle migliori squadre di sempre. Quello che deve fare è rispettare i giocatori, così come i giocatori rispettano lui. Non ho intenzione di entrare in una guerra di parole. Provvedimenti? No, nessuno, perché dovrei? Non è nemmeno una cosa grave. Lui pensa una cosa, beh, ora i giocatori gli dimostreranno che si sbaglia, e basta, ora è il momento di mettersi al lavoro. Quello che dobbiamo fare è vincere a Bilbao".

Intervistato, infine, da El Chiringuito, Torres ha pubblicamente sottolineato gli errori del tecnico: "Abbiamo un'ottima squadra e quello che dobbiamo fare è lavorare sodo e avere fiducia nei ragazzi. Non parlo con l'allenatore; non l'ho sentito, lo giuro. Dovrebbe riconoscere il suo errore. Se un allenatore fa quattro cambi all'intervallo, è perché ha commesso un errore. Se ha fatto un errore, è un suo problema, non mio, anche se mi assumo la piena responsabilità perché in definitiva sono responsabile sia nel bene che nel male".