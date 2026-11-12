Mentre il regno di Mauricio Pochettino, sulla panchina degli Stati Uniti, volge al termine, dopo due anni alla guida degli Yankees, con la sempre più probabile ipotesi di sposare il progetto del Manchester United in attesa dell'ufficialità dell'addio di Michael Carrick, prende quota una clamorosa suggestione rilanciata da The Athletic. Infatti, i vertici della Federazione a stelle e strisce avrebbero messo nel mirino, come candidato numero uno a succedere all'argentino, nientepopodimeno che Pep Guardiola. Il catalano, sempre secondo quanto riportato dal giornale americano, non avrebbe chiuso la porta, ma starebbe pensando seriamente al da farsi.

Più di una suggestione

andrà regolarmente in panchina, a meno di sorprese, per i play off dellaCONCACAF tra. Dopodiché, tutto lascia pensare che l'extornerà in, ma alla guida del Manchester United , che sta perfezionando l'addio die le modalità d'arrivo dell'argentino. Così, la Nazionale americana, in forte ascesa a seguito di un buon piazzamento all'ultimo, con l'ottavo posto centrato, avrebbe iniziato le trattative per un gigante della panchina.

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 24: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, osserva durante la partita di Premier League tra Manchester City e Aston Villa allo stadio Etihad il 24 maggio 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Secondo quanto riportato nella serata di ieri dal colosso americano The Athletic, il nome numero uno per sostituire Pochettino sarebbe quello di Pep Guardiola. Il nome del catalano, rimasto svincolato dopo lo straordinario decennio alla guida del Manchester City, è stato già discusso internamente dalla Federazione, con l'obiettivo di attirarlo nella gestione internazionale, facendo leva sulla volontà, mai nascosta, dell'ex Barcellona di lavorare negli USA.

U.S. Soccer is expected to make Pep Guardiola a top target to replace Mauricio Pochettino if Pochettino, the current U.S. men’s national team coach, leaves for Manchester United, sources tell The Athletic.



More details from @PaulTenorio, @HenryBushnell and @tombogert:… — The Athletic (@TheAthletic) November 11, 2026

Pronto a rimettersi in gioco?

Qualoradovesse accettare le avance della Federazione statunitense, si tratterebbe non solo del suo primo incarico da CT in carriera, ma di un connubio potenzialmente esplosivo e sicuramente spalleggiato da investimenti forti, diretti e mirati per provare a cambiare i connotati del calcio come lo conosciamo. Va ricordato che Pep era stato vicino, in estate, a diventare il commissario tecnico della, come più volte sottolineato dal poi dimissionario, prima di declinare l'offerta per motivi familiari e di tempo libero, dopo 17 anni trascorsi tra

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, saluta la folla durante la festa celebrativa organizzata alla Co-op Live Arena di Manchester il 25 maggio 2026 per festeggiare i successi delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile del club nella stagione 2025/2026. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

In attesa di scoprire se la trattativa possa o meno andare in porto, economicamente e di progettualità, pare di capire che Guardiola apprezzerebbe la possibilità di tornare a vivere negli USA, dove rimase un anno a cavallo fra il 2012 e il 2013 per depurarsi dopo l'esperienza in Catalogna, prima di recarsi in Baviera.