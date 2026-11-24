Sabah-Barcellona mette a confronto l’entusiasmo dei debuttanti e le ambizioni dei catalani
Per il Sabah è una di quelle serate che danno una dimensione nuova alla storia del club. Mercoledì 25 novembre 2026, alle 18:45 italiane, lo stadio Olimpico di Baku ospita Sabah-Barcellona, incontro della quinta giornata della fase campionato di Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I padroni di casa hanno già dimostrato di poter vincere a questo livello, ma adesso si misurano con un avversario abituato a frequentare i piani più alti del torneo. Il Barça arriva con nove punti e quattro successi consecutivi fra campionato e coppa: prolungare la serie lo aiuterebbe a difendere una posizione utile per l’accesso diretto agli ottavi. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove seguire Sabah-Barcellona tra televisione e streamingLa finestra europea delle 18:45 comprende due incontri: quello di Baku avrà spazio integrale su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, con la telecronaca di Federico Zancan. Chi cerca esclusivamente Sabah-Barcellona potrà quindi scegliere uno dei due canali dedicati. Su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 sarà invece proposta Diretta Gol, che distribuirà l’attenzione tra le partite contemporanee.
Per collegarsi via internet sono previste due possibilità: NOW con il Pass Sport, utilizzabile anche sulle smart TV supportate, oppure Sky Go, riservato agli abbonati Sky con accesso ai contenuti interessati. La disponibilità dell’incontro dipende dall’offerta sottoscritta.
Il momento del SabahIl successo sullo Slavia Praga ha dato sostanza alla prima esperienza del Sabah nella massima competizione europea. Quei tre punti mantengono aperta la corsa agli spareggi, nonostante le sconfitte contro Manchester United, Borussia Dortmund e Viking. La formazione di Valdas Dambrauskas arriva inoltre dal 5-1 sul Sumqayit, un risultato che alimenta la fiducia nell’attacco. In campionato gli azeri occupano il terzo posto con 24 punti dopo undici incontri. Fra gli uomini da osservare c’è Joy-Lance Mickels, già a quota dodici reti stagionali. Contro il Barcellona servirà però accompagnare la pericolosità offensiva con una gestione più attenta delle distanze: perdere palloni mentre la squadra sale potrebbe esporre la difesa a situazioni difficili.
Il momento del BarcellonaLa rimonta sul Villarreal ha ribadito la capacità del Barça di restare dentro le partite anche quando si complicano. I catalani hanno trasformato lo svantaggio in un 3-2 casalingo, mantenendo il comando della Liga con tre lunghezze sul Real Madrid. In Champions hanno battuto Feyenoord, Galatasaray e Aston Villa, fermandosi soltanto contro il PSG. La produzione offensiva resta il principale punto di forza, mentre le trasferte europee continuano a richiedere maggiore protezione della porta. Alla vigilia Flick ha elogiato il coraggio del Sabah nella costruzione dal basso, chiedendo ai propri giocatori un approccio adeguato. Il tecnico ha anche confermato la disponibilità di Cubarsí e ribadito l’importanza di De Jong, una risorsa in più per organizzare il possesso.
La chiave tattica di Sabah-BarcellonaIl palleggio di Pedri potrebbe attirare Isayev e Rakhmonaliev, aprendo corridoi per gli inserimenti di Fermín. Davanti, i movimenti di Raphinha possono portare fuori posizione Solvet e Almeida, lasciando ad Adeyemi e Gordon lo spazio per attaccare verso la porta. Il Sabah dovrà cercare Mickels appena riconquistato il pallone, soprattutto se Cancelo sarà avanzato. Mbina potrebbe aiutare la risalita trattenendo il possesso contro Cubarsí, mentre Severina dovrà accompagnare l’azione sul lato opposto. La precisione del primo passaggio sarà decisiva per superare la pressione catalana.
Probabili formazioni e possibili alternativeDambrauskas deve sostituire McCarthy, squalificato, mentre resta da verificare la disponibilità di Simić. L’ipotesi di partenza prevede Lepinjica davanti alla difesa, affiancato da Isayev e Rakhmonaliev. In attacco Mickels e Severina possono accompagnare Mbina. Il Barcellona affronta il viaggio senza Lamine Yamal, fermato precauzionalmente da un fastidio alla caviglia. Cubarsí può invece riprendere posto al centro della retroguardia. Bernal è una possibilità in mediana, con De Jong tra le alternative; davanti Adeyemi e Gordon si candidano per sostenere Raphinha.
Sabah (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Almeida, Puchacz; Lepinjica, Isayev, Rakhmonaliev; Severina, Mbina, Mickels. Allenatore: Valdas Dambrauskas.
Barcellona (4-3-3): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Fermín López, Bernal, Pedri; Adeyemi, Raphinha, Gordon. Allenatore: Hansi Flick.
Orario e informazioni essenziali di Sabah-Barcellona
- Partita: Sabah-Barcellona.
- Competizione: Champions League 2026/27, quinta giornata della fase campionato.
- Data: mercoledì 25 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 18:45 italiane.
- Stadio: Olimpico di Baku, Azerbaigian.
- Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Telecronaca: Federico Zancan.
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