Per il Sabah è una di quelle serate che danno una dimensione nuova alla storia del club. Mercoledì 25 novembre 2026, alle 18:45 italiane, lo stadio Olimpico di Baku ospita Sabah-Barcellona, incontro della quinta giornata della fase campionato di Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I padroni di casa hanno già dimostrato di poter vincere a questo livello, ma adesso si misurano con un avversario abituato a frequentare i piani più alti del torneo. Il Barça arriva con nove punti e quattro successi consecutivi fra campionato e coppa: prolungare la serie lo aiuterebbe a difendere una posizione utile per l’accesso diretto agli ottavi. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove seguire Sabah-Barcellona tra televisione e streaming

La finestra europea dellecomprende due incontri: quello di Baku avrà spazio integrale su, con la telecronaca di. Chi cerca esclusivamente Sabah-Barcellona potrà quindi scegliere uno dei due canali dedicati. Su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 sarà invece proposta, che distribuirà l’attenzione tra le partite contemporanee.

Per collegarsi via internet sono previste due possibilità: NOW con il Pass Sport, utilizzabile anche sulle smart TV supportate, oppure Sky Go, riservato agli abbonati Sky con accesso ai contenuti interessati. La disponibilità dell’incontro dipende dall’offerta sottoscritta.

Il momento del Sabah

Il successo sulloha dato sostanza alla prima esperienza delnella massima competizione europea. Quei tre punti mantengono aperta la corsa agli spareggi, nonostante le sconfitte contro Manchester United, Borussia Dortmund e Viking. La formazione diarriva inoltre dal 5-1 sul Sumqayit, un risultato che alimenta la fiducia nell’attacco. In campionato gli azeri occupano il terzo posto con 24 punti dopo undici incontri. Fra gli uomini da osservare c’è, già a quota dodici reti stagionali. Contro il Barcellona servirà però accompagnare la pericolosità offensiva con una gestione più attenta delle distanze: perdere palloni mentre la squadra sale potrebbe esporre la difesa a situazioni difficili.

BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 22: Fermin Lopez of FC Barcelona celebrates scoring his team’s second goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between FC Barcelona and Villarreal CF at Spotify Camp Nou on November 22, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Il momento del Barcellona

La chiave tattica di Sabah-Barcellona

Probabili formazioni e possibili alternative

La rimonta sulha ribadito la capacità del Barça di restare dentro le partite anche quando si complicano. I catalani hanno trasformato lo svantaggio in un, mantenendo il comando della Liga con tre lunghezze sul Real Madrid. In Champions hanno battuto Feyenoord, Galatasaray e Aston Villa, fermandosi soltanto contro il PSG. La produzione offensiva resta il principale punto di forza, mentre le trasferte europee continuano a richiedere maggiore protezione della porta. Alla vigilia, chiedendo ai propri giocatori un approccio adeguato. Il tecnico ha anche confermato la disponibilità di Cubarsí e ribadito l’importanza di De Jong, una risorsa in più per organizzare il possesso.Il palleggio dipotrebbe attirare Isayev e Rakhmonaliev, aprendo corridoi per gli inserimenti di. Davanti, i movimenti dipossono portare fuori posizione Solvet e Almeida, lasciando adlo spazio per attaccare verso la porta. Il Sabah dovrà cercareappena riconquistato il pallone, soprattutto se Cancelo sarà avanzato.potrebbe aiutare la risalita trattenendo il possesso contro Cubarsí, mentre Severina dovrà accompagnare l’azione sul lato opposto. La precisione del primo passaggio sarà decisiva per superare la pressione catalana.deve sostituire, mentre resta da verificare la disponibilità di Simić. L’ipotesi di partenza prevede Lepinjica davanti alla difesa, affiancato da Isayev e Rakhmonaliev. In attacco Mickels e Severina possono accompagnare Mbina. Ilaffronta il viaggio senza, fermato precauzionalmente da un fastidio alla caviglia. Cubarsí può invece riprendere posto al centro della retroguardia. Bernal è una possibilità in mediana, con De Jong tra le alternative; davanti Adeyemi e Gordon si candidano per sostenere Raphinha.

Sabah (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Almeida, Puchacz; Lepinjica, Isayev, Rakhmonaliev; Severina, Mbina, Mickels. Allenatore: Valdas Dambrauskas.

Barcellona (4-3-3): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Fermín López, Bernal, Pedri; Adeyemi, Raphinha, Gordon. Allenatore: Hansi Flick.

Orario e informazioni essenziali di Sabah-Barcellona