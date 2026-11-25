Il presidente della Liga Javier Tebas continua a perdere pezzi importanti, proprio nel periodo più difficile del suo mandato, mentre subisce gli attacchi continui del Real Madrid e di Florentino Perez. Ieri sera, a margine dell'Assemblea Generale della Liga, Miguel Ángel Gil Marín, direttore generale dell'Atletico Madrid e storico alleato del numero uno della lega spagnola fin dal 2020, si è dimesso dall'incarico di primo vicepresidente. Sebbene l'Atletico Madrid abbia giustificato ufficialmente le dimissioni citando problemi di agenda e di tempo, la stampa madrilena rivela forti tensioni legate alle ammissioni di Tebas sul finanziamento concesso dalla Liga all'Unione Europea dei Club (UEC). Questa rottura indebolisce sempre di più l'autorità di Tebas, che adesso perde il sostegno del terzo club più importante di Spagna proprio mentre restano aperti i conflitti con il Real Madrid e il Barcellona.

Il milione di euro all'UEC e il conflitto con UEFA ed EFC

Secondo quanto rivelato dai quotidiani spagnoli As e Marca, dopo aver inizialmente negato ogni coinvolgimento,ha ammesso che lafinanzia da diversi anni con un milione di eurosenza averne mai parlato con i club spagnoli né con i loro rappresentanti. L'Unione Europea dei Club, che annovera tra i membri più noti Union Saint-Gilloise, Burnley, Osasuna, Granada e Las Palmas, opera in aperta concorrenza conper ottenere una diversa ripartizione delle risorse rispetto ai top club continentali. La tensione è esplosa il 16 novembre, quando l'UEC ha depositato unaalla Commissione Europea controedper abuso di posizione dominante in merito al protocollo d'intesa firmato nel 2023. Ricoprendo personalmente un posto sia nel Comitato Esecutivo dell'EFC sia nel Comitato Esecutivo (COMEX) della UEFA,ha scelto di abbandonare la vicepresidenza della Liga anche per evitare qualsiasi potenziale conflitto d'interessi.

MONACO, MONACO - 20 OTTOBRE: Javier Tebas sul palco durante la seconda giornata dello SPORTEL Monaco 2026 - Convention globale su media e tecnologia nello sport, il 20 ottobre 2026 a Monaco, Monaco. (Foto di Arnold Jerocki/Getty Images per Sportel)

Il voto in Assemblea di Liga e il ringraziamento di Tebas su X

Nonostante lo strappo politico con i Colchoneros, al termine dell'Assemblea Generale Ordinaria Javierha comunque incassato l'approvazione deidalla larghissima maggioranza delle società, con il voto contrario soltanto di Real Madrid, Rayo Vallecano e di una terza squadra rimasta anonima.

Il presidente della Liga ha quindi affidato al proprio profilo X un messaggio rassicurante sulla tenuta della propria governance e un ringraziamento formale verso l'ormai ex vicepresidente: "I club hanno nuovamente sostenuto con chiarezza la gestione della Liga. La larghissima maggioranza con cui hanno approvato i conti e il budget durante l'Assemblea Generale Ordinaria ci dà uno slancio per continuare a lavorare uniti e a far crescere il calcio professionistico spagnolo, come facciamo da sempre", ha scritto Tebas, aggiungendo poi un saluto diretto al dirigente dell'Atletico: "I miei ringraziamenti a Miguel Ángel Gil per il suo lavoro come primo vicepresidente della Liga e per tutti questi anni di collaborazione".