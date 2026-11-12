L'addio quasi certo di Pochettino, in direzione Manchester United, ha aperto il casting per la panchina degli USA
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Mentre il regno di Mauricio Pochettino, sulla panchina degli Stati Uniti, volge al termine, dopo due anni alla guida degli Yankees, con la sempre più probabile ipotesi di sposare il progetto del Manchester United in attesa dell'ufficialità dell'addio di Michael Carrick, prende quota una clamorosa suggestione rilanciata da The Athletic. Infatti, i vertici della Federazione a stelle e strisce avrebbero messo nel mirino, come candidato numero uno a succedere all'argentino, nientepopodimeno che Pep Guardiola. Il catalano, sempre secondo quanto riportato dal giornale americano, non avrebbe chiuso la porta, ma starebbe pensando seriamente al da farsi.
Più di una suggestioneMauricio Pochettino andrà regolarmente in panchina, a meno di sorprese, per i play off della Nations League CONCACAF tra USA e Haiti. Dopodiché, tutto lascia pensare che l'ex Tottenham e Chelsea tornerà in Premier League, ma alla guida del Manchester United, che sta perfezionando l'addio di Carrick e le modalità d'arrivo dell'argentino. Così, la Nazionale americana, in forte ascesa a seguito di un buon piazzamento all'ultimo Mondiale, con l'ottavo posto centrato, avrebbe iniziato le trattative per un gigante della panchina.
Secondo quanto riportato nella serata di ieri dal colosso americano The Athletic, il nome numero uno per sostituire Pochettino sarebbe quello di Pep Guardiola. Il nome del catalano, rimasto svincolato dopo lo straordinario decennio alla guida del Manchester City, è stato già discusso internamente dalla Federazione, con l'obiettivo di attirarlo nella gestione internazionale, facendo leva sulla volontà, mai nascosta, dell'ex Barcellona di lavorare negli USA.
Pronto a rimettersi in gioco?Qualora Guardiola dovesse accettare le avance della Federazione statunitense, si tratterebbe non solo del suo primo incarico da CT in carriera, ma di un connubio potenzialmente esplosivo e sicuramente spalleggiato da investimenti forti, diretti e mirati per provare a cambiare i connotati del calcio come lo conosciamo. Va ricordato che Pep era stato vicino, in estate, a diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana, come più volte sottolineato dal poi dimissionario Paolo Maldini, prima di declinare l'offerta per motivi familiari e di tempo libero, dopo 17 anni trascorsi tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City.
In attesa di scoprire se la trattativa possa o meno andare in porto, economicamente e di progettualità, pare di capire che Guardiola apprezzerebbe la possibilità di tornare a vivere negli USA, dove rimase un anno a cavallo fra il 2012 e il 2013 per depurarsi dopo l'esperienza in Catalogna, prima di recarsi in Baviera.
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