Il Barcellona, l'allenatore Hansi Flick e tutto il mondo Blaugrana può sorridere dato che è tornato a disposizione Raphinha. Oltre a Frenkie de Jong, rimasto ai box per tre mesi a causa di una lesione, anche l'attaccante ha avuto modo di allenarsi nuovamente con la squadra. Infatti, il giocatore ha saltato le ultime due partite del Barça ha causa di un problema fisico che ha riportato durante un'amichevole disputata con la Nazionale Brasiliana allenata da Carlo Ancelotti. Per non bruciare le tappe e rischiare una ricaduta, a seguito di un accordo con il sopracitato tecnico tedesco, è stato deciso che l'ex Leeds United avrebbe saltato le prime due partite dopo la sosta per le Nazionali con l'obiettivo di recuperare al meglio dal problema riportato durante la partita contro l'Australia.

Ottime notizie in casa Barcellona: è tornato Raphinha

Durante la già menzionata amichevole tra i brasiliani di Ancelotti e la Nazionale Australiana, Raphinha ha riportato unaldella. A causa di questo problema e, di comune accordo con Flick, il giocatore non è sceso in campo per le prime due partite del Barcellona dopo la sosta. Senza il suo numero 11, la squadra catalana ha vinto prima il match dellacontro il(3-0) e, pochi giorni fa, ha battutoilin Turchia nel match valevole per la seconda giornata della league phase della. Adesso, però, il Barça potrà affidarsi nuovamente su Raphinha dato che, come riportato da Marca, nel corso della giornata odierna l'attaccante è tornato ad allenarsi con la squadra.

Siviglia, Spagna - 19 settembre 2026: Raphinha del Barcelona esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla e Barcelona all'Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Si tratta, ovviamente, di un'ottima notizia per il Barcellona visto che il brasiliano ha già segnato 14 reti stagionali. Tra l'altro, dodici di questi gol li ha realizzati in Liga della quale, per il momento, è il capocannoniere. Anche se sarà un ritorno graduale, sicuramente Flick saprà gestirlo con lo scopo di averlo al meglio della condizione fisica non solo per la sfida di sabato contro il Betis Siviglia, ma anche e soprattutto per le due partite importanti della prossima settimana. Infatti, il Barcellona giocherà prima in casa del Paris Saint-Germain il 20 ottobre e cinque giorni più tardi ospiterà al Camp Nou il Real Madrid.