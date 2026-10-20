Djené Dakonam entra nella storia del Getafe, ma lo fa attraverso una statistica che racconta anche il suo temperamento in campo. Il difensore togolese è diventato il primo calciatore nella storia del club a superare quota 100 cartellini in Primera División: 90 ammonizioni e 11 espulsioni, per un totale di 101 sanzioni secondo i dati rilanciati da Fran Martinez su X.

L'ultimo cartellino ieri sera, un rosso dopo solo... mezz'ora

#DATO Djené Dakonam se convierte en el PRIMER jugador en TODA la HISTORIA del @GetafeCF que supera las 100 tarjetas en Primera División:



90 tarjetas amarillas

11 tarjetas rojas pic.twitter.com/xwLTOnrnxk — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) October 19, 2026

La carriera di Djené: una vita calcistica al Getafe

L’ultimo episodio è arrivato ieri sera, nel match contro il Rayo Vallecano, terminato 1-1.Il difensore ha interrotto la progressione di Sergio Camello, lanciato verso la porta, lasciando il Getafe in inferiorità numerica per oltre un’ora. Una situazione complicata per la squadra allenata da José Bordalás, che è comunque riuscita a conquistare un punto grazie al pareggio di Martín Satriano nella ripresa.L’espulsione conferma una delle caratteristiche più evidenti del percorso di Djené in Spagna: un modo di difendere aggressivo, fatto di contrasti, intensità e grande attenzione agli avversari, ma che talvolta lo porta oltre il limite consentito dal regolamento.Nato in Togo il 31 dicembre 1991, Djenéin Camerun, prima di trasferirsi in Europa. Nel 2014 è approdato all’Alcorcón, nella seconda divisione spagnola, dove ha cominciato a farsi conoscere nel calcio iberico. Nel 2016 è passato al Sint-Truiden, in Belgio, e appena un anno dopo è arrivata la chiamata del Getafe.

GETAFE, SPAGNA - 25 APRILE: Jules Kounde del FC Barcelona vince un duello aereo sopra Dakonam Djene del Getafe CF durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e FC Barcelona al Coliseum Alfonso Perez il 25 aprile 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Da allora, il difensore è diventato uno dei punti di riferimento della squadra madrilena, collezionando centinaia di presenze e distinguendosi per affidabilità, aggressività e duttilità difensiva. Nel corso degli anni ha rappresentato anche la nazionale del Togo. Il record dei cartellini aggiunge così un nuovo capitolo alla sua lunga esperienza con la maglia azulona. Un primato particolare, che fotografa il lato più combattivo del suo gioco, ma che riporta inevitabilmente l’attenzione anche sulle conseguenze disciplinari per il Getafe.