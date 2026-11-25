Bruno Fernandes non ha dimenticato le proprie origini ed il club che l'ha lanciato nel grande calcio. Il centrocampista portoghese, alla vigilia della sfida di Champions League, contro la sua ex squadra, lo Sporting Lisbona, ha aperto alla possibilità di tornare in futuro nel club che ha segnato una tappa fondamentale della sua carriera, alimentando le indiscrezioni sul suo futuro dopo aver dichiarato che le trattative per il rinnovo con i Red Devils sono momentaneamente ferme.

Bruno Fernandes: Il legame con lo Sporting Lisbona e le trattative in pausa con il Manchester United

. Sarà sempre un club con un posto speciale nel mio cuore ed è stata la prima squadra che ha creduto nel mio potenziale", queste le parole dell'attuale capitano del Manchester United che ha voluto ricordare quanto sia stato fondamentale il club portoghese per la sua crescita professionale.

LISBONA, PORTOGALLO - 5 AGOSTO: Bruno Fernandes dello Sporting CP in azione durante la partita amichevole pre-stagione tra Sporting CP ed Empoli FC all'Estadio Jose Alvalade il 5 agosto 2018 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

A rendere ancora più delicata la situazione è la questione contrattuale. Il rapporto tra Manchester United e Bruno Fernandes è attualmente in una fase d'attesa: le parti hanno già avuto dei confronti per discutere il rinnovo, ma le trattative sono state momentaneamente accantonate, come dichiarato dal centrocampista portoghese, che preferisce concentrarsi sul rendimento della squadra, rimandando ogni discorso sul proprio futuro: "Abbiamo tempo per parlarne. Le discussioni sul contratto si sono fermate per permetterci di tornare a vincere le partite. Adesso non è il momento". Una presa di posizione che conferma le recenti dichiarazioni a SkySports e come la priorità del giocatore sia quella di aiutare il Manchester United a uscire dalla difficile situazione che sta attraversando.

Il ritorno a Lisbona per la sfida di Champions League rappresenta dunque un momento particolare per l'ex Udinese e Sampdoria, che si prepara ad affrontare una squadra alla quale è particolarmente legato. Il centrocampista, arrivato ai Red Devils nel gennaio 2020 proprio dallo Sporting, non ha però annunciato alcuna intenzione di lasciare Old Trafford. Le sue dichiarazioni strizzano l'occhio al futuro, senza tempistiche né decisioni definitive.

Molto dipenderà dall'evoluzione della situazione contrattuale e dai programmi del Manchester United, ma per ora, Bruno Fernandes vuole concentrarsi sul campo. Una cosa, però, è certa: Lo Sporting continua ad avere un posto speciale nei suoi pensieri e un suo possibile ritorno a Lisbona non è uno scenario da escludere.