Davanti ai giudici di Madrid, i rappresentanti di Barcellona e Real hanno chiuso l'udienza preliminare senza trovare alcun punto d'intesa attorno alle dichiarazioni pronunciate lo scorso maggio da Florentino Perez sul caso Negreira. Secondo la legge spagnola e quanto previsto dall'articolo 205 del Codice penale, questo passaggio rappresentava una formalità obbligatoria prima di poter avviare una causa formale per diffamazione. Davanti alla mancata rettifica da parte della dirigenza madrilena, il club blaugrana ha così deciso di andare fino in fondo e procedere per vie legali contro il presidente dei Blancos.

Real Madrid, l'accusa di Florentino Perez

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Barcellona, la replica di Joan Laporta

La disputa nasce dalle parole del numero uno delin una conferenza stampa dello scorso maggio in merito all'indagine sui presunti pagamenti da 7,3 milioni di euro versati daltra il 2001 e il 2018 a José María Enríquez. In quell'occasione,aveva accusato il club catalano di corruzione, arricchimento degli arbitri ed essere sempre favorito, arrivando anche a dichiarare durante l'annuncio delle elezioni presidenziali del: "Mi hanno rubato sette Liga". Una tensione alimentata anche dagli spalti del, dove, a margine della vittoria per 5-1 contro il PSV, i tifosi blancos hanno esposto uno striscione con la scritta "Niente impunità per Negreira".Durissima la risposta del presidente blaugrana, intervenuto alla vigilia della sfida di Champions League tra Barça e Sabah. Secondole parole del dirigente madrileno si sono allontanate dalla verità tentando di riscrivere la storia con menzogne: "Dobbiamo difendere gli interessi del, perché sono state fatte affermazioni completamente infondate, per di più dal presidente di un club. Una persona che, in realtà, dovrebbe essere più moderato quando si esprime".

BARCELONA, SPAIN - JULY 25: FC Barcelona President Joan Laporta faces the media at Spotify Camp Nou on July 25 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Spiegando il senso dell'udienza mancata e le prossime mosse legali, con cui il Barcellona chiede una ritrattazione ufficiale o che Pérez identifichi i presunti arbitri pagati, il presidente catalano ha aggiunto: "Il nostro obiettivo era ottenere una rettifica. A volte si fanno affermazioni inappropriate, per errore: la conciliazione offre quindi l'opportunità di correggersi e rettificare le proprie dichiarazioni. Se non si interviene, si dimostra cattiva intenzione e, di conseguenza, si dovrà proseguire con il procedimento". Laporta ha poi chiuso la questione replicando direttamente agli ultimi attacchi provenienti da Madrid: "Sono ossessionati dal Barcellona. Finiremo per chiedere loro delle royalties perché, in un certo senso, si fanno pubblicità a spese nostre. Farebbero meglio a preoccuparsi di se stessi".