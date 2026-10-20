Dal Togo con furore, il classe 1991 non è proprio il calciatore preferito da attaccanti e centrocampisti, complice le sue "mezze misure"
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Djené Dakonam entra nella storia del Getafe, ma lo fa attraverso una statistica che racconta anche il suo temperamento in campo. Il difensore togolese è diventato il primo calciatore nella storia del club a superare quota 100 cartellini in Primera División: 90 ammonizioni e 11 espulsioni, per un totale di 101 sanzioni secondo i dati rilanciati da Fran Martinez su X.
L'ultimo cartellino ieri sera, un rosso dopo solo... mezz'oraL’ultimo episodio è arrivato ieri sera, nel match contro il Rayo Vallecano, terminato 1-1. Djené è stato espulso al 28° minuto del primo tempo, dopo aver ricevuto due cartellini gialli. Il difensore ha interrotto la progressione di Sergio Camello, lanciato verso la porta, lasciando il Getafe in inferiorità numerica per oltre un’ora. Una situazione complicata per la squadra allenata da José Bordalás, che è comunque riuscita a conquistare un punto grazie al pareggio di Martín Satriano nella ripresa.
La carriera di Djené: una vita calcistica al GetafeNato in Togo il 31 dicembre 1991, Djené ha iniziato la propria carriera professionistica al Coton Sport, in Camerun, prima di trasferirsi in Europa. Nel 2014 è approdato all’Alcorcón, nella seconda divisione spagnola, dove ha cominciato a farsi conoscere nel calcio iberico. Nel 2016 è passato al Sint-Truiden, in Belgio, e appena un anno dopo è arrivata la chiamata del Getafe.
Da allora, il difensore è diventato uno dei punti di riferimento della squadra madrilena, collezionando centinaia di presenze e distinguendosi per affidabilità, aggressività e duttilità difensiva. Nel corso degli anni ha rappresentato anche la nazionale del Togo. Il record dei cartellini aggiunge così un nuovo capitolo alla sua lunga esperienza con la maglia azulona. Un primato particolare, che fotografa il lato più combattivo del suo gioco, ma che riporta inevitabilmente l’attenzione anche sulle conseguenze disciplinari per il Getafe.
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