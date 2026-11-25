Il tempo scorre inesorabilmente e stiamo per assistere a un record storico inseguito da tanti anni, ovvero i 1.000 gol in carriera di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, che ha lasciato da poco la nazionale, è letteralmente ossessionato da quel numero, tant'è che a 41 anni suonati, dopo aver sbagliato il rigore nello scorso turno di Saudi Pro League, non ha potuto trattenere le lacrime. Ieri, durante la quinta giornata del girone della Champions League asiatica tra l'Al Nassr e i qatarioti dell'Al Sadd, Cristiano Ronaldo ha trovato la rete del vantaggio al tredicesimo minuto su calcio di rigore, portandosi a quota 987 reti in carriera e a -13 marcature dal traguardo tanto sognato.

Il rigore negato per fuorigioco e lo sfottò al guardalinee

Nel corso del secondo tempo, quando il risultato recitava 2-1 per l'Al Nassr, Cristianocade in area di rigore reclamando a gran voce un secondoche lo avrebbe avvicinato ulteriormente al suo record. L'arbitro non fischia il calcio di rigore perché ilaveva già alzato la bandierina segnalando correttamente la posizione irregolare dello stesso portoghese. Cristianoa quel punto, si rialza da terra, si copre glicon una mano e con l'altra mima la bandierina alzata, prendendo in giro l'assistente arbitrale dandogli delIn termini di regolamento il gesto rientra tra i tanto discussi "gesti inappropriati verso un ufficiale di gara" ed è punibile almeno con il cartellino giallo (o anche con sanzioni molto più gravi), ma l'arbitro in campo lascia correre senza prendere alcun provvedimento disciplinare.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 24 NOVEMBRE: Cristiano Ronaldo, dell'Al Nassr, segna su calcio di rigore durante la partita della AFC Champions League Elite tra Al Nassr e Al Sadd, disputata all'Al Awwal Park il 24 novembre 2026 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Perché il gesto di Ronaldo va oltre il semplice nervosismo di campo

Cristianonon ha semplicemente preso in giro ilma è andato decisamente oltre toccando temi con cui non si dovrebbe mai scherzare: mimare laper insultare qualcuno colpisce la sfera delicata dellatrasformando una condizione reale e pesante in uno strumento di scherno pur di sfogare lapersonale nella corsa alle 1.000 reti in carriera. Arrivando da uneterno del mondo del calcio e da uno degli sportivi più seguiti e imitati al mondo, e non da un ragazzino qualunque su un campetto comunale, un gesto simile rischia di normalizzare e far passare per divertente un comportamento profondamente