Betis e Barcellona sono in questo momento le due squadre più in forma di Spagna. La corazzata di Flick viaggia a livelli supersonici ed è sotto gli occhi di tutti, ma la formazione sivigliana si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio come suggerisce anche la classifica. La partita tra le due squadre si terrà sabato 17 ottobre alle 18:30. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BETIS-BARCELLONA IN STREAMING SU BET365.

Il Betis Siviglia oltre a disputare un ottimo campionato spagnolo è reduce anche da una convincente vittoria in Champions League, dato che ha battuto tra le mura amiche il Porto di Farioli per il risultato di 3-2. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Betis-Barcellona in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Betis-Barcellona

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Betis-Barcellona: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Betis-Barcellona

: Betis-Barcellona Competizione : Liga

: Liga Data : sabato 17 ottobre

: sabato 17 ottobre Orario : Betis-Barcellona

: Betis-Barcellona Stadio : Benito Villamarín

: Benito Villamarín Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Betis Siviglia è trascinato da Antony e Isco, entrambi leader tecnici di una squadra che negli ultimi anni si sta costruendo un'importante reputazione, scalzando anche i cugini del Siviglia.

Il momento di forma del Betis

Il momento di forma del Barcellona

Conconquistati in 8 giornate di campionato, ilSiviglia occupa il secondo posto in classifica. Ha gli stessi punti dell'Atlético Madrid di Simeone ed è a, che invece è a punteggio pieno. Ciò, unito al fatto che è momentaneamente sopra anche al Real di Mourinho, rende l'idea del grande lavoro svolto da Pellegrini. Contro il, in Champions League, è arrivata l'ennesima convincente vittoria, con la firma dell'ex Real Isco. L'obiettivo non è di certo vincere il campionato, sia per budget che per avversari, maè tutt'altro che impossibile, nonostante ci siano squadre sulla carta più attrezzate.Ilè la squadra del momento. Non ha perso nessun punto nel campionato spagnolo ed è una vera e propria. Ammontano ain appena otto giornate, per una media che fa spavento. Questo trend è lo stesso anche in Champions League ed è chiaro vedendo il gioco imposto in casa del, che sta giganteggiando in Turchia ma nulla ha potuto contro Lamine Yamal e compagni. La formazione di Flick è riuscita benissimo a non soffrire la mancanza di, l'uomo simbolo di questa squadra che, tra l'altro, sta anche tornando a disposizione del tecnico tedesco

SIVIGLIA, SPAGNA - 14 OTTOBRE: Isco del Real Betis Balompie festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita MD2 della fase di campionato UEFA Champions League 2026/27 tra Real Betis Balompie e FC Porto all'Estadio de La Cartuja il 14 ottobre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Betis-Barcellona

Illo conoscono tutti: è una squadra che pratica un pressing asfissiante, difende ae concede parecchio in difesa. Infatti, contro un Betis così in forma sarà fondamentale coprire bene gli spazi e gli inserimenti; la squadra di Pellegrini, però, deve trovare il modo diil centrocampo, che quando inizia a palleggiare crea sempre pericolo nella zona avanzata. I gol segnati in settimana contro ilsono una prova tangibile in tal senso. Tutti aspetteranno, ma anche il nuovo acqusito Gordon, tra i calciatori ad aver risposto in modo più positivo alle direttive di Hansi Flick. Per i padroni di casa, invece, èl'uomo che può accendere la lampadina e provare a mettere in difficoltà i catalani.

Il Real Betis scende in campo con un 4-3-3 dinamico e propositivo, con Troy Parrot principale terminale offensivo ma sostenuto da Antony sulla fascia e Isco nella zona nevralgica del campo. I catalani, invece, utilizzeranno il solito modulo: un 4-2-3-1 con Anthony Gordon in attacco, coadiuvato da Pedri, Yamal e Dani Olmo.

Real Betis (4-3-3): Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Natan, Marc Bartra, Fran García; Marc Roca, Nelson Deossa, Isco; Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. Allenatore: Pellegrini

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, João Cancelo; Rodri , Fermín López; Pedri González, Lamine Yamal, Dani Olmo; Anthony Gordon. Allenatore: Flick