La guerriglia urbana scatenatasi a Parigi sabato 17 ottobre, per protestare originariamente contro il carovita, si è trasformata in una distruzione di catene internazionali e piccole attività, deturpando il cuore della capitale francese. Come se non bastasse, tra le miriadi di oggetti trafugati nella confusione, appaiono anche una maglia e una fascia da capitano del Barcellona, firmate personalmente da Leo Messi e donate al Museo del calcio parigino quando si trasferì al PSG nel 2021.

Il bottino

Come riporta TyC Sports, nel marasma generale che ha colpito, diversi uomini incappucciati ne hanno approfittato per svaligiare il Museo del calcio, un negozio di articoli e collezioni sportive, in cui erano custoditi due cimeli della carriera dial: l'iconica maglia numero 10 e la fascia da capitando indossata in campo, entrambi autografati.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 17: Un manifestante lancia una pietra contro gli agenti di polizia durante le manifestazioni del 17 ottobre 2026 a Parigi, Francia. Il coinvolgimento dei Gilet Gialli (Yellow Vests) negli scioperi scolastici in corso amplia la portata di queste proteste collegando i problemi locali degli studenti a politiche economiche più ampie. I sindacati studenteschi hanno inizialmente avviato il movimento per protestare contro i tagli al finanziamento, il deterioramento delle infrastrutture e la grave carenza di insegnanti nelle scuole superiori e università francesi. Unendosi alle proteste, i Gilet Gialli portano la loro piattaforma consolidata contro i tagli di austerità, l'aumento del costo della vita e il caro carburante nelle azioni guidate dai giovani.. (Photo by Carl Court/Getty Images)

Due pezzi da collezione che lo stesso Messi donò al Museo e alla capitale francese quando firmò per il PSG nel 2021, dopo 17 anni trascorsi in Catalogna. Il video, andato immediatamente virale sui social, ritrae diverse persone con il bottino in mano e ha suscitato un'orda di indignazione generale.

#Francia, rubati cimeli di #Messi da 500mila euro



Una maglia autografata del Barcellona e la fascia da capitano sono state rubate dal Museo del calcio di Parigi. Messi le aveva donate tre anni fa, quando giocava nel PSG. pic.twitter.com/xJ7VNLx3jk — RadioItalia (@RadioItaliaIRIB) October 19, 2026

E il prezzo?

Risalire agli autori del gesto, prontamente incappucciatisi, non sarà semplice, così come recuperare le due cornici preziose. Il prezzo, infatti, potrebbe aggirarsi sui, considerando la portata che Messi ha avuto al, diventandone nel corso degli anni miglior marcatore, primatista per presenze, giocatore più titolato e una vera e propria leggenda globale.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 1: Una vista dettagliata della maglia autografata con cui Lionel Messi ha vinto la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, presso lo store ADIDAS Unicenter il 1° ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. ADIDAS e la star del calcio argentino Lionel Messi hanno annunciato l'uscita di una maglia speciale in vista dell'ultima partita di Messi con la Nazionale Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

In passato, l'argentino aveva messo all'asta le casacche indossate durante il trionfale Mondiale in Qatar del 2022, culminato con la vittoria ai rigori contro la Francia. In quell'occasione, furono 7.8 milioni di dollari i soldi spesi, o investiti, per procurarsi sei maglie che sono già passate alla storia del calcio. Dunque, quantificare con esattezza il bottino non è un compito semplice, ma la speranza è che chi ha commesso il gesto venga rintracciato, punito e che riconsegni la refurtiva.