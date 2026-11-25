Il 25 novembre 2023 si giocava Eintracht Francoforte-Stoccarda. Quella partita non fu una gara come tante altre, anzi. I disordini che scoppiarono prima del fischio d'inizio del match l'hanno resa piuttosto nota e, soltanto a tre anni esatti di distanza, è possibile tracciare un bilancio del tragico evento.

Tutto nacque da uno scontro tra un agente di sicurezza e dei tifosi alquanto violenti. Costoro intendevano varcare gli accessi, ignorando le imposizioni e i controlli delle autorità. Lo sfortunato agente finì per essere attaccato e preso di mira da ultras e balordi, prima che delle forze di polizia intervenissero in suo aiuto. Da quel momento, scaturì una maxi rissa.

Francoforte, 82 sentenze ai tifosi per gli scontri con la polizia nel 2023

Tanti i feriti che furono curati nello stesso stadio, per quella che la stessa polizia definì "una scala di violenza mai vista prima nella gare casalinghe del Francoforte in Bundesliga". Gli agenti di polizia fronteggiarono nell'occasione confezioni di snack, bottiglie,, WC, estintori e altro ancora.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 16 OTTOBRE: I tifosi dell'Eintracht Francoforte mostrano un tifo sugli spalti prima della partita di Bundesliga 2026/27 tra Eintracht Francoforte e 1. FC Colonia al Deutsche Bank Park il 16 ottobre 2026 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

50 tra loro rimasero feriti e si rese necessario il soccorso in ospedale. Inoltre, venne su di loro spruzzato del materiale antincendio, limitandone visuale e impedendo loro di respingere gli attacchi dei facinorosi. In termini economici, i danni arrecati ammontavano a circa 137.000€. Complessivamente furono avviate 126 indagini tra i tifosi. 89 tra loro hanno a proprio carico dei capi d'imputazione per aver gravemente violato l'ordine pubblico.

Caricamento post Instagram...

Complessivamente, il Tribunale distrettuale di Francoforte sul Meno ha imposto. 82 sono le persone sentenziate, sebbene in uno di questi vi sia ancora in pendenza un ricorso. Altri 8 casi attendono di essere ascoltati in primo grado. Le sanzioni detentive vanno dai 6 mesi di sospensione a 2 anni con condizionale. Complessivamente, si parla di pene da