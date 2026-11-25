Durante Feyenoord-Porto di Champions League, l'arbitro assegna inizialmente un gol dopo la segnalazione della Goal-Line Technology: decisivo l'intervento del VAR
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A volte anche la tecnologia, introdotta per ridurre le polemiche arbitrali nel mondo del calcio, può trasformarsi nella protagonista negativa, contribuendo invece ad alimentarle. È quanto accaduto in Champions League durante la partita tra Feyenoord e Porto, disputata in Olanda, quando la Goal-Line Technology ha segnalato all'arbitro un gol che, in realtà, non è mai stato realizzato, e che solo grazie all'ausilio del VAR è stato successivamente annullato. Un episodio singolare che ha generato il caos all'interno della partita, già di per sé molto tesa per il risultato in favore degli ospiti, che è stato poi confermato.
L'incredibile episodio in Olanda: la tecnologia segnala un gol fantasmaNel dettaglio, la scena si è verificata nel finale della partita di Champions League tra Feyenoord e Porto, disputata nella serata di ieri e terminata 0-1, in favore dei portoghesi. Intorno al minuto 87, nel bel mezzo del forcing finale da parte dei padroni di casa alla ricerca del pareggio, il Feyenoord ha avuto un'occasione nitida con un colpo di testa di Nacho Ferry, con il pallone che però non ha terminato la propria corsa in rete stampandosi sul palo e successivamente recuperato dal portiere portoghese Diego Costa: nonostante ciò, l'arbitro bosniaco Iran Peljto ha ricevuto sul proprio orologio una segnalazione di gol, arrivando inizialmente a convalidarlo con il braccio alzato e indicando, come di consueto, il centro del campo.
Per alcuni istanti, i giocatori del Feyenoord hanno creduto di aver trovato il pareggio, mentre è partita la protesta collettiva da parte di quelli del Porto, consapevoli che il pallone non aveva oltrepassato la linea.
L'intervento decisivo del VARA mettere ordine e risolvere la situazione con chiarezza è stato l'intervento della sala VAR, dove il tedesco Bastian Dankert ha aiutato il direttore di gara a ricostruire l'azione attraverso le immagini: i replay hanno perciò mostrato chiaramente come il pallone, dopo aver sbattuto sul palo, era tornato verso il portiere dei portoghesi senza attraversare completamente la linea di porta. L'arbitro Peljto ha quindi invalidato la propria decisione e revocato la rete, facendo riprendere successivamente il gioco. Un episodio paradossale, in cui questa volta il VAR viene risparmiato dalle critiche e si ritrova a dover smentire la stessa tecnologia, tramite il semplice ausilio delle immagini.
La partita è poi rimasta invariata nel risultato, conclusa con il successo esterno del Porto, deciso dall'autorete di Targhalline al secondo minuto, dopo un'azione sviluppata dal giovane Pietuszewski, ma il caso ha riacceso inevitabilmente il dibattito sull'affidabilità degli strumenti tecnologici utilizzati nel calcio. Specialmente uno strumento come la Goal-Line Technology, ossia il primo sistema tecnologico automatizzato ad essere stato mai introdotto nello sport, dovrebbe fornire una risposta immediata e precisa, ma quanto accaduto a Rotterdam dimostra che anche i sistemi più avanzati possono richiedere ulteriori verifiche.
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