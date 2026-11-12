Lontano dall'Olimpico, a centinaia di chilometri da Roma, c'è una comunità che vive ogni partita con la stessa intensità di chi occupa abitualmente le tribune dello stadio giallorosso. È una passione che attraversa città, regioni e generazioni, capace di trasformare semplici tifosi in una vera famiglia unita dall'amore per gli stessi colori. È da questo sentimento che prende vita il Roma Club Vulture, una realtà giovane ma già profondamente radicata sul territorio, diventata in pochi anni un punto di riferimento per centinaia di romanisti.

Nato nel 2022 sull'onda dell'entusiasmo per il trionfo europeo di Tirana contro il Feyenoord, il club ha saputo crescere rapidamente fino a superare i 300 soci, mantenendo però intatto lo spirito delle origini. Per conoscere da vicino la sua storia, le iniziative, il rapporto con la squadra e i progetti per il futuro, abbiamo intervistato Giosafat Guerrieri, presidente del Roma Club Vulture, che ci ha aperto le porte di una realtà dove il tifo va ben oltre i novanta minuti e diventa condivisione, amicizia e senso di appartenenza.

Dal successo di Tirana alla nascita del Club: le origini del Roma Club Vulture

La storia delaffonda le proprie radici nell'entusiasmo che travolse il popolo romanista dopo la vittoria della. Fu proprio osservando la straordinaria partecipazione dei tifosi giallorossi, presenti nel territorio del Vulture-Melfese durante i festeggiamenti, che nacque l'idea di dare vita a una realtà organizzata capace di rappresentare i romanisti della zona. Come racconta Guerrieri, ", all’indomani della vittoria della Conference League a Tirana. L'iniziativa è nata vedendo la massiccia presenza di tifosi romanisti nel Vulture-Melfese durante i festeggiamenti per il trofeo".

Quella che inizialmente era una scommessa si è rapidamente trasformata in una realtà consolidata. "Oggi il club conta circa 317 soci sparsi in tutta Italia e con una grande presenza nel territorio di Foggia", numeri che testimoniano una crescita costante e il successo delle attività portate avanti dal direttivo. Un percorso che, come sottolinea il presidente, rappresenta un motivo di grande orgoglio e uno stimolo a migliorarsi continuamente.

Tra i tanti ricordi custoditi dai soci, uno dei più significativi resta la finale di Europa League disputata a Budapest contro il Siviglia. Guerrieri la descrive come "la prima della storia del nostro club vissuta dal vivo da diversi soci", un'esperienza rimasta impressa nella memoria collettiva nonostante il finale amaro della serata.

Essere romanisti in Basilicata, però, significa anche affrontare sacrifici importanti. "Da Melfi, per esempio, servono circa quattro ore di strada all’andata e altrettante al ritorno", spiega Guerrieri, evidenziando come seguire la squadra dal vivo richieda spesso rinunce e grande organizzazione. Ma è proprio questo impegno a dimostrare la profondità del legame con i colori giallorossi.

Cosa fa il club durante la stagione? Le attività tra l'Olimpico e Basilicata

L'attività delnon si limita al calcio. Il club ha costruito nel tempo una forte identità legata anche all'impegno sociale e alla vicinanza verso il territorio. Durante la stagione vengono organizzati appuntamenti tradizionali come la festa di Natale e l'anniversario della fondazione, ma grande spazio viene dedicato anche alle iniziative solidali. Guerrieri racconta infatti che il club promuove "", oltre a iniziative finalizzate alla raccolta di generi alimentari e giocattoli destinati a chi vive momenti di difficoltà. Un modo concreto per trasformare la passione sportiva in uno strumento di aggregazione e sostegno alla comunità.

Naturalmente non mancano le trasferte. Il club organizza viaggi per seguire la Roma in ogni gara, affrontando le difficoltà legate a mezzi, logistica e gestione degli spostamenti. Tuttavia, come sottolinea il presidente, la stanchezza lascia immediatamente spazio alle emozioni: "i cori sui pullman, l'allegria e infine l’ingresso all’Olimpico per vedere la Roma. Sono momenti che ripagano di ogni chilometro percorso".

Importante è anche il rapporto con gli altri club romanisti presenti sul territorio. Per Guerrieri fare rete rappresenta una priorità assoluta, perché la passione per la Roma deve essere un fattore di unione e non di divisione. Tra le collaborazioni più strette figurano quelle con i club "Città di Potenza", "San Giovanni Rotondo", "Valle del Mercure" e "Matera", realtà con cui negli anni si sono creati rapporti di amicizia e condivisione.

Come si vive la Roma in Basilicata: il rapporto tra squadra e Club

Quando si parla dei momenti più belli vissuti da romanisti, la risposta cambia inevitabilmente in base all'età e all'esperienza di ciascun socio. Nelle parole di Guerrieri trovano spazio i ricordi delle notti europee, dellaconquistata a Tirana, delloe delle numerose vittorie che hanno segnato la storia giallorossa. Dal punto di vista collettivo, però, ci sono emozioni che riescono a mettere tutti d'accordo: "ci hanno regalato le emozioni collettive più travolgenti", afferma il presidente, con l'auspicio di poter celebrare presto successi ancora più importanti.

Se invece si cerca il simbolo per eccellenza del romanismo, il nome è uno soltanto. "Senza dubbio Francesco Totti", spiega Guerrieri, che individua nell'ex capitano la massima espressione dell'identità giallorossa. Accanto a lui vengono ricordati altri grandi protagonisti della storia romanista come Bruno Conti, Agostino Di Bartolomei, Giuseppe Giannini e Aldair, figure che continuano a rappresentare punti di riferimento per intere generazioni di tifosi.

Sul presente della squadra, il giudizio rimane positivo. Secondo il presidente del club, la Roma di Gasperini sta seguendo un percorso incoraggiante e merita fiducia, pur con alcuni aspetti da migliorare. In particolare, Guerrieri evidenzia la necessità di una maggiore continuità durante le seconde frazioni di gioco, dove alcuni cali di rendimento hanno inciso sul rendimento complessivo della squadra.

Il futuro del Roma Club Vulture: i sogni ancora nel cassetto

Guardando avanti, il sogno più grande delè quello di dotarsi di una sede fisica. Disporre di uno spazio stabile dove riunire soci e appassionati rappresenta infatti l'obiettivo principale per i prossimi anni e il passo successivo nella crescita del club. "Avere un punto di ritrovo stabile per tutti i nostri soci è il traguardo che più desideriamo tagliare nel prossimo futuro", spiega Guerrieri.

Infine, il presidente rivolge un invito a tutti i romanisti della Basilicata e delle zone limitrofe che ancora non fanno parte dell'associazione. Le porte del club restano aperte a chiunque voglia condividere la stessa passione e vivere il tifo in un contesto fatto di amicizia e appartenenza. Del resto, come sottolinea Guerrieri, il Roma Club Vulture non è soltanto un club di tifosi: "oltre al tifo per la Roma, significa soprattutto amicizia, aggregazione e senso di appartenenza".