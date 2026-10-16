Nessuna squadra in Spagna se la passa male quanto i valenciani: le poche reti fatte non arrivano nemmeno dai discreti centravanti in rosa
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Il nono turno del massimo campionato spagnolo inizierà nella serata di oggi, con il match Deportivo-Levante. Se il Depor sta stupendo per la qualità del suo calcio e la prolificità di alcuni suoi giocatori come Pierre-Emerick Aubameyang (5 nonostante l'infortunio), il Levante sta soffrendo ai margini della zona rossa. La squadra di Valencia ha attualmente 6 punti, ma sta facendo i conti con l'assenza di Etta Eyong e con una fase difensiva da rivedere (15 gol subiti in 7 partite giocate).Eppure, a pochi metri di distanza c'è anche chi se la passa peggio. Il Valencia non riesce a risollevarsi da ormai 7 anni, quando con Marcelino alla guida arrivò la Copa del Rey e il quarto posto. Da quel momento, non è mai stato raggiunto un posto in classifica che fosse oltre il nono posto, cedendo sempre i migliori giocatori e faticando nel mare di debiti e problemi finanziari in cui si trova il club del magnate Peter Lim. La stagione attuale non fa eccezione, anzi. Il Valencia si trova al penultimo posto con 5 punti, con un preoccupante dato sui gol fatti.
Il Valencia non segna con l'attaccoI tempi del tandem Rodrigo-Kevin Gameiro sono lontani e il club spagnolo si trova a dover fare i conti con un reparto offensivo incapace di fare ciò che dovrebbe: segnare. Il Valencia ha registrato il triste score di 6 reti negli 8 match disputati, di cui solamente 1 prodotto dall'attacco dei Murcielagos. Sulla carta, il reparto offensivo del Valencia non è pessimo: l'ex semifinalista di Champions Arnaut Danjuma, l'ex Serie A Umar Sadiq e Hugo Duro (sempre in doppia cifra nelle ultime 3 stagioni).
Eppure, i problemi fisici e le questioni tattiche irrisolte hanno fatto registrare 1 sola rete: quella di Umar Sadiq contro il Depor il 30 agosto 2026. Nessuna squadra in Liga ha fatto uguale o peggio del Valencia: dal Barcellona e i suoi 24 gol fino ai 7 del Rayo Vallecano (tutti di Cammello), passando per i soli 2 dell'Athletic (Nico WIlliams e Berenguer). La speranza del nuovo tecnico Aguirre è che Umar Sadiq, infortunatosi proprio contro il Deportivo, possa tornare a breve.
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