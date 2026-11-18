A Siviglia il derby non è mai una partita come le altre. Betis e Siviglia si dividono una città, ma anche due modi diversi di vivere il calcio. Da una parte i verdiblancos, dall'altra i biancorossi. Una rivalità che si alimenta da oltre un secolo e che trova nel palmarès un altro terreno di scontro. Perché se in Spagna il confronto è abbastanza equilibrato, con una Liga a testa e il Siviglia avanti di due Coppe del Re, in Europa il discorso cambia completamente. Qui i biancorossi hanno costruito una storia che pochi club possono vantare. Sette Europa League, un record assoluto. Il Betis, invece, è ancora alla ricerca del primo grande successo internazionale. Eppure anche i verdiblancos hanno lasciato il segno nel calcio spagnolo. Basta guardare la loro bacheca per capire che il derby non è soltanto una questione di numeri. Ma quei numeri raccontano comunque una storia precisa.

Una Liga a testa: il primo confronto finisce in parità

Per trovare il primo punto in comune bisogna tornare parecchio indietro.hanno vinto una volta il campionato spagnolo. Il successo dei verdiblancos è arrivato nella stagioneUn'impresa storica, perché ancora oggi resta l'unica Liga conquistata dal club. Il Betis chiuse davanti a tutti, mettendosi alle spalle anche il. Un risultato che ha segnato per sempre la storia della società e che continua a essere uno dei motivi di orgoglio della tifoseria. Il Siviglia ha dovuto aspettare il 1945-46 per festeggiare il proprio titolo. Anche in quel caso si è trattato di una vittoria speciale. I biancorossi chiusero il campionato davanti al, con un solo punto di vantaggio. Da allora, però, nessuna delle due è più riuscita a conquistare la Liga. Una coppa per parte, dunque. Almeno in questa voce del palmarès non c'è un padrone. Il derby riparte dalla parità.

SIVIGLIA, SPAGNA - 30 NOVEMBRE: Un tifoso mostra il proprio sostegno mettendosi in posa per una fotografia e tenendo in mano una sciarpa "metà e metà", prima della partita di LaLiga EA Sports tra Sevilla FC e Real Betis Balompié allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, il 30 novembre 2025 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Coppa del Re, il Siviglia prova la fuga

Europa, il Siviglia ha fatto la storia: sette Europa League

La distanza aumenta quando si passa alla. Ilne ha vinte cinque, contro le tre del. I biancorossi hanno alzato il trofeo per la prima volta nel 1935, poi si sono ripetuti nel 1939 e nel 1948. Dopo una lunga attesa, sono tornati a vincere nel 2007 e nel 2010. Due successi arrivati in un periodo importante per la crescita del club, che proprio in quegli anni ha iniziato a costruire anche la propria dimensione internazionale. Il Betis, però, ha una storia altrettanto significativa nella competizione. La primaè arrivata nel, al termine di una finale contro l'Athletic Bilbao decisa ai calci di rigore. Poi il successo del 2005, con l'Osasuna battuto 2-1 dopo i tempi supplementari. L'ultimo trionfo è quello del 2022. Una finale contro il, ancora una volta decisa dal dischetto dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Una notte speciale per i verdiblancos, che hanno riportato il trofeo a casa dopo diciassette anni. Cinque Coppe del Re contro tre. Il Siviglia resta avanti, ma il Betis ha dimostrato di poter tornare a vincere. C'è poi un altro dettaglio: i biancorossi hanno conquistato anche unadi Spagna, nel 2007. I rivali cittadini, invece, non sono mai riusciti ad aggiungerla alla propria bacheca.È però fuori dalla Spagna che il confronto diventa molto più netto. Ilha costruito una vera e propria dinastia in. Sette vittorie, nessuno come lui nella storia della competizione. Un percorso iniziato nel 2006, con il successo in finale contro il. L'anno successivo è arrivato il bis, questa volta contro. Poi il tris consecutivo tra il 2014 e il 2016: Benfica, Dnipro e Liverpool le avversarie battute nell'ultimo atto.

BUDAPEST, UNGHERIA - 31 MAGGIO: Ivan Rakitić e Jesús Navas del Siviglia FC sollevano il trofeo della UEFA Europa League dopo la vittoria della squadra nella finale della UEFA Europa League 2022/23 tra Siviglia FC e AS Roma, disputata il 31 maggio 2023 alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

Non è finita lì. Nel 2020 i biancorossi hanno superato l'Inter nella finale di Colonia, mentre nel 2023 è arrivato il settimo trionfo. A Budapest, nella finale tanto contestata, contro la Roma di Mourinho, il Siviglia ha conquistato un'altra Europa League ai calci di rigore. A completare il bilancio internazionale c'è anche la Supercoppa UEFA del 2006, vinta contro il Barcellona. Il Siviglia può così contare su otto trofei europei. Sette Europa League e una Supercoppa. Un bottino impressionante, che lo ha portato a essere uno dei club più vincenti nelle competizioni continentali. E che rende il confronto con il Betis decisamente sbilanciato.

Betis, la finale europea non basta: il primo trofeo resta un obiettivo

Dall'altra parte c'è una storia ancora da scrivere. Ilha partecipato più volte alle competizioni europee e negli ultimi anni ha trovato una continuità che in passato era mancata. Il punto più alto è arrivato nel 2025, quando la squadra ha raggiunto per la prima volta una finale continentale. InLeague i verdiblancos si sono guadagnati la possibilità di giocarsi il trofeo contro il Chelsea. La serata, però, non è andata come sperato. Dopo essere passati in vantaggio, gli spagnoli sono stati rimontati e hanno perso 4-1.

WROCLAW, POLONIA - 28 MAGGIO: Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, saluta i tifosi mentre passa davanti al trofeo della UEFA Conference League dopo la vittoria della sua squadra nella finale della UEFA Conference League 2025 tra Real Betis Balompie e Chelsea FC allo Stadion Wroclaw il 28 maggio 2025 a Wroclaw, Polonia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Una delusione difficile da cancellare, ma anche un passaggio importante nel percorso del club. Nella stagione 2025-26 il Betis ha continuato a crescere, raggiungendo i quarti di finale di Europa League. Il cammino si è interrotto contro il Braga: dopo l'1-1 dell'andata, i portoghesi hanno vinto 4-2 al ritorno. Niente semifinale e niente coppa, quindi. Ma un'altra conferma della presenza ormai stabile dei verdiblancos nelle competizioni europee. Il primo trofeo internazionale resta un obiettivo. Ed è proprio qui che la distanza con i rivali cittadini si fa sentire di più. Il Betis ha raggiunto una finale, il Siviglia ne ha vinte sette nella stessa competizione. Due percorsi completamente diversi. E una differenza che pesa anche nell'orgoglio delle rispettive tifoserie.

Il conto dei trofei: Siviglia avanti, ma il derby non fa sconti

Alla fine il bilancio è chiaro. Ilha conquistato una Liga e tre Coppe del Re. Quattro trofei nazionali di primo piano. Ilrisponde con una Liga, cinque Coppe del Re, una Supercoppa di Spagna, sette Europa League e una Supercoppa UEFA. Quindici titoli complessivi, contro i quattro dei verdiblancos, considerando queste competizioni principali. Il divario è evidente. Soprattutto in Europa, dove il Siviglia ha costruito una parte enorme della propria identità.Il passato conta, i trofei anche, ma quando si scende in campo tutto torna in discussione.