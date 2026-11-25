Il Millwall dovrà fare i conti con una pesante sanzione disciplinare per il comportamento di una parte dei suoi tifosi. La Federazione calcistica inglese (FA) ha inflitto al club londinese una multa di 70.000 sterline, circa 83.000 euro, e disposto la chiusura parziale dello stadio per cori discriminatori intonati durante una partita dello scorso gennaio contro il Charlton Athletic.

Cosa è successo durante la partita contro il Charlton

I fatti risalgono al 24 gennaio, in occasione della vittoria per 4-0 del Millwall. Nel corso dell'incontro, alcuni sostenitori si sono lasciati andare aUna commissione disciplinare indipendente ha esaminato il caso e deciso di intervenire con una sanzione che va oltre la semplice multa.

Il Comunicato diffuso dalla FA recita: "Il Millwall FC è stato sanzionato per violazioni delle norme FA E21.1 e E21.4 relative a comportamenti scorretti nel controllo del pubblico durante una partita dell'EFL Championship contro il Charlton Athletic FC. "È stato accertato che il Millwall FC non è riuscito a garantire che i suoi spettatori e/o tifosi (e chiunque si presentasse come tale) non si comportassero in modo improprio, offensivo e/o abusivo durante la partita".

La misura prevede la chiusura del The Den per due partite, con una delle gare interessate sospesa fino al termine della stagione 2027/28. Si tratta della prima sanzione di questo genere nella storia della English Football League per cori discriminatori.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita di Sky Bet Championship 2026/27 tra Millwall e Swansea City al The Den il 13 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra.. (Photo by James Fearn/Getty Images)

La prima chiusura scatterà l'8 dicembre, quando il Millwall affronterà lo Sheffield United in Championship. In quell'occasione resteranno inaccessibili quattro settori della Dockers Stand, la tribuna situata sul lato est dello stadio.

Millwall, arriva la condanna del club per quanto successo

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Il club ha condannato senza riserve gli episodi e ribadito la propria posizione contro ogni forma di discriminazione. "I cori discriminatori nei confronti dei disabili e quelli omofobi, così come qualsiasi altra forma di incitamento discriminatorio, non hanno posto nel calcio né nella società", si legge nellaIl Millwall ha inoltre assicurato che continuerà a portare avantinata per contrastare gli atteggiamenti discriminatori e rendere il The Den un luogo più accogliente per tutti. Il club ha anche avvertito che i tifosi responsabili di comportamenti simili saranno chiamati a risponderne.

La decisione della FA manda un messaggio chiaro: il tifo non può diventare un pretesto per insultare o emarginare. E le conseguenze, questa volta, ricadranno anche su una parte dello stadio.