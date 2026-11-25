Cristiano Ronaldo sale a 987 gol ma finisce nella bufera per aver mimato la cecità contro il guardalinee in Al Nassr-Al Sadd
L'Al-Nassr vince il campionato: Cristiano Ronaldo alza al cielo la Coppa
Il tempo scorre inesorabilmente e stiamo per assistere a un record storico inseguito da tanti anni, ovvero i 1.000 gol in carriera di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, che ha lasciato da poco la nazionale, è letteralmente ossessionato da quel numero, tant'è che a 41 anni suonati, dopo aver sbagliato il rigore nello scorso turno di Saudi Pro League, non ha potuto trattenere le lacrime. Ieri, durante la quinta giornata del girone della Champions League asiatica tra l'Al Nassr e i qatarioti dell'Al Sadd, Cristiano Ronaldo ha trovato la rete del vantaggio al tredicesimo minuto su calcio di rigore, portandosi a quota 987 reti in carriera e a -13 marcature dal traguardo tanto sognato.
Il rigore negato per fuorigioco e lo sfottò al guardalineeNel corso del secondo tempo, quando il risultato recitava 2-1 per l'Al Nassr, Cristiano Ronaldo cade in area di rigore reclamando a gran voce un secondo penalty che lo avrebbe avvicinato ulteriormente al suo record. L'arbitro non fischia il calcio di rigore perché il guardalinee aveva già alzato la bandierina segnalando correttamente la posizione irregolare dello stesso portoghese. Cristiano Ronaldo, a quel punto, si rialza da terra, si copre gli occhi con una mano e con l'altra mima la bandierina alzata, prendendo in giro l'assistente arbitrale dandogli del cieco. In termini di regolamento il gesto rientra tra i tanto discussi "gesti inappropriati verso un ufficiale di gara" ed è punibile almeno con il cartellino giallo (o anche con sanzioni molto più gravi), ma l'arbitro in campo lascia correre senza prendere alcun provvedimento disciplinare.
Perché il gesto di Ronaldo va oltre il semplice nervosismo di campoCristiano Ronaldo non ha semplicemente preso in giro il guardalinee, ma è andato decisamente oltre toccando temi con cui non si dovrebbe mai scherzare: mimare la cecità per insultare qualcuno colpisce la sfera delicata della disabilità, trasformando una condizione reale e pesante in uno strumento di scherno pur di sfogare la frustrazione personale nella corsa alle 1.000 reti in carriera. Arrivando da un simbolo eterno del mondo del calcio e da uno degli sportivi più seguiti e imitati al mondo, e non da un ragazzino qualunque su un campetto comunale, un gesto simile rischia di normalizzare e far passare per divertente un comportamento profondamente antisportivo.
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