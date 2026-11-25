Il 6 gennaio 1985 non fu una domenica come le altre per il calcio bresciano, facendo andare in scena allo stadio Mario Rigamonti uno di quei confronti capaci di entrare nella memoria sportiva di un intero territorio: Brescia contro Ospitaletto, due realtà vicine dal punto di vista geografico, ma allora distanti per tradizione, dimensioni e ambizioni. A scrivere una pagina inattesa di quella che si è sempre rivelata una rivalità storica, furono gli Orange, capaci di imporsi per 2-1 in trasferta, rimontando il vantaggio iniziale delle Rondinelle.

Si trattava, in quel caso, dell'andata dei sedicesimi della Coppa Italia di Serie C 1984/85, annata in cui il Brescia militava in Serie C1, mentre l'Ospitaletto affrontava la propria avventura in Serie C2: una differenza di categoria netta, che però non impedì alla formazione franciacortina di conquistare un successo prestigioso, destinato a diventare successivamente uno dei risultati più significativi della sua storia.

Brescia-Ospitaletto: due squadre, due dimensioni diverse

Per comprendere il valore di quel risultato, bisogna partire daldelle due formazioni dell'epoca. Il, reduce dall'esperienza nella Coppa Italia nazionale, era una squadra costruita per confrontarsi con gli avversari di livello presenti sulla piazza e disponeva di unacalcistica decisamente, guidata in panchina da, in una stagione che si sarebbe rivelata importante. Dall'altra parte, invece, c'era unin crescita, allenato da, tecnico che poteva contare su un gruppo non affermato quanto quello delle Rondinelle, ma certamente: gli Orange avevano infatti conquistato la qualificazione aivincendo il proprio girone, nel quale avevano affrontato

La formazione di Bicicli, perciò, non arrivava a Brescia soltanto per partecipare, avendo già dimostrato di poter ampiamente competere, mettendo nel mirino un confronto che rappresentava un'occasione per alzare l'asticella e misurare ulteriormente le proprie ambizioni. Tuttavia, la cornice del Rigamonti non fu quella delle grandi occasioni: sugli spalti si presentarono poco più di 600 spettatori, dato che però rende ancora più particolare e quasi 'esclusivo' il ricordo di quella storica giornata per i tifosi dell'Ospitaletto presenti. In un impianto abituato ad ospitare il calcio di categoria superiore, gli Orange si preparavano a giocare una partita destinata a lasciare il segno.

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6 gennaio 1985: Elli illude il Brescia, Papes completa la rimonta Orange

L'avvio della gara, tuttavia, sembrò confermare i pronostici. Ilriuscì infatti a portarsi ingià al minuto 7 del primo tempo, grazie al gol del proprio difensore,che mise immediatamente la partita sui binari favorevoli alla formazione di Pasinato. Peril compito diventava perciò minuto dopo minuto sempre più. Dal giocare in trasferta, contro una squadra di categoria superiore al risultato da recuperare: tutto sembrava apparecchiato per una sfida impossibile da ribaltare, con il gol subito che avrebbe potuto rappresentare unsul piano psicologico, ma non per l'Ospitaletto.

Alla ripresa del gioco, nel secondo tempo, gli Orange tornarono in campo con un atteggiamento capace di cambiare il destino dell'incontro in appena 12 minuti, con il gol del pareggio al minuto 67 propiziato dall'autorete del bresciano Melotti e il vantaggio decisivo al 79', con la firma decisiva del centrocampista Vincenzo Papes, completando la rimonta e portando l'Ospitaletto sul 2-1. Il Rigamonti si ritrovò cosi davanti ad un risultato inatteso, con la squadra considerata 'sfavorita' che fu invece riuscita a ribaltare il vantaggio dei padroni di casa. Il 1-2 finale premiò gli Orange, protagonisti di una vittoria che aveva un valore ben superiore al semplice vantaggio in vista del ritorno.

