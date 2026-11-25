82 le sentenze emesse dal Tribunale di Francoforte sul Meno, mentre per altri 8 casi sono pendenti ancora le udienze di 1° grado
Schalke, provocazioni su provocazioni: scontri con gli ultras Eintracht...
Il 25 novembre 2023 si giocava Eintracht Francoforte-Stoccarda. Quella partita non fu una gara come tante altre, anzi. I disordini che scoppiarono prima del fischio d'inizio del match l'hanno resa piuttosto nota e, soltanto a tre anni esatti di distanza, è possibile tracciare un bilancio del tragico evento.
Tutto nacque da uno scontro tra un agente di sicurezza e dei tifosi alquanto violenti. Costoro intendevano varcare gli accessi, ignorando le imposizioni e i controlli delle autorità. Lo sfortunato agente finì per essere attaccato e preso di mira da ultras e balordi, prima che delle forze di polizia intervenissero in suo aiuto. Da quel momento, scaturì una maxi rissa.
Francoforte, 82 sentenze ai tifosi per gli scontri con la polizia nel 2023Tanti i feriti che furono curati nello stesso stadio, per quella che la stessa polizia definì "una scala di violenza mai vista prima nella gare casalinghe del Francoforte in Bundesliga". Gli agenti di polizia fronteggiarono nell'occasione confezioni di snack, bottiglie, paletti di bandiere, fuochi pirotecnici, cestini della pattumiera, WC, estintori e altro ancora.
50 tra loro rimasero feriti e si rese necessario il soccorso in ospedale. Inoltre, venne su di loro spruzzato del materiale antincendio, limitandone visuale e impedendo loro di respingere gli attacchi dei facinorosi. In termini economici, i danni arrecati ammontavano a circa 137.000€. Complessivamente furono avviate 126 indagini tra i tifosi. 89 tra loro hanno a proprio carico dei capi d'imputazione per aver gravemente violato l'ordine pubblico.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA