Dopo un inizio pieno di tante critiche, il Real Madrid di José Mourinho ha saputo zittire tutti gli scettici. I Blancos, dopo aver vinto il Clásico, occupano il secondo posto in campionato a sole tre lunghezze di distanza dal Barcellona capolista e guidano in solitaria la Champions League (in attesa della gara del PSG) grazie a cinque vittorie in altrettante partite disputate nel torneo, tra cui il successo per 2-1 contro l'Inter e la spettacolare rimonta da 3-1 a 3-4 contro la Roma all'Olimpico. Anche ieri sera la vittoria contro gli olandesi del PSV nasce attraverso la specialità della casa, ovvero la rimonta. Dopo un primo tempo più che complicato, chiuso sull'1-0 per gli ospiti a causa di un rigore causato da Aurélien Tchouaméni, José Mourinho opera tre cambi nell'intervallo che stravolgono l'andamento della gara. Nella ripresa il subentrato Jude Bellingham si carica la squadra sulle spalle segnando un gol stupendo e ribaltando completamente il match, concluso sul 5-1 per il Real Madrid

Thierry Henry avvisa l'Europa e incorona Jude Bellingham e il Real Madrid

A fine partita Thierryopinionista degli studi televisivi di CBS, si è mostrato completamente impressionato sia dalla crescita collettiva delsia dalla personalità fuori dal comune di Judecapace ancora una volta di onorare il peso della maglia numero 5 vestita da Zinedine Zidane: "Il Madrid ha fatto una grande partita, giocando così è candidato alla Champions. Stanno crescendo molto con il passare delle settimane. Qualcosa sta succedendo al Madrid, attenzione", ha dichiaratopassando poi all'investitura totale sul talento inglese: "Bellingham è incredibile, per il modo in cui gioca. Portare il 5 al Madrid non è affatto facile, ma lui lo fa sembrare semplicissimo. La personalità che ha è incredibile. Non riesco a credere che la gente dubitasse di lui nel suo stesso Paese. Ma ha risposto agli scettici con quello che sta facendo ora, e ha risposto al Mondiale. Risponde sempre con il suo atteggiamento e il suo gioco".

MADRID, SPAGNA - 24 NOVEMBRE: Jude Bellingham del Real Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della 5ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e PSV Eindhoven, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 24 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Jamie Carragher applaude Mourinho: "Sta cucinando una grande squadra"

Sulla stessa lunghezza d'onda si schiera anche l'altro volto noto di CBS, Jamieche individua proprio nella mano di José Mourinho il segreto dellastagionale dopo le difficoltà iniziali e la sconfitta nel derby contro: "Mourinho sta cucinando una grande squadra. Con il passare delle settimane stiamo vedendo come stanno crescendo. Hanno perso contro l'Atleti e sembrava che la stagione fosse persa, ma sono riusciti a rimontare, battendo il Barça. Il gol di Bellingham è meglio che vederlo in mutande", ha commentato l'ex difensore delUn riconoscimento unanime che certifica ladei Blancos e lancia un messaggio chiarissimo a tutte le big d'Europa.