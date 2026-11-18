Lionel Scaloni spegne sul nascere qualsiasi polemica con Unai Simon. Al termine della travolgente vittoria per 7-0 dell'Argentina contro il Costa Rica a Córdoba, il commissario tecnico campione del mondo risponde in conferenza stampa alle recenti dichiarazioni del portiere della Spagna, che aveva indicato l'Inghilterra come la seconda migliore selezione del pianeta. Fedele al proprio stile misurato, l'allenatore originario di Pujato evita scontri verbali e ridimensiona l'episodio: "Non ho sentito Unai, ma è una sua opinione ed è valida, come quelle dei giornalisti o di chiunque altro. Non credo che lo dica in senso negativo verso l'Argentina, non vado in quella direzione. Lui crede che l'Inghilterra sia una grande nazionale, e lo è, perché è una selezione incredibile che noi abbiamo battuto, ma sono opinioni e bisogna rispettarle".

L'origine del caso dopo Inghilterra-Spagna di Nations League

Le dichiarazioni dell'estremo difensoreerano arrivate al termine dell'ultima giornata della fase a gironi disubito dopo la sconfitta per 3-2 subita dalle Furie Rosse contro l'Inghilterra. In quell'occasione Simon aveva definito i Tre Leoni "la seconda miglior selezione del mondo", motivando la propria valutazione nonostante il ko che aveva interrotto la striscia positiva spagnola: "Anche se il ranking FIFA non lo dice, credo che il livello che hanno sia paragonabile al nostro e fa male perdere. Alla fine sapevamo che prima o poi l'interruzione della striscia sarebbe arrivata".

CORDOBA, ARGENTINA - 17 NOVEMBRE: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, reagisce durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Costa Rica allo stadio Mario Alberto Kempes, il 17 novembre 2026 a Cordoba, in Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Il verdetto del ranking FIFA e il precedente mondiale

I numeri ufficiali e il campo raccontano però unadifferente rispetto alla lettura del portiere spagnolo. Nel rankingattualeoccupa infatti il secondo posto mondiale subito alle spalle dellacapolista, mentre l'Inghilterra si colloca in quarta posizione. Anche gli scontri diretti danno ragione allo stessoche nella conferenza stampa di martedì a Córdoba ha ricordato come l'Albiceleste abbia superato proprio la selezione inglese per 2-1 nella semifinale dell'ultima