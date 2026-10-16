Dove vedere Betis-Barcellona in diretta TV e streaming

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Betis e Barcellona sono in questo momento le due squadre più in forma di Spagna. La corazzata di Flick viaggia a livelli supersonici ed è sotto gli occhi di tutti, ma la formazione sivigliana si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio come suggerisce anche la classifica. La partita tra le due squadre si terrà sabato 17 ottobre alle 18:30. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BETIS-BARCELLONA IN STREAMING SU BET365.
Il Betis Siviglia oltre a disputare un ottimo campionato spagnolo è reduce anche da una convincente vittoria in Champions League, dato che ha battuto tra le mura amiche il Porto di Farioli per il risultato di 3-2. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.
Dove vedere Betis-Barcellona in diretta TV e streamingIl campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su Dazn, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà alle 18:30 di domani, sabato 17 ottobre, e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga e trovare Betis-Barcellona tra gli appuntamenti di giornata.
Come accedere allo streaming di Betis-BarcellonaPer cercare Betis-Barcellona nel palinsesto live è necessario:
- Scegliere l'operatore;
- Accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- Aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- Selezionare il calcio e la Liga;
- Cercare Betis-Barcellona tra le partite di sabato 17 ottobre;
- Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Betis-Barcellona: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà il 17 ottobre alle 18:30.
- Partita: Betis-Barcellona
- Competizione: Liga
- Data: sabato 17 ottobre
- Orario: Betis-Barcellona
- Stadio: Benito Villamarín
- Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù
Il Betis Siviglia è trascinato da Antony e Isco, entrambi leader tecnici di una squadra che negli ultimi anni si sta costruendo un'importante reputazione, scalzando anche i cugini del Siviglia.
Il momento di forma del BetisCon 19 punti conquistati in 8 giornate di campionato, il Betis Siviglia occupa il secondo posto in classifica. Ha gli stessi punti dell'Atlético Madrid di Simeone ed è a -5 dal Barcellona, che invece è a punteggio pieno. Ciò, unito al fatto che è momentaneamente sopra anche al Real di Mourinho, rende l'idea del grande lavoro svolto da Pellegrini. Contro il Porto, in Champions League, è arrivata l'ennesima convincente vittoria, con la firma dell'ex Real Isco. L'obiettivo non è di certo vincere il campionato, sia per budget che per avversari, ma riconfermarsi in Champions League è tutt'altro che impossibile, nonostante ci siano squadre sulla carta più attrezzate.
Il momento di forma del BarcellonaIl Barcellona è la squadra del momento. Non ha perso nessun punto nel campionato spagnolo ed è una vera e propria macchina da gol. Ammontano a 34 i gol segnati in appena otto giornate, per una media che fa spavento. Questo trend è lo stesso anche in Champions League ed è chiaro vedendo il gioco imposto in casa del Galatasaray, che sta giganteggiando in Turchia ma nulla ha potuto contro Lamine Yamal e compagni. La formazione di Flick è riuscita benissimo a non soffrire la mancanza di Raphinha, l'uomo simbolo di questa squadra che, tra l'altro, sta anche tornando a disposizione del tecnico tedesco.
La chiave tattica della partitaIl Barcellona lo conoscono tutti: è una squadra che pratica un pressing asfissiante, difende a cinquanta metri dalla porta e concede parecchio in difesa. Infatti, contro un Betis così in forma sarà fondamentale coprire bene gli spazi e gli inserimenti; la squadra di Pellegrini, però, deve trovare il modo di neutralizzare il centrocampo blaugrana, che quando inizia a palleggiare crea sempre pericolo nella zona avanzata. I gol segnati in settimana contro il Galatasaray sono una prova tangibile in tal senso. Tutti aspetteranno Pedri e Lamine Yamal, ma anche il nuovo acqusito Gordon, tra i calciatori ad aver risposto in modo più positivo alle direttive di Hansi Flick. Per i padroni di casa, invece, è Isco l'uomo che può accendere la lampadina e provare a mettere in difficoltà i catalani.
Le probabili formazioni di Betis-Barcellona
Il Real Betis scende in campo con un 4-3-3 dinamico e propositivo, con Troy Parrot principale terminale offensivo ma sostenuto da Antony sulla fascia e Isco nella zona nevralgica del campo. I catalani, invece, utilizzeranno il solito modulo: un 4-2-3-1 con Anthony Gordon in attacco, coadiuvato da Pedri, Yamal e Dani Olmo.
Real Betis (4-3-3): Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Natan, Marc Bartra, Fran García; Marc Roca, Nelson Deossa, Isco; Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. Allenatore: Pellegrini
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, João Cancelo; Rodri , Fermín López; Pedri González, Lamine Yamal, Dani Olmo; Anthony Gordon. Allenatore: Flick
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