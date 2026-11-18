Il 6 gennaio 2018, il calcio spagnolo fu teatro di una delle partite più spettacolari della stagione, con Siviglia e Betis che si affrontarono al Ramón Sánchez-Pizjuán nella diciottesima giornata della Liga, dando vita a un derby già carico di significato per la storica rivalità cittadina e reso ancora più emozionante da quanto accaduto in campo quel giorno.

Alla vigilia del derby, il Siviglia occupava il quinto posto in classifica, mentre il Betis si trovava in quattordicesima posizione, con un divario che sembrava favorire i padroni di casa. Al termine dei novanta minuti, però, furono gli ospiti a conquistare il successo per 5-3, al termine di una partita ricca di occasioni e continui capovolgimenti di fronte, rimasta in bilico fino alle battute finali.

Un primo tempo senza tregua: Fabián apre, il Siviglia risponde

Al Ramón Sánchez-Pizjuán l'atmosfera era quella delle grandi occasioni, con il pubblico di casa pronto a sostenere la propria squadra, ma bastarono appena 23 secondi a Fabián Ruiz per far calare il gelo sullo stadio: il centrocampista raccolse il pallone al limite dell'area e, con una precisa conclusione a giro, superò Sergio Rico. Il Siviglia si ritrovò così costretto a inseguire fin subito, ma la reazione dei padroni di casa non tardò ad arrivare.

Al 13', infatti, Ben Yedder ristabilì la parità, sfruttando un cross da calcio piazzato di Sergio Escudero e anticipando la difesa avversaria con una conclusione di prima intenzione che superò Adán. Il gol diede nuova fiducia al Siviglia, che provò subito ad approfittare del momento favorevole aumentando la pressione e cercando di mettere in difficoltà la retroguardia ospite.

SIVIGLIA, SPAGNA - 6 NOVEMBRE: Nabil Fekir del Real Betis reagisce dopo essere stato espulso durante la partita di LaLiga Santander tra Real Betis e Siviglia FC, disputata allo stadio Benito Villamarín il 6 novembre 2022 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il Betis, però, non si lasciò intimidire dalla reazione avversaria e al 21' tornò a colpire, con Zouhair Feddal che sfruttò un cross di Joaquín per firmare di testa il 2-1. La partita continuò a viaggiare su ritmi elevati, con le due squadre che si alternarono nelle iniziative offensive e cercarono più volte di sorprendere le rispettive difese, in un continuo susseguirsi di occasioni e capovolgimenti di fronte. A trovare nuovamente la via del gol fu il Siviglia al 39', quando Simon Kjær, sugli sviluppi di un calcio piazzato, anticipò tutti di testa e infilò la porta avversaria, ristabilendo nuovamente la parità prima dell'intervallo.

La ripresa si accende: tre gol in quattro pochi minuti e il derby cambia volto

Al rientro dagli spogliatoi, le due squadre ripresero a giocare con la stessa intensità mostrata nella prima frazione, senza rinunciare a cercare la via del gol. Fu il Betis a trovare per primo gli spazi giusti, tornando in vantaggio al 63' con Riza Durmisi, bravo a finalizzare un'azione avviata da Boudebouz. Il Siviglia non fece in tempo a riorganizzarsi che la formazione ospite colpì ancora: appena un minuto più tardi, Cristian Tello servì Sergio León, che trovò la rete del 4-2, portando il Betis a due lunghezze di vantaggio.

Il doppio colpo fu una dura botta per il Siviglia, che però, spinto dal proprio pubblico, non si lasciò intimidire e tornò subito a farsi vedere nella metà campo avversaria, trovando al 66' il gol che riaprì la partita. A firmarlo fu Lenglet, che sugli sviluppi di un cross di Nolito anticipò tutti di testa e batté Adán, riportando il Siviglia a una sola rete di distanza e dando il via a un finale di gara ancora tutto da giocare.

SIVIGLIA, SPAGNA - 30 NOVEMBRE: I tifosi del Real Betis mostrano il loro sostegno all'interno dello stadio durante la partita di LaLiga EA Sports tra Sevilla FC e Real Betis Balompié, disputata allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 30 novembre 2025 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La rete del difensore francese ridiede fiducia ai padroni di casa, che continuarono a spingere alla ricerca del pareggio, mentre il Betis cercava di contenere la pressione e sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Il Siviglia andò vicino al 4-4 anche con N'Zonzi, la cui incornata si stampò sulla traversa, facendo tremare la squadra di Quique Setién e lasciando il pubblico del Sánchez-Pizjuán con il fiato sospeso.

Tello chiude la partita: il Betis espugna il Sánchez-Pizjuán

Con il passare dei minuti,, riversandosi in avanti nel tentativo di completare una rimonta che, dopo il gol di Lenglet e l'occasione di N'Zonzi, sembrava ancora possibile. Il, però, riuscì a resistere all'assalto e aspettò il momento giusto per colpire nuovamente approfittando degli spazi concessi dai padroni di casa, ormai sbilanciati alla ricerca del pareggio.

A mettere la parola fine alla partita fu Tello che, al 95', approfittò degli spazi lasciati dal Siviglia, si involò verso la porta avversaria e superò Sergio Rico, firmando il definitivo 5-3 e regalando al Betis una vittoria di grande valore, maturata in un derby che alla vigilia non sembrava destinato a offrire un simile spettacolo e che vide gli ospiti tornare a imporsi in campionato al Sánchez-Pizjuán dopo quasi sei anni.

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