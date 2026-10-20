Dal Togo con furore, il classe 1991 non è proprio il calciatore preferito da attaccanti e centrocampisti, complice le sue "mezze misure"

Michele Massa
Betis

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Djené Dakonam entra nella storia del Getafe, ma lo fa attraverso una statistica che racconta anche il suo temperamento in campo. Il difensore togolese è diventato il primo calciatore nella storia del club a superare quota 100 cartellini in Primera División: 90 ammonizioni e 11 espulsioni, per un totale di 101 sanzioni secondo i dati rilanciati da Fran Martinez su X.

L'ultimo cartellino ieri sera, un rosso dopo solo... mezz'ora

L’ultimo episodio è arrivato ieri sera, nel match contro il Rayo Vallecano, terminato 1-1. Djené è stato espulso al 28° minuto del primo tempo, dopo aver ricevuto due cartellini gialli. Il difensore ha interrotto la progressione di Sergio Camello, lanciato verso la porta, lasciando il Getafe in inferiorità numerica per oltre un’ora. Una situazione complicata per la squadra allenata da José Bordalás, che è comunque riuscita a conquistare un punto grazie al pareggio di Martín Satriano nella ripresa.
Getafe CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
L’espulsione conferma una delle caratteristiche più evidenti del percorso di Djené in Spagna: un modo di difendere aggressivo, fatto di contrasti, intensità e grande attenzione agli avversari, ma che talvolta lo porta oltre il limite consentito dal regolamento.

La carriera di Djené: una vita calcistica al Getafe

Nato in Togo il 31 dicembre 1991, Djené ha iniziato la propria carriera professionistica al Coton Sport, in Camerun, prima di trasferirsi in Europa. Nel 2014 è approdato all’Alcorcón, nella seconda divisione spagnola, dove ha cominciato a farsi conoscere nel calcio iberico. Nel 2016 è passato al Sint-Truiden, in Belgio, e appena un anno dopo è arrivata la chiamata del Getafe.

Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
GETAFE, SPAGNA - 25 APRILE: Jules Kounde del FC Barcelona vince un duello aereo sopra Dakonam Djene del Getafe CF durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e FC Barcelona al Coliseum Alfonso Perez il 25 aprile 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Da allora, il difensore è diventato uno dei punti di riferimento della squadra madrilena, collezionando centinaia di presenze e distinguendosi per affidabilità, aggressività e duttilità difensiva. Nel corso degli anni ha rappresentato anche la nazionale del Togo. Il record dei cartellini aggiunge così un nuovo capitolo alla sua lunga esperienza con la maglia azulona. Un primato particolare, che fotografa il lato più combattivo del suo gioco, ma che riporta inevitabilmente l’attenzione anche sulle conseguenze disciplinari per il Getafe.

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