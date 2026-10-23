È una frattura sempre più evidente quella che si sta aprendo in casa Getafe. La pesante sconfitta per 2-5 contro il Lugano in Conference League ha fatto esplodere la rabbia di José Bordalas, allenatore degli Azulones, che nel post-partita ha puntato il dito contro la pianificazione della rosa e le promesse che, a suo dire, il club non avrebbe mantenuto. Parole pesanti, pronunciate pubblicamente e accompagnate da una valutazione chiarissima: la squadra non avrebbe gli uomini giusti per reggere il calendario di tre competizioni.

Bordalas: "Mi sento ingannato perché ciò che è stato promesso non è stato mantenuto "

Non do nulla per scontato.

Sono furioso.

Non possiamo subire cinque gol e pensare che non sia un grosso problema. Abbiamo commesso degli errori molto gravi e non possiamo assolutamente permettere che l'immagine che abbiamo proiettato stasera venga riproposta. Lo dicevo da maggio, che sarebbe stata una stagione molto difficile con partite ogni tre giorni. È stato dimostrato che non abbiamo la rosa adatta".

Intervistato in zona mista dopo la pesante battuta d'arresto in Conference League,ha pesantemente criticato l'operato della dirigenza, affermando: "perché ciò che è stato promesso anno dopo anno. Sono arrabbiato, amo molto il Getafe e i suoi tifosi, e questo mi rattrista molto.

Proseguendo, il tecnico degli Azulones ha analizzato la sconfitta, spiegando: "Abbiamo commesso molti errori difensivi. Una fragilità enorme. Ci raggiungevano semplicemente con palloni giocati alle spalle della nostra difesa. Non marcavamo, hanno ribaltato il risultato molto velocemente, hanno segnato due gol in sei minuti e avremmo potuto subirne molti di più. Ho scelto io la formazione titolare, ma ci sono molti giocatori che giocano praticamente tutti i minuti, molti avevano bisogno di riposo e ho dovuto sostituirli perché la prestazione imbarazzante era evidente e avrebbe potuto peggiorare ulteriormente le cose".

😳🎙️ Resumen de la rueda de prensa de Bordalás. La más gorda que recuerdo en Getafe:



➜ "Me siento engañado; no se ha cumplido lo que se me ha ido prometiendo año tras año".



➜ "Yo como entrenador no merezco esto".



➜ "Me vi obligado a meter a los titulares porque el ridículo… pic.twitter.com/LkyDXZ35gO — Álvaro Ramos (@AlvaroRamos00) October 22, 2026

"La rosa non è attrezzata per affrontare tre competizioni"

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Nel corso dell'intervista,si è poi soffermato sul fatto che il Getafe non abbia la squadra giusta per affrontare tre competizioni: "La rosa è squilibrata: è un dato di fatto, e non lo dico solo a causa di una sconfitta.. Non si tratta di opportunismo: avevo già lanciato l'allarme in merito"

BARCELLONA, SPAGNA - 10 OTTOBRE: L'allenatore del Getafe CF, Jose Bordalas, osserva durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Getafe CF allo Spotify Camp Nou, il 10 ottobre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Infine, José Bordalas ha concluso il suo intervento, dichiarando: "Il Lugano, in Spagna, sarebbe una squadra di seconda divisione; non possiamo permettere che ci rifilino cinque gol. La partita di oggi ha dimostrato perché non effettuo sostituzioni. Come allenatore, non merito questo. Ma abbiamo un dovere: siamo dei professionisti e dobbiamo cambiare mentalità. Dobbiamo concentrarci sulla sfida al San Mamés. L’Athletic è di un altro livello, con tutto il rispetto per il Lugano. Da questo momento in poi, non posso permettermi di far riposare i giocatori, nemmeno correndo il rischio di infortuni, perché non abbiamo un’altra rosa in grado di competere".