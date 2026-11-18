Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di privarsi di Michael Olise. A ribadirlo è stato Herbert Hainer, presidente del club tedesco, che in un'intervista concessa a t-online ha affrontato le indiscrezioni relative al possibile interesse del Real Madrid per l'attaccante francese. "Non siamo un club venditore, ma un club compratore", il presidente ha richiamato una celebre frase di Karl-Heinz Rummenigge per spiegare la situazione. Parole molto chiare, accompagnate da un retroscena sul rapporto con Florentino Perez.

Il retroscena del presidente del Bayern Monaco su Florentino Perez

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Hainer non ha lasciato spazio a interpretazioni quando gli è stato chiesto se il Bayern prenderebbe in considerazione una proposta da 300 milioni di euro per il proprio gioiello . La risposta è stata netta:Una posizione che va oltre il semplice discorso economico: "Non bisogna guardare solo all'aspetto economico. Occorre valutare se il giocatore sia adatto a noi, per stile di gioco, personalità, carattere e anche sotto il profilo umano. Michael qui si trova bene e sa cosa rappresenta per lui il Bayern Monaco".

MONACO, GERMANIA - 28 OTTOBRE: Michael Olise dell'FC Bayern Monaco festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di DFB-Pokal 2026/27 tra FC Bayern Monaco e 1. FC Magdeburg, disputata all'Allianz Arena il 28 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nel corso dell'intervista, Hainer ha parlato del rapporto con Florentino Perez. Un rapporto consolidato nel tempo, che ha portato ad accettare l'invito a Madrid per tenere un discorso in occasione della cerimonia dei laureati della Real Madrid Graduate School e durante l'incontro non è mancato un riferimento a Michael Olise:" Grazie al mio precedente ruolo di amministratore delegato di Adidas, conosco Florentino Perez da oltre 25 anni; tra noi c'è un rapporto di amicizia. Per questo motivo ho accettato con piacere il suo invito a Madrid, dove ho tenuto il discorso celebrativo per i laureati della "Escuela Universitaria Real Madrid". Naturalmente, abbiamo parlato anche di Michael. Mi ha assicurato che il Real Madrid non ha mai avuto contatti né con lui né con il suo agente. Il nostro obiettivo è che rimanga al Bayern Monaco ancora a lungo; la questione di un suo eventuale passaggio al Real Madrid, dunque, non si pone affatto".

Olise è intoccabile per il Bayern Monaco

Al momento, dunque, il Bayern non sembra intenzionato ad aprire alcuna trattativa. Il talento francese ha un contratto valido fino al 2029 e la società tedesca punta a mantenerlo al centro del proprio progetto anche nelle prossime stagioni. Hainer ha ribadito che l'obiettivo è fare in modo che il francese rimanga a lungo a Monaco, senza nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi Real Madrid.

Il messaggio lanciato ai potenziali pretendenti è chiaro: Il Bayern considera Olise un elemento imprescindibile e non ha intenzione di trasformare uno dei suoi protagonisti in una cessione di mercato, indipendentemente dalla cifra messa sul tavolo.