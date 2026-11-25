A volte anche la tecnologia, introdotta per ridurre le polemiche arbitrali nel mondo del calcio, può trasformarsi nella protagonista negativa, contribuendo invece ad alimentarle. È quanto accaduto in Champions League durante la partita tra Feyenoord e Porto, disputata in Olanda, quando la Goal-Line Technology ha segnalato all'arbitro un gol che, in realtà, non è mai stato realizzato, e che solo grazie all'ausilio del VAR è stato successivamente annullato. Un episodio singolare che ha generato il caos all'interno della partita, già di per sé molto tesa per il risultato in favore degli ospiti, che è stato poi confermato.

L'incredibile episodio in Olanda: la tecnologia segnala un gol fantasma

Nel dettaglio, la scena si è verificata nel finale della partita di Champions League tra, disputata nella serata di ieri e terminata 0-1, in favore dei portoghesi. Intorno al, nel bel mezzo del forcing finale da parte dei padroni di casa alla ricerca del pareggio, il Feyenoord ha avuto un'occasione nitida con un colpo di testa di, con ilche però non ha terminato la propria corsa in rete stampandosi sule successivamente recuperato dal portiere portoghese: nonostante ciò, l'arbitro bosniacoha ricevuto sul proprio orologio una, arrivando inizialmente acon il braccio alzato e indicando, come di consueto, il centro del campo.

Per alcuni istanti, i giocatori del Feyenoord hanno creduto di aver trovato il pareggio, mentre è partita la protesta collettiva da parte di quelli del Porto, consapevoli che il pallone non aveva oltrepassato la linea.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 24 NOVEMBRE: Diogo Costa dell'FC Porto reagisce con Oussama Targhalline del Feyenoord durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD5 tra Feyenoord e FC Porto al De Kuip il 24 novembre 2026 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

L'intervento decisivo del VAR

A mettere ordine ela situazione con chiarezza è stato l'intervento della sala, dove il tedesco Bastian Dankert ha aiutato il direttore di gara al'azione attraverso le immagini: i replay hanno perciò mostrato chiaramente come il pallone, dopo aver sbattuto sul palo, era tornato verso il portiere dei portoghesi senza attraversare completamente la linea di porta. L'arbitroha quindila propria decisione efacendo riprendere successivamente il gioco. Un episodio, in cui questa volta il VAR viene risparmiato dalle critiche e si ritrova a doverla stessa tecnologia, tramite il semplice ausilio delle immagini.

La partita è poi rimasta invariata nel risultato, conclusa con il successo esterno del Porto, deciso dall'autorete di Targhalline al secondo minuto, dopo un'azione sviluppata dal giovane Pietuszewski, ma il caso ha riacceso inevitabilmente il dibattito sull'affidabilità degli strumenti tecnologici utilizzati nel calcio. Specialmente uno strumento come la Goal-Line Technology, ossia il primo sistema tecnologico automatizzato ad essere stato mai introdotto nello sport, dovrebbe fornire una risposta immediata e precisa, ma quanto accaduto a Rotterdam dimostra che anche i sistemi più avanzati possono richiedere ulteriori verifiche.