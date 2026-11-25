Un riconoscimento individuale per consacrarsi tra i top assoluti. La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha diramato la lista dei papabili vincitori per cinque differenti categorie. Si parte dalla definizione del miglior portiere dell'anno sino a quella di miglior calciatore, la più attesa in assoluto. Nel mezzo non si dimentichino la miglior Nazionale africana, il giovane di belle speranze che più di tutti si è messo in mostra nel corso del 2026 e la guida tecnica più di impatto dell'anno.

Neanche a dirlo, si possono individuare dei calciatori chiaramente favoriti, senza mai escludere a priori delle sorprese dell'ultimo minuto. Marocco e Senegal hanno validi motivi per farsi - ancora - "battaglia".

CAF Awards 2026, Mané insidia Brahim Diaz e Hakimi?

Tra gli estremi difensori africani del 2026 una menzione particolare va a Vozinha . Il quarantenne capoverdiano ha disputato una Coppa del Mondofacendo sognare la piccola Nazionale. A lui si affiancano il marocchinoe il senegalese. Entrambi militano in Saudi Pro League. Per quanto riguarda la miglior nazionale, si segue la lunghezza d'onda dei portieri: Capo Verde, Marocco e Senegal si contendono il premio.

MADRID, SPAGNA - 27 MARZO: Achraf Hakimi del Marocco in azione durante una partita amichevole internazionale tra Marocco ed Ecuador il 27 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Tra i giovani potenziali campioni del futuro, ma già con presente molto solido e concreto, ritroviamo Yan Diomande del Real Madrid, Ibrahim Mbaye dell'Aston Villa e la stellina Ayyoub Bouaddi del Manchester City. Gli allenatori in lizza per il miglior coach dell'anno sono Pedro Leitao Brito "Bubista", Mohamed Ouhabi e Pape Thiaw, rispettivamente - ancora una volta - di Capo Verde, Marocco e Senegal.

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Il più ambito riconoscimento di miglior calciatore del continente sembra invece una corsa a tre.z e, infatti, sono insidiati da Sadio. Alle loro spalle, nient'affatto battuti in partenza, ma di certo un passo indietro, scoviamo Pape Gueye del Villarreal e Ismael Saibari del Bayern Monaco.