Il nono turno del massimo campionato spagnolo inizierà nella serata di oggi, con il match Deportivo-Levante. Se il Depor sta stupendo per la qualità del suo calcio e la prolificità di alcuni suoi giocatori come Pierre-Emerick Aubameyang (5 nonostante l'infortunio), il Levante sta soffrendo ai margini della zona rossa. La squadra di Valencia ha attualmente 6 punti, ma sta facendo i conti con l'assenza di Etta Eyong e con una fase difensiva da rivedere (15 gol subiti in 7 partite giocate).

Il Valencia non segna con l'attacco

Eppure, a pochi metri di distanza c'è anche chi se la passa peggio. Ilnon riesce a risollevarsi da ormai 7 anni, quando con Marcelino alla guida arrivò la Copa del Rey e il quarto posto. Da quel momento, non è mai stato raggiunto un posto in classifica che fosse oltre il nono posto, cedendo sempre i migliori giocatori e faticando nel mare di debiti e problemi finanziari in cui si trova il club del magnate. La stagione attuale non fa eccezione, anzi. Il Valencia si trova al penultimo posto con 5 punti, con un preoccupante dato sui gol fatti.I tempi del tandemsono lontani e il club spagnolo si trova a dover fare i conti con un reparto offensivo incapace di fare ciò che dovrebbe: segnare. Il Valencia ha registrato il triste score dinegli 8 match disputati, di cui solamente 1 prodotto dall'attacco dei Murcielagos. Sulla carta, il reparto offensivo del Valencia non è pessimo: l'ex semifinalista di Champions Arnaut Danjuma, l'ex Serie Ae Hugo Duro (sempre in doppia cifra nelle ultime 3 stagioni).

SANTANDER, SPAGNA - 11 OTTOBRE: David Otorbi del Valencia CF festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Racing Club de Santander e Valencia CF, disputata l'11 ottobre 2026 a Santander, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Eppure, i problemi fisici e le questioni tattiche irrisolte hanno fatto registrare 1 sola rete: quella di Umar Sadiq contro il Depor il 30 agosto 2026. Nessuna squadra in Liga ha fatto uguale o peggio del Valencia: dal Barcellona e i suoi 24 gol fino ai 7 del Rayo Vallecano (tutti di Cammello), passando per i soli 2 dell'Athletic (Nico WIlliams e Berenguer). La speranza del nuovo tecnico Aguirre è che Umar Sadiq, infortunatosi proprio contro il Deportivo, possa tornare a breve.