La sconfitta per 2-5 contro il Lugano fa esplodere la rabbia dell’allenatore, che denuncia promesse disattese e una rosa inadeguata
Getafe, che festa al Bernabeu: musica nello spogliatoio dopo la vittoria sul Real Madrid
È una frattura sempre più evidente quella che si sta aprendo in casa Getafe. La pesante sconfitta per 2-5 contro il Lugano in Conference League ha fatto esplodere la rabbia di José Bordalas, allenatore degli Azulones, che nel post-partita ha puntato il dito contro la pianificazione della rosa e le promesse che, a suo dire, il club non avrebbe mantenuto. Parole pesanti, pronunciate pubblicamente e accompagnate da una valutazione chiarissima: la squadra non avrebbe gli uomini giusti per reggere il calendario di tre competizioni.
Bordalas: "Mi sento ingannato perché ciò che è stato promesso non è stato mantenuto"Intervistato in zona mista dopo la pesante battuta d'arresto in Conference League, José Bordalas ha pesantemente criticato l'operato della dirigenza, affermando: "Mi sento ingannato perché ciò che è stato promesso anno dopo anno non è stato mantenuto. Sono arrabbiato, amo molto il Getafe e i suoi tifosi, e questo mi rattrista molto. Non do nulla per scontato. Sono furioso. Non possiamo subire cinque gol e pensare che non sia un grosso problema. Abbiamo commesso degli errori molto gravi e non possiamo assolutamente permettere che l'immagine che abbiamo proiettato stasera venga riproposta. Lo dicevo da maggio, che sarebbe stata una stagione molto difficile con partite ogni tre giorni. È stato dimostrato che non abbiamo la rosa adatta".
Proseguendo, il tecnico degli Azulones ha analizzato la sconfitta, spiegando: "Abbiamo commesso molti errori difensivi. Una fragilità enorme. Ci raggiungevano semplicemente con palloni giocati alle spalle della nostra difesa. Non marcavamo, hanno ribaltato il risultato molto velocemente, hanno segnato due gol in sei minuti e avremmo potuto subirne molti di più. Ho scelto io la formazione titolare, ma ci sono molti giocatori che giocano praticamente tutti i minuti, molti avevano bisogno di riposo e ho dovuto sostituirli perché la prestazione imbarazzante era evidente e avrebbe potuto peggiorare ulteriormente le cose".
"La rosa non è attrezzata per affrontare tre competizioni"Nel corso dell'intervista, José Bordalas si è poi soffermato sul fatto che il Getafe non abbia la squadra giusta per affrontare tre competizioni: "La rosa è squilibrata: è un dato di fatto, e non lo dico solo a causa di una sconfitta. Non è attrezzata per tre competizioni; non lo è nemmeno per una. Non si tratta di opportunismo: avevo già lanciato l'allarme in merito".
Infine, José Bordalas ha concluso il suo intervento, dichiarando: "Il Lugano, in Spagna, sarebbe una squadra di seconda divisione; non possiamo permettere che ci rifilino cinque gol. La partita di oggi ha dimostrato perché non effettuo sostituzioni. Come allenatore, non merito questo. Ma abbiamo un dovere: siamo dei professionisti e dobbiamo cambiare mentalità. Dobbiamo concentrarci sulla sfida al San Mamés. L’Athletic è di un altro livello, con tutto il rispetto per il Lugano. Da questo momento in poi, non posso permettermi di far riposare i giocatori, nemmeno correndo il rischio di infortuni, perché non abbiamo un’altra rosa in grado di competere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA