Siviglia e Betis sono scesi in campo in 135 precedenti. Il primo Gran Derbi della stagione è in programma subito dopo la sosta per le nazionali, sabato 21 novembre alle ore 18:30 allo stadio Sánchez Pizjuán. La squadra allenata da Manuel Pellegrini è imbattuta da 3 partite contro gli acerrimi rivali, ma il fattore casalingo, come si vedrà, ha un peso notevole in questa sfida storica. Ecco le statistiche e i precedenti tra Siviglia e Betis.

I precedenti tra le due squadre

Siviglia e Betis si sono incontratein partite ufficiali. Il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa, i quali contano 61 vittorie rispetto alle 39 dei rivali. 35, invece, sono i pareggi. I match tra le due squadre si sono disputati in: LaLiga, Segunda División, Coppa del Re (e prima del 1975 Coppa del Generalissimo) ed Europa League. L'ultima volta che il Gran Derbi non si giocò fu nella stagione 2014/15, quando il Betis militava nella serie b spagnola.

SIVIGLIA, SPAGNA - 21 MAGGIO: Giocatori del Real Betis e Sevilla FC si scontrano dopo un fallo di Juan Miranda del Real Betis durante la partita di LaLiga Santander tra Sevilla FC e Real Betis allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan il 21 maggio 2023 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Anche il dato dei gol vede in vantaggio i Nervionenses, che guidano con 203 reti contro le 157 dei biancoverdi. Nonostante questo importante divario, i primi due posti della classifica marcatori del Gran Derbi sono occupati da due giocatori del Betis. Sul gradino più alto del podio c'è Julio Cardeñosa con 7 reti. A quota 5 segue Luis Aragonés, al pari di due biancorossi: Ivan Rakitic e José Antonio Reyes.

La tensione della partita si riflette nel numero di cartellini rossi estratti. Le probabilità che ne sia estratto almeno uno è molto alta per il derby di Siviglia. Se si considerano solo gli anni Duemila e le gare in entrambi gli stadi, sono state 20 le espulsioni totali. La divisione è quasi identica. Di queste, 11 le hanno subite i biancorossi e 9 i biancoverdi.

Siviglia-Betis, l'andamento in casa dei Nervionenses

Il Siviglia ha giocato il derby in casa per. Il fattore campo ha un peso notevole in questa sfida. La squadra oggi allenata da Luis Garcia Plaza ha vinto infatti 39 incontri, pareggiati 12 e persi 17. È soprattutto negli ultimi anni che il divario è cresciuto. Dalla stagione 2000/01, il Betis ha vinto solamente 5 partite se si considerano tutte le competizioni. Ai quattro successi in LaLiga nel 2009, 2012, 2018 e 2025 si aggiunge quello del 2014 negli. La vittoria per 0-2 al Sánchez Pizjuán però non bastò per passare il turno, visto che il Siviglia replicò al ritorno il risultato ed ebbe la meglio ai rigori.

SIVIGLIA, SPAGNA - 30 NOVEMBRE: Pablo Fornals del Real Betis esulta per il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Sevilla FC e Real Betis Balompié allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan il 30 novembre 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

L'ultima vittoria del Betis in trasferta è quindi del 2025, quando vinse 0-2. Prima di allora bisogna tornare addirittura al 2018 per l'ultimo successo lontano da casa. Dopo 5 successi per il Siviglia e 2 pareggi, questi ultimi verificati entrambi nel 2023, i biancoverdi sono così riusciti a rompere una maledizione. Anche perché sempre a partire da quella partita gli ospiti avevano realizzato solo 4 gol, trovando quindi non poche difficoltà nel segnare di fronte al pubblico rivale. Le due reti della passata stagione, firmate da Fornals e Altimira, hanno così cambiato una pericolosa tendenza.