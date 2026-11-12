Gianni Infantino è finito più volte al centro delle polemiche in questi ultimi anni, e tra le motivazioni c'è il suo rapporto particolarmente stretto con Donald Trump, che secondo l'ex numero uno della FIFA Sepp Blatter avrebbe cambiato totalmente l'attuale presidente. Una leadership che continua a dividere e sulla quale è intervenuto anche il suo predecessore, protagonista di un durissimo attacco nei confronti dell'attuale numero uno della federazione.

Per adesso, l'unico candidato ufficiale è il giapponese Kozo Tashima, che difficilmente riuscirebbe a superare lo svizzero alle prossime elezioni, mentre potrebbe provarci Arsene Wenger. L'ex tecnico dell'Arsenal è stato lanciato da L'Equipe, e ha tempo fino al 18 novembre per presentare la sua candidatura.

Blatter contro Infantino: nel mirino anche il rapporto con Trump

Tra gli aspetti maggiormente contestati da Blatter nell'intervista rilasciata ac'è il rapporto tra. Secondo l'ex presidente, la vicinanza al numero uno della Casa Bianca avrebbe rappresentato un punto di svolta negativo nella gestione del dirigente svizzero: ". Attualmente è guidata da una persona che si è lasciata abbagliare.".

SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto, in occasione di un vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra a Gaza, il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Il presidente Trump si trova in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene definito un vertice internazionale di pace, a seguito dell'entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. (Foto di Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Nel mirino anche l'assegnazione del FIFA Peace Prize 2025 al presidente statunitense. Secondo l'ex numero uno della federazione, Infantino avrebbe introdotto il riconoscimento senza consultare gli altri membri della organizzazione. Una decisione che, a suo avviso, potrebbe persino avere conseguenze legali, tanto da ipotizzare un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

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Blatter ha poi espresso un giudizio durissimo sullo stile di leadership del suo successore, arrivando a definirlo senza mezzi termini un dittatore: "Alcune persone all'interno della FIFA mi raccontano che nessuno può salire in ascensore con lui. È un dittatore, forse dovrebbe essere ricoverato in un ospedale psichiatrico".

Infine ha rivelato che la UEFA starebbe già lavorando per trovare un modo di contrastare l'attuale presidente: "Devono trovare il modo di liberarsene adesso. La UEFA ha un piano e annuncerà il nome del candidato la prossima settimana".