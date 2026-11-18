Un derby, una certezza: la rivalità tra le due ha acceso un netto confronto anche tra i trofei in bacheca. E sfogliando l'album dei ricordi, le sorprese non mancano
L'iniziativa del Betis per un piccolo tifoso cieco: la squadra accoglie Bruno!
A Siviglia il derby non è mai una partita come le altre. Betis e Siviglia si dividono una città, ma anche due modi diversi di vivere il calcio. Da una parte i verdiblancos, dall'altra i biancorossi. Una rivalità che si alimenta da oltre un secolo e che trova nel palmarès un altro terreno di scontro. Perché se in Spagna il confronto è abbastanza equilibrato, con una Liga a testa e il Siviglia avanti di due Coppe del Re, in Europa il discorso cambia completamente. Qui i biancorossi hanno costruito una storia che pochi club possono vantare. Sette Europa League, un record assoluto. Il Betis, invece, è ancora alla ricerca del primo grande successo internazionale. Eppure anche i verdiblancos hanno lasciato il segno nel calcio spagnolo. Basta guardare la loro bacheca per capire che il derby non è soltanto una questione di numeri. Ma quei numeri raccontano comunque una storia precisa.
Una Liga a testa: il primo confronto finisce in paritàPer trovare il primo punto in comune bisogna tornare parecchio indietro. Betis e Siviglia hanno vinto una volta il campionato spagnolo. Il successo dei verdiblancos è arrivato nella stagione 1934-35. Un'impresa storica, perché ancora oggi resta l'unica Liga conquistata dal club. Il Betis chiuse davanti a tutti, mettendosi alle spalle anche il Real Madrid. Un risultato che ha segnato per sempre la storia della società e che continua a essere uno dei motivi di orgoglio della tifoseria. Il Siviglia ha dovuto aspettare il 1945-46 per festeggiare il proprio titolo. Anche in quel caso si è trattato di una vittoria speciale. I biancorossi chiusero il campionato davanti al Barcellona, con un solo punto di vantaggio. Da allora, però, nessuna delle due è più riuscita a conquistare la Liga. Una coppa per parte, dunque. Almeno in questa voce del palmarès non c'è un padrone. Il derby riparte dalla parità.
Coppa del Re, il Siviglia prova la fugaLa distanza aumenta quando si passa alla Coppa del Re. Il Siviglia ne ha vinte cinque, contro le tre del Betis. I biancorossi hanno alzato il trofeo per la prima volta nel 1935, poi si sono ripetuti nel 1939 e nel 1948. Dopo una lunga attesa, sono tornati a vincere nel 2007 e nel 2010. Due successi arrivati in un periodo importante per la crescita del club, che proprio in quegli anni ha iniziato a costruire anche la propria dimensione internazionale. Il Betis, però, ha una storia altrettanto significativa nella competizione. La prima Coppa del Re è arrivata nel 1977, al termine di una finale contro l'Athletic Bilbao decisa ai calci di rigore. Poi il successo del 2005, con l'Osasuna battuto 2-1 dopo i tempi supplementari. L'ultimo trionfo è quello del 2022. Una finale contro il Valencia, ancora una volta decisa dal dischetto dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Una notte speciale per i verdiblancos, che hanno riportato il trofeo a casa dopo diciassette anni. Cinque Coppe del Re contro tre. Il Siviglia resta avanti, ma il Betis ha dimostrato di poter tornare a vincere. C'è poi un altro dettaglio: i biancorossi hanno conquistato anche una Supercoppa di Spagna, nel 2007. I rivali cittadini, invece, non sono mai riusciti ad aggiungerla alla propria bacheca.
Europa, il Siviglia ha fatto la storia: sette Europa LeagueÈ però fuori dalla Spagna che il confronto diventa molto più netto. Il Siviglia ha costruito una vera e propria dinastia in Europa League. Sette vittorie, nessuno come lui nella storia della competizione. Un percorso iniziato nel 2006, con il successo in finale contro il Middlesbrough. L'anno successivo è arrivato il bis, questa volta contro l'Espanyol. Poi il tris consecutivo tra il 2014 e il 2016: Benfica, Dnipro e Liverpool le avversarie battute nell'ultimo atto.
Non è finita lì. Nel 2020 i biancorossi hanno superato l'Inter nella finale di Colonia, mentre nel 2023 è arrivato il settimo trionfo. A Budapest, nella finale tanto contestata, contro la Roma di Mourinho, il Siviglia ha conquistato un'altra Europa League ai calci di rigore. A completare il bilancio internazionale c'è anche la Supercoppa UEFA del 2006, vinta contro il Barcellona. Il Siviglia può così contare su otto trofei europei. Sette Europa League e una Supercoppa. Un bottino impressionante, che lo ha portato a essere uno dei club più vincenti nelle competizioni continentali. E che rende il confronto con il Betis decisamente sbilanciato.
Betis, la finale europea non basta: il primo trofeo resta un obiettivoDall'altra parte c'è una storia ancora da scrivere. Il Betis ha partecipato più volte alle competizioni europee e negli ultimi anni ha trovato una continuità che in passato era mancata. Il punto più alto è arrivato nel 2025, quando la squadra ha raggiunto per la prima volta una finale continentale. In Conference League i verdiblancos si sono guadagnati la possibilità di giocarsi il trofeo contro il Chelsea. La serata, però, non è andata come sperato. Dopo essere passati in vantaggio, gli spagnoli sono stati rimontati e hanno perso 4-1.
Una delusione difficile da cancellare, ma anche un passaggio importante nel percorso del club. Nella stagione 2025-26 il Betis ha continuato a crescere, raggiungendo i quarti di finale di Europa League. Il cammino si è interrotto contro il Braga: dopo l'1-1 dell'andata, i portoghesi hanno vinto 4-2 al ritorno. Niente semifinale e niente coppa, quindi. Ma un'altra conferma della presenza ormai stabile dei verdiblancos nelle competizioni europee. Il primo trofeo internazionale resta un obiettivo. Ed è proprio qui che la distanza con i rivali cittadini si fa sentire di più. Il Betis ha raggiunto una finale, il Siviglia ne ha vinte sette nella stessa competizione. Due percorsi completamente diversi. E una differenza che pesa anche nell'orgoglio delle rispettive tifoserie.
Il conto dei trofei: Siviglia avanti, ma il derby non fa scontiAlla fine il bilancio è chiaro. Il Betis ha conquistato una Liga e tre Coppe del Re. Quattro trofei nazionali di primo piano. Il Siviglia risponde con una Liga, cinque Coppe del Re, una Supercoppa di Spagna, sette Europa League e una Supercoppa UEFA. Quindici titoli complessivi, contro i quattro dei verdiblancos, considerando queste competizioni principali. Il divario è evidente. Soprattutto in Europa, dove il Siviglia ha costruito una parte enorme della propria identità. Ma il derby segue regole diverse. Il passato conta, i trofei anche, ma quando si scende in campo tutto torna in discussione.
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