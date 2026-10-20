Al termine della giornata de LaLiga, è ormai chiaro a tutti che il Barcellona sia la squadra da battere quest'anno, e non solo in patria. La squadra di Flick si mantiene a punteggio pieno e con 5 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid. A una settimana dal Clasico, il Real risponde con una grande prestazione contro il Siviglia, preparandosi al meglio in vista della super sfida. Ripercorriamo i risultati della nona giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.

LaLiga, l'Atletico vince ancora e il Barça fa 9 su 9

La giornata si è aperta venerdì sera con Deportivo de a Coruña-Levante, terminata 1-1. I padroni di casa, orfani dell'infortunato Aubameyang, vanno in vantaggio nella ripresa nel loro momento peggiore. Il gol di Requena all'82esimo rimette però il risultato in parità, permettendo ai Granotes di uscire dalla zona retrocessione. All'ora di pranzo di sabato è il turno dell', che grazie alla rete di Baena all'89esimo ottiene la quinta vittoria consecutiva.

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 OTTOBRE: Lamine Yamal, del FC Barcelona, ​​festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e FC Barcelona, ​​disputata il 17 ottobre 2026 allo stadio La Cartuja a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Dopo l'inaspettato 0-0 tra Villarreal ed Elche è sceso in campo il Barcellona nel big match con il Betis. La squadra di Flick, approfittando di un super Yamal e di un'espulsione, dà un'altra lezione di calcio e vince 5-2. I biancoverdi rimangono così a 19 punti e vengono scavalcati dal Real Madrid al terzo posto. La giornata di sabato si chiude con un altro 0-0, questa volta tra Valencia e Athletic Bilbao.

Real Madrid e Real Sociedad volano

La domenica si apre con il successo dell'Osasuna per 2-0 su un Racing Santander sempre più in crisi, soprattutto in trasferta. Per i padroni di casa, l'arrivo sulla panchina diha già dato i suoi frutti. A rischio, invece, la permanenza di José Alberto Lopez su quella biancoverde. Nel pomeriggio è stato il turno del Celta Vigo, che dopo la sconfitta con lain Europa League trova i tre punti in campionato vincendo 2-1 con l'Alavés.L'altra neopromossa in crisi è il Malaga, ancora ultimo e senza vittorie. Contro laè arrivata in casa una pesante sconfitta per 2-5. Per la squadra basca continua invece l'ottimo momento e sale così al quinto posto a quota 16 punti. Il posticipo domenicale ha visto l'ottima prestazione delcontro il Siviglia, superato 4-1. Da segnalare i gol strepitosi di Guler e Mbappé. La nona giornata si è infine chiusa con l'1-1 tra Getafe e Rayo Vallecano, con i padroni di casa che hanno chiuso una partita per la quarta volta in stagione in inferiorità numerica.