20 MARZO 1994: ANDY LEGG DELLA CONTEA DI NOTTS SCIVOLA PER UN CONTRASTO MENTRE IAON OUIDIU SABAU DELLA SQUADRA DI CALCIO ITALIANA BRESCIA CORRE CON LA PALLA. BRESCIA HA BATTUTO IL CLUB INGLESE NOTTS COUNTY 1-0 NELLA FINALE DELLA COPPA ANGLO-ITALIANA OGGI A WEMBLEY. Credito obbligatorio: Anton Want/ALLSPORT

Il ricordo del Brescia: "Una vittoria sorprendente"

A distanza di oltre quarant'anni, una dellepiù significative di quello storico successo è stata pubblicata dalla stessa società biancazzurra - denominata ufficialmente dal 2025 come, dopo ildel 'vecchio' Brescia Calcio della gestione Massimo Cellino - nellastorica dedicata ai precedenti con le diverse squadre. Nel racconto ufficiale del, dedicato ai precedenti con l'in vista dell'allora imminente confronto dello scorso 21 marzo, conclusosi poi a reti bianche con uno 0-0, il club bresciano definiscela vittoria degli Orange sottolineando come siano riusciti ad imporsi in: una testimonianza importante, perchè restituisce il significato attribuito all'incontro anche dalla memoria storica della società, che ha invece subito quell'impresa.

L'Ospitaletto non si limitò dunque a strappare un pareggio, ma riuscì a vincere su un campo prestigioso dimostrando di poter affrontare senza timori reverenziali una società storicamente più importante e una formazione maggiormente competitiva.

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30 gennaio 1985: la gara di ritorno e il cammino dell'Ospitaletto verso i quarti

La vittoria del Rigamonti non rappresentò un episodio isolato, ma solo ildi una qualificazione che l'seppe difendere anche nella gara di. Il 30 gennaio 1985, al Comunale di Ospitaletto, le due squadre si ritrovarono infatti per la partita, nella quale fu nuovamente ila sbloccare il risultato al minuto 62, con, rimettendo perciò in discussione il confronto, ma solo. Gli Orange dimostrarono ancora una volta di avere le risorse necessarie per reagire e al minuto 77realizzò la rete del definitivo 1-1, spegnendo definitivamente le speranze biancazzurre e consegnando all'Ospitaletto il, grazie ai due gol siglati nell'impresa dell'andata.

Il cammino degli Orange non si fermò però nemmeno agli ottavi, eliminando anche il Vicenza e proseguendo cosi la propria avventura in Coppa Italia. Il percorso si interruppe infatti soltanto ai quarti, quando fu l'Ancona a estromettere la formazione di Bicicli dalla competizione, ma per l'Ospitaletto il torneo complessivo fu considerato di grande prestigio, confermando la crescita di una società destinata a diventare una delle realtà più interessanti del panorama calcistico provinciale. Anche il Brescia, tuttavia, avrebbe concluso positivamente la propria stagione indipendentemente dalla delusione in Coppa, conquistando la promozione in Serie B nel 1985.

16 settembre 2000: Roberto Baggio di Brescia saluta la folla prima della partita di Coppa Italia contro la Juventus giocata allo Stadio Rigamonti, a Brescia, Italia. La partita si è conclusa con un pareggio per 0-0. Credito obbligatorio: Claudio Villa /Allsport

Una pagina da conservare nella storia del calcio bresciano

A oltre quarant'anni di distanza, quelimane una partita che merita di essere ricordata non soltanto per il risultato, ma per quello che: il successo delracconta una fase del calcio provinciale nella quale società costruite conriuscivano a ritagliarsi spazi importanti anche contro avversarie più blasonate. L'Ospitaletto di Mauro Bicicli, trascinato dalle reti decisive del Rigamonti, dimostrò che la differenza di categoria non era necessariamente un ostacolo insuperabile, come non è nemmeno nel calcio moderno, dove anzi, queste tipo disono all'ordine del giorno e sono esattamente ciò che rendono cosied emozionante questo sport. Il Rigamonti, quel giorno, permise ad una piccola realtà provinciale come l'Ospitaletto di poteril Brescia e batterlo sul suo stesso campo.